HBO Max opowie o śmierci polskiej Miss. Została brutalnie zamordowana

Agnieszka Kotlarska była kimś więcej niż tylko rozpoznawalną twarzą z pierwszych stron gazet. Gdy w 1991 roku, w wieku 19 lat, zdobyła tytuł Miss Polski, a potem jako pierwsza Polka sięgnęła po koronę Miss International, otworzyły się przed nią drzwi największych domów mody. O pracę z nią zabiegały takie firmy jak: Estée Lauder, Versace czy Chanel. Kotlarska szybko stała się częścią świata, o którym wielu w Polsce mogło jedynie pomarzyć. Jej kariera dawała nadzieję, że nawet w trudnej rzeczywistości transformacji ustrojowej można sięgnąć gwiazd. Niestety, 27 sierpnia 1996 roku, na oczach męża i dwuletniej córki, Agnieszka została brutalnie zamordowana przez obsesyjnego prześladowcę.

Serial o śmierci Agnieszki Kotlarskiej. „Jedna z najbardziej wstrząsających zbrodni w historii polskiego show-biznesu”

„Zabić Miss” to trzyodcinkowy serial dokumentalny, który przedstawia nie tylko intymny portret życia Agnieszki, ale także studium platonicznej miłości, która wymyka się spod kontroli i przeradza w niebezpieczną obsesję. Produkcja ma na celu nie tylko oddanie hołdu ikonie piękna, ale także zwrócenie uwagi na problem stalkingu – zjawisko, które trzy dekady później pozostaje równie aktualne i niebezpieczne.

„Śmierć Agnieszki Kotlarskiej była niewątpliwie jedną z najbardziej wstrząsających zbrodni w historii polskiego show-biznesu. Naszym celem było opowiedzenie tej historii w sposób spokojny i wyważony – tak, by oddać hołd polskiej Miss, a jednocześnie pokazać mechanizm niebezpiecznej obsesji, która brutalnie przerwała jej życie. To także opowieść o nieuchronnej traumie, prześladującej najbliższych przez wiele lat” – mówi Magda Szczawińska, producentka filmu oraz dyrektorka ds. produkcji dokumentalnych TVN Warner Bros. Discovery.

Reżyserem i współscenarzystą trzyodcinkowego serialu dokumentalnego jest Maciej Bieliński, a współautorką scenariusza – Ewa Wilczyńska. Za zdjęcia odpowiada Tomasz Ziółkowski, za montaż Agnieszka Białek, a za scenografię Katarzyna Małek. Producentką ze strony HBO Max jest Magda Szczawińska, a producentami wykonawczymi są Sylwester Banaszkiewicz i Marcin Kurek z mediabrigade. Projekt jest współfinansowany przez PISF oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

Serial zadebiutuje na platformie HBO Max jeszcze w tym roku.

Czytaj też:

50 najlepszych brytyjskich seriali ostatnich 5 lat. Tych perełek możecie jeszcze nie znaćCzytaj też:

Brytyjski serial roku? „Zaskakuje zwrotem akcji” i za 2 dni obejrzymy go w Polsce