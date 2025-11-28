Co oglądać na streamingach? Najświeższe hity, które same się proszą o seans

Weekend to idealny moment, by nadrobić filmowe i serialowe premiery, a platformy streamingowe jak zwykle nie zawodzą. W tym tygodniu oferta jest wyjątkowo różnorodna: od mocnych dokumentów i nagradzanych dramatów, przez widowiskowe thrillery akcji, aż po kameralne historie o relacjach, samotności i poszukiwaniu sensu. Nie zabrakło też propozycji pełnych emocji, humoru i świątecznego klimatu, a także historii opartych na prawdziwych wydarzeniach i wielkich przyjaźniach politycznych. Jeśli więc szukasz czegoś, co wciągnie cię na cały wieczór lub pozwoli odpocząć przy lekkiej, ale inteligentnej rozrywce, poniższa lista pomoże wybrać idealny tytuł na najbliższe dni.

Co oglądać w weekend? Rozpiska premier minionego tygodnia

„Stringer: Człowiek, który zrobił zdjęcie” (Netflix)

Były fotoedytor pracujący w Sajgonie zdradza tajemnicę, która prześladowała go od 52 lat, co zapoczątkowuje intensywne dwuletnie śledztwo w poszukiwaniu prawdy o jednym z najsłynniejszych zdjęć dokumentujących wojnę wietnamską. Ceniony fotograf konfliktów Gary Knight i grupka reporterów postanawiają za wszelką cenę odnaleźć nieznanego z imienia i nazwiska człowieka oraz oddać mu sprawiedliwość.

„Bliźniak” (Netflix)

Will Smith gra w zapierającym dech, odjazdowym thrillerze zdobywcy Oscara Anga Lee. Były płatny zabójca Henry Brogan (Smith) zostaje zmuszony do ucieczki przez młodego i wysoce wykwalifikowanego agenta, który nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć swój cel. W czasie pościgu dookoła świata Henry musi przechytrzyć swego tajemniczego przeciwnika pod każdym względem – ale do czego będzie zdolny, gdy staną twarzą w twarz?

„Bliżej” (HBO Max)

Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman oraz Clive Owen w rolach czworga trzydziestolatków, którzy szukają miłości.

„Rodzaje życzliwości” (HBO Max)

Czarny komediodramat wyreżyserowany przez Yorgosa Lanthimosa na podstawie scenariusza współtworzonego z Efthimisem Filippou.

„Le Mans '66” (HBO Max)

Amerykański projektant samochodów i brytyjski kierowca podejmują wyzwanie stworzenia samochodu wyścigowego dla Forda i pokonania ekipy Ferrari w 24-godzinnym wyścigu Le Mans we Francji.

„Władcy świata” (HBO Max)

Premier Wielkiej Brytanii Tony Blair zaprzyjaźnia się z prezydentem USA Billem Clintonem. Ich znajomość będzie kluczowa dla losów świata.

„Monster” (PlayNow, Prime Video)

Saori po śmierci męża samotnie wychowuje nastoletniego syna Minato. Zauważa u niego niepokojące zachowanie i odkrywa, że jest gnębiony przez swojego nauczyciela. Żąda w szkole odsunięcia pana Hori od pracy z dziećmi. Koreeda zaskakuje, podsuwa różne tropy, opowiadając nam historię z trzech perspektyw – matki, nauczyciela i samego Minato.

„Together” (MojeEKino)

Uczucie łączące Millie i Tima zaczyna przybierać niepokojącą formę. Ich związek, życie i ciała wkrótce ulegną przerażającej transformacji.

„Jarhead: Żołnierz piechoty morskiej” (Canal+, SkyShowtime)

Nowy członek amerykańskiej piechoty morskiej zostaje wysłany do Iraku. Wraz z kolegami z jednostki poznaje realia panujące na froncie.

„Jesteś wszechświatem” (MojeEKino)

W przyszłości ludzkość tonie w odpadach jądrowych. Andriy, ukraiński kierowca, ma je przetransportować na księżyc Jowisza. Gdy Ziemia eksploduje, zostaje sam w kosmosie – aż do chwili, gdy kontaktuje się z nim Catherine.

„Świąteczny skok” (Netflix)

Dwoje drobnych złodziejaszków łączy siły, aby obrabować w Wigilię londyński dom towarowy, ale okazuje się, że oprócz fantów mogą też skraść sobie serca.

„Eskorta” (Canal+)

Akcja filmu rozgrywa się w latach 50. XIX wieku. Główną bohaterką jest kobieta Mary Bee Cuddy (Hilary Swank) – postać silna, niezależna i samotna, która żyje wśród niewielkiej społeczności farmerskiej w stanie Nebraska. Ze wszystkimi trudnościami boryka się sama, nigdy nie miała szczęścia do mężczyzn. Pewnego razu Mary Bee Cudy ratuje życie George'owi Briggsowi (Tommy Lee Jones), którego przypadkowo odnajduje na pustkowiu z węzłem na szyi. Odcina linę i w zamian za ocalenie żąda, by George podjął się razem z nią specjalnej misji, której obawiają się tchórzliwi miejscowi mężczyźni. Od tej pory muszą tworzyć zgrany duet, czeka ich bowiem trudne zadanie. Mają eskortować do stanu Iowa trzy niepoczytalne kobiety, oszalałe wskutek przeżytych tragedii, którymi zajmie się żona pastora (Meryl Streep).

„Zostań, jeśli kochasz” (Player)

Mia Hall, nieśmiała i utalentowana muzycznie nastolatka, zawieszona przez jeden dzień między życiem a śmiercią musi zdecydować, po której stronie zostanie.

„Dla niej wszystko” (Apple TV+)

Oddany mąż wkracza w niezwykle niebezpieczny świat i ryzykuje wszystko, by wyciągnąć z więzienia ukochaną żonę skazaną za morderstwo.

„Eddington” (Apple TV+)

W miasteczku Eddington położonym w Nowym Meksyku w maju 2020 roku w trakcie pandemii dochodzi do konfliktu między szeryfem (Joaquin Phoenix), a burmistrzem (Pedro Pascal). Konflikt eskaluje z dnia na dzień. Sąsiad staje przeciwko sąsiadowi.

„Wielka, odważna, piękna podróż” (Apple TV+)

Sarah (Margot Robbie) i David (Colin Farrell) to nieznajomi, którzy spotykają się na weselu wspólnego znajomego, a wkrótce – dzięki zaskakującemu zbiegowi okoliczności – wyruszają razem w Wielką, Odważną, Piękną Podróż – zabawną, fantastyczną i pełną rozmachu przygodę, podczas której mogą ponownie przeżyć ważne chwile ze swojej przeszłości. Dzięki temu lepiej rozumieją, jak znaleźli się w tym punkcie życia… i być może dostają szansę, by odmienić swoją przyszłość.

