Od groma nowości na HBO Max! „The Last Showgirl”, „Challengers” i wiele więcej!

Druga połowa października w HBO Max zapowiada się wyjątkowo różnorodnie — od wyczekiwanych kontynuacji, przez nowe seriale z uniwersum Stephena Kinga, aż po nagradzane dramaty i świeże kinowe premiery. Wśród najbardziej oczekiwanych tytułów znajduje się „The Last Showgirl”, poruszająca historia o kobiecie, która po latach spędzonych na scenie musi odnaleźć się w zupełnie nowym życiu. Fani grozy z pewnością zwrócą uwagę na serial „To: Witajcie w Derry”, przenoszący widzów do przerażających początków klauna Pennywise’a.
Nie zabraknie też uznanych produkcji filmowych, takich jak „Challengers” z Zendayą, „Małe kobietki” Grety Gerwig, czy kultowy już „Marsjanin” Ridleya Scotta. Na miłośników mocnych historii czekają również dokumenty – od portretu legendarnego trenera Sira Alexa Fergusona, po wstrząsający film „Uzbrojony tylko w kamerę” o życiu i śmierci Brenta Renauda.
Poniżej znajdziesz pełną listę najciekawszych premier oraz rozpiskę dzień po dniu.
Rozpiska nowości na HBO Max w drugiej połowie października. Nadchodzą same wielkie hity!
„Odwilż”, 3. sezon
Policja w Szczecinie trafia na trop handlarzy fentanylem. Narkotyk szybko dociera do lokalnych szkół.
Premiera: 17 października
„La Grande Maison Tokyo”
Natsuki Obana, dumny szef kuchni w Paryżu, walczy o trzecią gwiazdkę Michelin, która wciąż wymyka mu się z rąk.
Premiera: 17 października
„True Beauty”
Reika ukrywa swoją twarz pod makijażem. Dwaj chłopcy zakochują się w jej wizerunku, ale sekret grozi zniszczeniem wszystkiego.
Premiera: 17 października
„Light of My Lion”
Bracia Hiroto i Michito opiekują się siostrzeńcem Lionem, który pojawia się niespodziewanie. W tle kryje się tajemnica ich zaginionej siostry.
Premiera: 17 października
„Baby Assassins Everyday!”
Chisato i Mahiro to zabójczynie na zlecenie, udające zwykłe dziewczyny i pracujące dorywczo, by ukryć swoją prawdziwą tożsamość.
Premiera: 17 października
„Who Saw the Peacock Dance in the Jungle?”
Po śmierci ojca Komugi odkrywa list z tajemniczym nazwiskiem. Z pomocą prawnika rusza tropem szokującej prawdy o swojej przeszłości.
Premiera: 17 października
„Jak zostałam perliczką”
W trakcie przygotowań do pogrzebu wuja, Shula wraz z kuzynkami odkrywa głęboko skrywane tajemnice swojej zambijskiej rodziny.
Premiera: 17 października
„Wyspa psów”
Wes Anderson prezentuje animację o chłopcu, który szuka swojego czworonożnego przyjaciela.
Premiera: 17 października
„Wrota do piekieł”
Młoda kobieta zostaje opętana przez nadprzyrodzone moce.
Premiera: 17 października
„Annabelle wraca do domu”
Diaboliczna i żądna krwi lalka Annabelle powraca w poszukiwaniu nowych ofiar. Kontynuacja kinowego hitu.
Premiera: 17 października
„Annabelle: Narodziny zła”
Małżeństwo, które kilkanaście lat wcześniej straciło córkę, przyjmuje do swojego pełnego tajemnic domu zakonnicę i grupę sierot.
Premiera: 17 października
„Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun”
Film ożywia zbiór opowieści z ostatniego numeru amerykańskiego magazynu w fikcyjnym francuskim mieście XX wieku.
Premiera: 17 października
„Annabelle”
W życiu oczekujących narodzin pierwszego dziecka małżonków pojawia się tajemnicza porcelanowa lalka, która przyciąga zło.
Premiera: 17 października
„Diva Futura”
Prawdziwa historia ambitnych kobiet z agencji porno, które łamią stereotypy i odzyskują wolność, siłę oraz godność.
Premiera: 17 października
„The Last Showgirl”
Po nagłym zakończeniu spektaklu, który trwał nieprzerwanie przez 30 lat, charyzmatyczna tancerka staje przed życiowym wyzwaniem.
Premiera: 17 października
„La Grande Maison Tokyo Special”
Po pandemii Rinko walczy o utrzymanie restauracji. Słyszy plotki o powrocie Obany i postanawia wskrzesić Grand Maison Tokyo.
