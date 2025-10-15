Od groma nowości na HBO Max! „The Last Showgirl”, „Challengers” i wiele więcej!
Filmy

Od groma nowości na HBO Max! „The Last Showgirl”, „Challengers” i wiele więcej!

Dodano: 
„The Last Showgirl”
„The Last Showgirl” Źródło: HBO / Max
Październik na HBO Max nabiera tempa. Czeka na was premiera „The Last Showgirl”, powrót do mrocznego świata Stephena Kinga w „To: Witajcie w Derry”, a także kinowe hity – od „Challengers” po „Marsjanina”. Zobacz, co nowego pojawi się w serwisie między 16 a 31 października!

Druga połowa października w HBO Max zapowiada się wyjątkowo różnorodnie — od wyczekiwanych kontynuacji, przez nowe seriale z uniwersum Stephena Kinga, aż po nagradzane dramaty i świeże kinowe premiery. Wśród najbardziej oczekiwanych tytułów znajduje się „The Last Showgirl”, poruszająca historia o kobiecie, która po latach spędzonych na scenie musi odnaleźć się w zupełnie nowym życiu. Fani grozy z pewnością zwrócą uwagę na serial „To: Witajcie w Derry”, przenoszący widzów do przerażających początków klauna Pennywise’a.

Nie zabraknie też uznanych produkcji filmowych, takich jak „Challengers” z Zendayą, „Małe kobietki” Grety Gerwig, czy kultowy już „Marsjanin” Ridleya Scotta. Na miłośników mocnych historii czekają również dokumenty – od portretu legendarnego trenera Sira Alexa Fergusona, po wstrząsający film „Uzbrojony tylko w kamerę” o życiu i śmierci Brenta Renauda.

Poniżej znajdziesz pełną listę najciekawszych premier oraz rozpiskę dzień po dniu.

Rozpiska nowości na HBO Max w drugiej połowie października. Nadchodzą same wielkie hity!

„Odwilż”, 3. sezon

Policja w Szczecinie trafia na trop handlarzy fentanylem. Narkotyk szybko dociera do lokalnych szkół.
Premiera: 17 października

„La Grande Maison Tokyo”

Natsuki Obana, dumny szef kuchni w Paryżu, walczy o trzecią gwiazdkę Michelin, która wciąż wymyka mu się z rąk.
Premiera: 17 października

„True Beauty”

Reika ukrywa swoją twarz pod makijażem. Dwaj chłopcy zakochują się w jej wizerunku, ale sekret grozi zniszczeniem wszystkiego.
Premiera: 17 października

„Light of My Lion”

Bracia Hiroto i Michito opiekują się siostrzeńcem Lionem, który pojawia się niespodziewanie. W tle kryje się tajemnica ich zaginionej siostry.
Premiera: 17 października

„Baby Assassins Everyday!”

Chisato i Mahiro to zabójczynie na zlecenie, udające zwykłe dziewczyny i pracujące dorywczo, by ukryć swoją prawdziwą tożsamość.
Premiera: 17 października

„Who Saw the Peacock Dance in the Jungle?”

Po śmierci ojca Komugi odkrywa list z tajemniczym nazwiskiem. Z pomocą prawnika rusza tropem szokującej prawdy o swojej przeszłości.
Premiera: 17 października

„Jak zostałam perliczką”

W trakcie przygotowań do pogrzebu wuja, Shula wraz z kuzynkami odkrywa głęboko skrywane tajemnice swojej zambijskiej rodziny.
Premiera: 17 października


„Wyspa psów”

Wes Anderson prezentuje animację o chłopcu, który szuka swojego czworonożnego przyjaciela.
Premiera: 17 października

„Wrota do piekieł”


Młoda kobieta zostaje opętana przez nadprzyrodzone moce.
Premiera: 17 października

„Annabelle wraca do domu”

Diaboliczna i żądna krwi lalka Annabelle powraca w poszukiwaniu nowych ofiar. Kontynuacja kinowego hitu.
Premiera: 17 października

„Annabelle: Narodziny zła”

Małżeństwo, które kilkanaście lat wcześniej straciło córkę, przyjmuje do swojego pełnego tajemnic domu zakonnicę i grupę sierot.
Premiera: 17 października

„Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun”

Film ożywia zbiór opowieści z ostatniego numeru amerykańskiego magazynu w fikcyjnym francuskim mieście XX wieku.
Premiera: 17 października

„Annabelle”

W życiu oczekujących narodzin pierwszego dziecka małżonków pojawia się tajemnicza porcelanowa lalka, która przyciąga zło.
Premiera: 17 października

„Diva Futura”

Prawdziwa historia ambitnych kobiet z agencji porno, które łamią stereotypy i odzyskują wolność, siłę oraz godność.
Premiera: 17 października

„The Last Showgirl”

Po nagłym zakończeniu spektaklu, który trwał nieprzerwanie przez 30 lat, charyzmatyczna tancerka staje przed życiowym wyzwaniem.
Premiera: 17 października


