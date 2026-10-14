Tych 9 polskich seriali na Netflix to gwarancja dobrej zabawy. Najlepsze komedie ostatnich lat

Kiedy dni stają się coraz krótsze, często szukamy do obejrzenia czegoś, co po prostu poprawi nam humor i pozwoli oderwać się od codziennych obowiązków. Netflix ma w swojej ofercie polskie seriale, które potrafią zarówno poważnie wciągnąć jak i rozbawić. Wybraliśmy 9 tytułów, przy których warto spędzić wolny wieczór – od lekkich komedii po historie pełne absurdalnych sytuacji i błyskotliwych dialogów. Oto polskie seriale, które warto dodać do swojej listy do obejrzenia na Netflix.

Najlepsze polskie seriale komediowe na Netflix. Nie tylko „1670”

„Gry rodzinne”



W dniu ślubu studentki medycyny Kaśki z zamożnym chirurgiem plastycznym Janem rodziny młodej pary zdają sobie sprawę, że jedyne co ich łączy to sekrety i kłamstwa. Tajemnice obu stron zostaną ujawnione podczas uroczystości ślubnej.



„Gang Zielonej Rękawiczki”



Po nieudanym napadzie nieuchwytny gang trzech szlachetnych złodziejek: Zuzy, Kingi i Alicji ukrywa się w cichym domu opieki. Podczas gdy policja depcze im po piętach, gang kontynuuje swoje działania w ośrodku, dając drugą młodość jego starszym mieszkańcom.



„Pewnego razu na krajowej jedynce”



Grupa podróżujących razem ludzi odjeżdża przez pomyłkę samochodem złodzieja, który rusza za nimi w pościg, aby odzyskać ukryte w bagażniku zrabowane pieniądze.



„Warszawianka”



Tragikomiczne przygody czterdziestoletniego playboya, ulubieńca wszystkich i miejskiej legendy, który walczy nieustająco z rzeczywistością, próbując uchwycić sens własnego istnienia we współczesnym świecie.



„Aniela”



Gdy bogaty mąż zostawia ją bez grosza przy duszy, warszawska snobka z wyższych sfer musi spróbować przetrwać, posiłkując się jedynym, co jej pozostało – bystrym umysłem.



„Sexify”



Natalia razem z przyjaciółkami postanawia opracować innowacyjną aplikację erotyczną. Jednak najpierw sama musi poznać tajniki sztuki kochania.



„Ranczo”



Losy Amerykanki Lucy Wilskiej, która po przyjeździe do małej wioski na Podlasiu dostaje w spadku dworek. Z biegiem czasu jej życie zaczyna się coraz bardziej komplikować.



„Rodzinka.pl”



Boscy to nietuzinkowa, pięcioosobowa rodzina, mieszkająca w podwarszawskiej miejscowości, w przestronnym domu jednorodzinnym kupionym na kredyt. Ludwik (Tomasz Karolak), głowa rodziny, z wykształcenia architekt, pracuje głównie w domu. Natalia (Małgorzata Kożuchowska) przez wiele lat nie pracowała. Poświęciła się wychowaniu Boskich latorośli – Tomka (Maciej Musiał), Kuby (Adam Zdrójkowski) i Kacpra (Mateusz Pawłowski). Każdy z chłopców to indywidualista, z inną pasją, temperamentem i charakterem.



„1670”



Satyryczna komedia, w której zdziwaczały szlachcic, pragnący zostać najsławniejszą osobą w Polsce, musi stawić czoło kłótniom w rodzinie i konfliktom z chłopami. Czytaj też:

5 nowości od dziś w streamingu! Ale to na ten film czekali wszyscy Czytaj też:

To znakomity miniserial zdobywcy 5 Oscarów. „Rozwaliła mnie ta historia”