Premiera: 17 października
„Sir Alex Ferguson: Never Give In”
Dokument przedstawia portret życia jednego z najwybitniejszych menedżerów w historii futbolu: Sir Alexa Fergusona.
Premiera: 18 października
„Ambulans”
Yahya Abdul-Mateen II i Jake Gyllenhaal wcielają się w role dwóch braci, którzy porywają karetkę, kiedy ich napad kończy się fiaskiem.
Premiera: 19 października
„Charlie”
Charlie czuje się outsiderem już przed liceum. Gdy poznaje Sam i Patricka, odkrywa, że warto czasem wyłamać się ze schematów.
Premiera: 19 października
„Ha, ha, głupole”
Dołącz do chłopaków z rodziny Campbell – trzech kochających nastolatków i ich czułego, pełnego serca taty.
Premiera: 20 października
„Między nami bliźniętami”
Kristen Wiig oraz Bill Hader jako rodzeństwo, które po latach nieporozumień próbuje odbudować swoją relację.
Premiera: 20 października
„Mizerykordia”
Arturo dorasta w przemocy, wychowany przez prostytutki. Jego wyjątkowe spojrzenie daje mu nadzieję w brutalnym świecie Contrady Tuono.
Premiera: 20 października
„Uzbrojony tylko w kamerę: Życie i śmierć Brenta Renauda”
Intymny portret dokumentalisty Brenta Renauda – pierwszego amerykańskiego dziennikarza, który zginął podczas relacjonowania wojny w Ukrainie.
Premiera: 22 października
„Dla niej wszystko”
Życie Johna rozpada się, gdy jego żona trafia do więzienia za morderstwo. Po trzech latach planuje jej ucieczkę.
Premiera: 23 października
„Ja, Jack Wright”
Śmierć w rodzinie. Szokujący testament. Morderca w rodzinnych szeregach? Dramat z udziałem Johna Simma i Nikki Amuki-Bird.
Premiera: 23 października
„Big Short”
Oparta na faktach historia czterech outsiderów, którzy widzieli to, czego wielkie banki, media i rządy zdawały się nie dostrzegać – globalnego upadku gospodarki.
Premiera: 23 października
„Everest”
Oparte na faktach kino przywołujące dramatyczne wydarzenia, jakie rozegrały się w maju 1996 roku na szczycie Mount Everest.
Premiera: 23 października
„Królowa ringu”
Prawdziwa historia Mildred Burke - pionierki wrestlingu i samotnej matki, która pokonała wszelkie przeciwności na swojej drodze.
Premiera: 23 października
„Challengers”
Tashi, była mistrzyni tenisa, pomaga mężowi wrócić na szczyt, ale jej plan niespodziewanie wymyka się spod kontroli.
Premiera: 24 października
„Wojny gangów: Ulica dilerów”
Historia ulicy, która stała się centrum duńskiej przestępczości narkotykowej – opowiedziana przez jej uczestników i przeciwników.
Premiera: 24 października
„Dziki diament”
19-letnia dziewczyna mieszkająca z matką i siostrą na południu Francji, marzy o pięknie i sławie. Wierzy, że reality show jest dla niej szansą.
Premiera: 24 października
„Cóż za piękny dzień”
Oparta na faktach opowieść o przyjaźni dziennikarza Toma Junoda i Freda Rogersa, twórcy i gospodarza popularnego programu telewizyjnego dla dzieci.
Premiera: 25 października
„Marsjanin”
Podczas misji na Marsie astronauta zostaje uznany za zmarłego. On jednak przeżył i musi znaleźć sposób, by dać znać Ziemi, że żyje.
Premiera: 25 października
„Negocjator”
Agent włoskich służb Nicola Calipari ryzykuje życie, by uratować dziennikarkę Giulianę Sgrenę, porwaną w Iraku przez terrorystów.
Premiera: 25 października
„To: Witajcie w Derry”
Serial cofa się do 1962 roku, by prześledzić początki morderczego, zmiennokształtnego bytu znanego jako klaun Pennywise.
Premiera: 27 października
„Nasz doktor”
Opowieść o wzlotach i upadkach pracy lekarza na prowincji oraz walce o utrzymanie praktyki mimo rosnących trudności.
Premiera: 29 października
„Małe kobietki”
Najnowsza ekranizacja klasycznej powieści Louisy May Alcott w reżyserii Grety Gerwig. Deszcz nagród i gwiazdorska obsada.
Premiera: 30 października
„Bez wiatru”
Kaloyan wraca do Bułgarii po latach, by sprzedać mieszkanie zmarłego ojca. Sytuacja niespodziewanie przeradza się w podróż ku samopoznaniu.
Premiera: 31 października
