15+ nowych filmów, które warto obejrzeć w weekend. Hity ze streamingu

Masz wolny wieczór i szukasz filmu, który naprawdę warto obejrzeć? Przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych nowości z 2025 i 2026 roku dostępnych na najpopularniejszych platformach streamingowych w Polsce, takich jak Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ czy Apple TV+. Znajdziesz tu produkcje, które zdobyły uznanie krytyków, podbiły rankingi oglądalności lub po prostu dostarczyły widzom świetnej rozrywki. Jeśli nie chcesz tracić czasu na przeglądanie katalogów serwisów streamingowych, zacznij od tych tytułów.

Najlepsze nowe filmy na weekend. Co obejrzeć na Netflix, HBO Max czy Prime Video?

„Crime 101” (Prime Video)



Policja łączy serię kradzieży drogocennej biżuterii, która ma miejsce na Zachodnim Wybrzeżu USA, z działalnością kolumbijskich karteli. Detektyw Lou Lubesnik skupia swoje działania na jednym złodzieju.



„Łup” (Netflix)



Gdy grupa policjantów z Miami znajduje w zapuszczonej melinie miliony dolarów, wzajemne zaufanie wyparowuje, a zasady i przyjaźnie stają pod znakiem zapytania.



„Niezwykle szlachetne stworzenia” (Netflix)



Oparty na książkowym bestsellerze dramat, w którym pewna wdowa podejmuje pracę w oceanarium, gdzie zaprzyjaźnia się z mądrą ośmiornicą i zagubionym młodym mężczyzną.



„Panie przodem” (Netflix)



Damien Sachs (Sacha Baron Cohen) zdaje się mieć wszystko: pieniądze, władzę i niekończący się ciąg przelotnych romansów. Gdy szykuje się do objęcia stanowiska CEO w czołowej agencji reklamowej, jego życie nagle wywraca się do góry nogami - budzi się bowiem w świecie ze swojego najgorszego koszmaru - równoległej rzeczywistości rządzonej przez kobiety. Niegdyś dominował w sali zarządu, a teraz musi przełknąć dumę i stanąć do rywalizacji z bezkompromisową i pewną siebie Alex Fox (Rosamund Pike). Gdy zasady gry się zmieniają, a Alex jest u szczytu formy, między tą dwójką rozpoczyna się błyskotliwa potyczka w przewrotnej, satyrycznej komedii, opowiadającej o skutkach odwrócenia założonych ról.



„Jedna bitwa po drugiej” (HBO Max)



Gdy po latach powraca ich śmiertelny wróg, grupa byłych rewolucjonistów jednoczy się, aby uratować córkę swego towarzysza.



„Zniknięcia” (HBO Max)



Kiedy wszystkie dzieci z tej samej klasy, poza jednym, tajemniczo przepadają bez wieści tej samej nocy o dokładnie tej samej godzinie, mieszkańcy miasteczka starają się dowiedzieć, kto lub co stoi za ich zniknięciem.



„Grzesznicy” (HBO Max)



Chcąc zostawić za sobą burzliwą przeszłość, bracia bliźniacy wracają do rodzinnego miasta, żeby zacząć życie od nowa. Na miejscu przekonują się, że czeka na nich jeszcze gorsze zło.



„Frankenstein” (Netflix)



Genialny, ale egocentryczny naukowiec, Viktor Frankenstein, w wyniku nieudanego eksperymentu ożywia potworne stworzenie.



„F1: Film” (Apple TV+)



Wyścigowa legenda Sonny Hayes daje się namówić na powrót z emerytury, żeby poprowadzić zmagający się z problemami zespół Formuły 1 i zostać mentorem młodego mistrza kierownicy. Przy okazji dostaje szansę, by raz jeszcze stanąć na szczycie.



„Mickey 17” (HBO Max, Netflix)



Nagrodzony Oscarem autor scenariusza i reżyser filmu "Parasite", Bong Joon Ho, przedstawia swój następny przełomowy film pod tytułem Mickey 17. Niezapowiadający się na bohatera Mickey Barnes (Robert Pattinson) nieoczekiwanie podejmuje się wyjątkowej pracy. Jego pracodawca żąda bowiem ostatecznego poświęcenia. Mickey musi umrzeć, żeby zarobić.



„Sny o pociągach” (Netflix)



Spokojny drwal doświadcza miłości i straty w przechodzącej monumentalne zmiany Ameryce początku XX wieku.



„Towarzysz” (HBO Max)



Śmierć miliardera uruchamia łańcuch wydarzeń dla Iris i jej przyjaciół podczas weekendowej wycieczki do jego posiadłości nad jeziorem.



„Złodziej z przypadku” (HBO Max)



Były baseballista Hank wiedzie spokojne i ułożone życie do czasu, gdy zgadza się zaopiekować kotem sąsiada. Od tej chwili ścigają go gangsterzy, a on nie wie dlaczego.



„Wojna” (Prime Video)



Film oparty na prawdziwych doświadczeniach byłego żołnierza Navy SEAL Raya Mendozy z wojny w Iraku.



„Ostatni wiking” (HBO Max)



Anker wychodzi z więzienia po 14 latach za rabunek. Jego brat Manfred, jedyna osoba znająca miejsce ukrycia łupu, cierpi na chorobę umysłową. Razem wyruszają w podróż, by odnaleźć pieniądze i odkryć własną tożsamość.



„Szpiedzy” (SkyShowtime)



Agentka wywiadu Kathryn Woodhouse jest podejrzewana o zdradę kraju. Wkrótce jej mąż – również legendarny agent – staje przed ostatecznym wyborem: lojalność wobec małżeństwa czy ojczyzny. Czytaj też:

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