„La Grande Maison Tokyo Special”

Po pandemii Rinko walczy o utrzymanie restauracji. Słyszy plotki o powrocie Obany i postanawia wskrzesić Grand Maison Tokyo.
Premiera: 17 października

„Sir Alex Ferguson: Never Give In”

Dokument przedstawia portret życia jednego z najwybitniejszych menedżerów w historii futbolu: Sir Alexa Fergusona.
Premiera: 18 października

„Ambulans”

Yahya Abdul-Mateen II i Jake Gyllenhaal wcielają się w role dwóch braci, którzy porywają karetkę, kiedy ich napad kończy się fiaskiem.
Premiera: 19 października

„Charlie”

Charlie czuje się outsiderem już przed liceum. Gdy poznaje Sam i Patricka, odkrywa, że warto czasem wyłamać się ze schematów.
Premiera: 19 października

„Ha, ha, głupole”

Dołącz do chłopaków z rodziny Campbell – trzech kochających nastolatków i ich czułego, pełnego serca taty.
Premiera: 20 października

„Między nami bliźniętami”

Kristen Wiig oraz Bill Hader jako rodzeństwo, które po latach nieporozumień próbuje odbudować swoją relację.
Premiera: 20 października

„Mizerykordia”

Arturo dorasta w przemocy, wychowany przez prostytutki. Jego wyjątkowe spojrzenie daje mu nadzieję w brutalnym świecie Contrady Tuono.
Premiera: 20 października

„Uzbrojony tylko w kamerę: Życie i śmierć Brenta Renauda”

Intymny portret dokumentalisty Brenta Renauda – pierwszego amerykańskiego dziennikarza, który zginął podczas relacjonowania wojny w Ukrainie.
Premiera: 22 października

„Dla niej wszystko”

Życie Johna rozpada się, gdy jego żona trafia do więzienia za morderstwo. Po trzech latach planuje jej ucieczkę.
Premiera: 23 października

„Ja, Jack Wright”

Śmierć w rodzinie. Szokujący testament. Morderca w rodzinnych szeregach? Dramat z udziałem Johna Simma i Nikki Amuki-Bird.
Premiera: 23 października

„Big Short”

Oparta na faktach historia czterech outsiderów, którzy widzieli to, czego wielkie banki, media i rządy zdawały się nie dostrzegać – globalnego upadku gospodarki.
Premiera: 23 października


„Everest”

Oparte na faktach kino przywołujące dramatyczne wydarzenia, jakie rozegrały się w maju 1996 roku na szczycie Mount Everest.
Premiera: 23 października

„Królowa ringu”

Prawdziwa historia Mildred Burke - pionierki wrestlingu i samotnej matki, która pokonała wszelkie przeciwności na swojej drodze.
Premiera: 23 października

„Challengers”

Tashi, była mistrzyni tenisa, pomaga mężowi wrócić na szczyt, ale jej plan niespodziewanie wymyka się spod kontroli.
Premiera: 24 października

„Wojny gangów: Ulica dilerów”

Historia ulicy, która stała się centrum duńskiej przestępczości narkotykowej – opowiedziana przez jej uczestników i przeciwników.
Premiera: 24 października

„Dziki diament”

19-letnia dziewczyna mieszkająca z matką i siostrą na południu Francji, marzy o pięknie i sławie. Wierzy, że reality show jest dla niej szansą.
Premiera: 24 października

„Cóż za piękny dzień”

Oparta na faktach opowieść o przyjaźni dziennikarza Toma Junoda i Freda Rogersa, twórcy i gospodarza popularnego programu telewizyjnego dla dzieci.
Premiera: 25 października

„Marsjanin”

Podczas misji na Marsie astronauta zostaje uznany za zmarłego. On jednak przeżył i musi znaleźć sposób, by dać znać Ziemi, że żyje.
Premiera: 25 października

„Negocjator”

Agent włoskich służb Nicola Calipari ryzykuje życie, by uratować dziennikarkę Giulianę Sgrenę, porwaną w Iraku przez terrorystów.
Premiera: 25 października

„To: Witajcie w Derry”

Serial cofa się do 1962 roku, by prześledzić początki morderczego, zmiennokształtnego bytu znanego jako klaun Pennywise.
Premiera: 27 października

„Nasz doktor”

Opowieść o wzlotach i upadkach pracy lekarza na prowincji oraz walce o utrzymanie praktyki mimo rosnących trudności.
Premiera: 29 października

„Małe kobietki”

Najnowsza ekranizacja klasycznej powieści Louisy May Alcott w reżyserii Grety Gerwig. Deszcz nagród i gwiazdorska obsada.
Premiera: 30 października

„Bez wiatru”

Kaloyan wraca do Bułgarii po latach, by sprzedać mieszkanie zmarłego ojca. Sytuacja niespodziewanie przeradza się w podróż ku samopoznaniu.
Premiera: 31 październikaCzytaj też:
Źródło: WPROST.pl