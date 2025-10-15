4 filmy, dla których warto dziś odpalić Netfliksa. Wyczekiwana kontynuacja już jest!

Nie wiesz, co obejrzeć na Netflix? Wybraliśmy cztery świetne filmy, które już czekają w serwisie. Dwa z nich to polskie kino na światowym poziomie, a dwa to mocne tytuły z międzynarodowych list przebojów.

4 filmy, które naprawdę warto zobaczyć na Netflix – bez scrollowania godzinami

„Druga Furioza”

Kiedy plan odsunięcia lidera grupy chuliganów kończy się morderstwem, ambitny kibic, Golden, przejmuje kontrolę nad ekipą. Wykorzystując jej struktury, szybko zdobywa kryminalną władzę nad miastem. Jednak to dla niego za mało. Po zrealizowaniu swojej życiowej ambicji dominacji nad miastem, zaczyna snuć dalsze plany ekspansji, które sięgają daleko poza granice kraju. Jego brutalne rządy zwracają jednak uwagę zarówno organów ścigania, jak i rywalizujących frakcji chuligańskich. Brutalna rywalizacja zagraża rozbiciem jego imperium.

„Płyń do mnie”

Przejmujący dramat rodzinny na podstawie bestsellerowej powieści Alii Trabucco o niezwykle silnej więzi, jaka rodzi się między Estelą, pracującą jako pomoc domowa, a sześcioletnią dziewczynką, która jest pod jej opieką dniem i nocą. Z czasem ich relacja staje się coraz bardziej intensywna i razem tworzą sekretny, uzależniający świat, prowadzący je ku nieuchronnym konsekwencjom.

„Kobieta z kabiny 10”

Dziennikarka odbywająca w ramach służbowego zlecenia rejs luksusowym jachtem widzi późną nocą, jak ktoś zostaje wyrzucony za burtę. Jednak na pokładzie nie brakuje nikogo z załogi ani pasażerów. Mimo że nikt jej nie wierzy, nadal szuka odpowiedzi, narażając własne życie. Na podstawie bestsellerowej powieści Ruth Ware „Kobieta z kabiny dziesiątej”.

„Vinci 2”

Cuma (Robert Więckiewicz), emerytowany mistrz złodziejskiego fachu, wiedzie spokojne życie na andaluzyjskim wybrzeżu Hiszpanii. Niespodziewanie dostaje propozycję kolejnego skoku. Odmawia – aż dowiaduje się, że Chudy (Mirosław Haniszewski) – dawny partner Grubego, dziś rywal – planuje największy napad w Krakowie i to bez niego. Co gorsza, z nową, młodą ekipą – szybką, pewną siebie i działającą bez sentymentów (Piotr Witkowski, Jędrzej Hycnar). Dla Cumy to nie tylko wyzwanie. To sprawa osobista. Wraca, żeby udowodnić, że nadal jest złodziejem numerem jeden. Żeby odzyskać szacunek. I wyrównać rachunki. Razem z dawnymi przyjaciółmi (Borys Szyc, Kamilla Baar, Jacek Król) i na nowo skompletowaną ekipą (Zofia Jastrzębska, Jan Sałasiński) Cuma wchodzi do gry na własnych zasadach. Plan? Prosty: ukraść to, co planują inni, i zrobić to lepiej. Szybko jednak wszystko zaczyna wymykać się spod kontroli. Problem w tym, że nikt nie gra tu czysto. Cuma trafia na celownik upartego gliny (Łukasz Simlat) i bezwzględnego agenta FBI, niegdyś komisarza Wilka (Marcin Dorociński), który wraca do Krakowa z nową misją i starymi porachunkami. Rozpoczyna się gra o najwyższą stawkę – pełna podstępów, zaskoczeń i mistrzowskich trików.

