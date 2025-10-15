Od groma nowości na HBO Max! „The Last Showgirl”, „Challengers” i wiele więcej!

Druga połowa października w HBO Max zapowiada się wyjątkowo różnorodnie — od wyczekiwanych kontynuacji, przez nowe seriale z uniwersum Stephena Kinga, aż po nagradzane dramaty i świeże kinowe premiery. Wśród najbardziej oczekiwanych tytułów znajduje się „The Last Showgirl”, poruszająca historia o kobiecie, która po latach spędzonych na scenie musi odnaleźć się w zupełnie nowym życiu. Fani grozy z pewnością zwrócą uwagę na serial „To: Witajcie w Derry”, przenoszący widzów do przerażających początków klauna Pennywise’a.

Nie zabraknie też uznanych produkcji filmowych, takich jak „Challengers” z Zendayą, „Małe kobietki” Grety Gerwig, czy kultowy już „Marsjanin” Ridleya Scotta. Na miłośników mocnych historii czekają również dokumenty – od portretu legendarnego trenera Sira Alexa Fergusona, po wstrząsający film „Uzbrojony tylko w kamerę” o życiu i śmierci Brenta Renauda.

Poniżej znajdziesz pełną listę najciekawszych premier oraz rozpiskę dzień po dniu.

Rozpiska nowości na HBO Max w drugiej połowie października. Nadchodzą same wielkie hity!

„Odwilż”, 3. sezon



Policja w Szczecinie trafia na trop handlarzy fentanylem. Narkotyk szybko dociera do lokalnych szkół.

Premiera: 17 października



„La Grande Maison Tokyo”



Natsuki Obana, dumny szef kuchni w Paryżu, walczy o trzecią gwiazdkę Michelin, która wciąż wymyka mu się z rąk.

Premiera: 17 października



„True Beauty”



Reika ukrywa swoją twarz pod makijażem. Dwaj chłopcy zakochują się w jej wizerunku, ale sekret grozi zniszczeniem wszystkiego.

Premiera: 17 października



„Light of My Lion”



Bracia Hiroto i Michito opiekują się siostrzeńcem Lionem, który pojawia się niespodziewanie. W tle kryje się tajemnica ich zaginionej siostry.

Premiera: 17 października



„Baby Assassins Everyday!”



Chisato i Mahiro to zabójczynie na zlecenie, udające zwykłe dziewczyny i pracujące dorywczo, by ukryć swoją prawdziwą tożsamość.

Premiera: 17 października



„Who Saw the Peacock Dance in the Jungle?”



Po śmierci ojca Komugi odkrywa list z tajemniczym nazwiskiem. Z pomocą prawnika rusza tropem szokującej prawdy o swojej przeszłości.

Premiera: 17 października



„Jak zostałam perliczką”



W trakcie przygotowań do pogrzebu wuja, Shula wraz z kuzynkami odkrywa głęboko skrywane tajemnice swojej zambijskiej rodziny.

Premiera: 17 października





„Wyspa psów”



Wes Anderson prezentuje animację o chłopcu, który szuka swojego czworonożnego przyjaciela.

Premiera: 17 października



„Wrota do piekieł”





Młoda kobieta zostaje opętana przez nadprzyrodzone moce.

Premiera: 17 października



„Annabelle wraca do domu”



Diaboliczna i żądna krwi lalka Annabelle powraca w poszukiwaniu nowych ofiar. Kontynuacja kinowego hitu.

Premiera: 17 października



„Annabelle: Narodziny zła”



Małżeństwo, które kilkanaście lat wcześniej straciło córkę, przyjmuje do swojego pełnego tajemnic domu zakonnicę i grupę sierot.

Premiera: 17 października



„Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun”



Film ożywia zbiór opowieści z ostatniego numeru amerykańskiego magazynu w fikcyjnym francuskim mieście XX wieku.

Premiera: 17 października



„Annabelle”



W życiu oczekujących narodzin pierwszego dziecka małżonków pojawia się tajemnicza porcelanowa lalka, która przyciąga zło.

Premiera: 17 października



„Diva Futura”



Prawdziwa historia ambitnych kobiet z agencji porno, które łamią stereotypy i odzyskują wolność, siłę oraz godność.

Premiera: 17 października



„The Last Showgirl”



Po nagłym zakończeniu spektaklu, który trwał nieprzerwanie przez 30 lat, charyzmatyczna tancerka staje przed życiowym wyzwaniem.

Premiera: 17 października





„La Grande Maison Tokyo Special”



Po pandemii Rinko walczy o utrzymanie restauracji. Słyszy plotki o powrocie Obany i postanawia wskrzesić Grand Maison Tokyo.

Premiera: 17 października



„Sir Alex Ferguson: Never Give In”



Dokument przedstawia portret życia jednego z najwybitniejszych menedżerów w historii futbolu: Sir Alexa Fergusona.

Premiera: 18 października



„Ambulans”



Yahya Abdul-Mateen II i Jake Gyllenhaal wcielają się w role dwóch braci, którzy porywają karetkę, kiedy ich napad kończy się fiaskiem.

Premiera: 19 października



„Charlie”



Charlie czuje się outsiderem już przed liceum. Gdy poznaje Sam i Patricka, odkrywa, że warto czasem wyłamać się ze schematów.

Premiera: 19 października



„Ha, ha, głupole”



Dołącz do chłopaków z rodziny Campbell – trzech kochających nastolatków i ich czułego, pełnego serca taty.

Premiera: 20 października



„Między nami bliźniętami”



Kristen Wiig oraz Bill Hader jako rodzeństwo, które po latach nieporozumień próbuje odbudować swoją relację.

Premiera: 20 października



„Mizerykordia”



Arturo dorasta w przemocy, wychowany przez prostytutki. Jego wyjątkowe spojrzenie daje mu nadzieję w brutalnym świecie Contrady Tuono.

Premiera: 20 października



„Uzbrojony tylko w kamerę: Życie i śmierć Brenta Renauda”



Intymny portret dokumentalisty Brenta Renauda – pierwszego amerykańskiego dziennikarza, który zginął podczas relacjonowania wojny w Ukrainie.

Premiera: 22 października



„Dla niej wszystko”



Życie Johna rozpada się, gdy jego żona trafia do więzienia za morderstwo. Po trzech latach planuje jej ucieczkę.

Premiera: 23 października



„Ja, Jack Wright”



Śmierć w rodzinie. Szokujący testament. Morderca w rodzinnych szeregach? Dramat z udziałem Johna Simma i Nikki Amuki-Bird.

Premiera: 23 października



„Big Short”



Oparta na faktach historia czterech outsiderów, którzy widzieli to, czego wielkie banki, media i rządy zdawały się nie dostrzegać – globalnego upadku gospodarki.

Premiera: 23 października





„Everest”



Oparte na faktach kino przywołujące dramatyczne wydarzenia, jakie rozegrały się w maju 1996 roku na szczycie Mount Everest.

Premiera: 23 października



„Królowa ringu”



Prawdziwa historia Mildred Burke - pionierki wrestlingu i samotnej matki, która pokonała wszelkie przeciwności na swojej drodze.

Premiera: 23 października



„Challengers”



Tashi, była mistrzyni tenisa, pomaga mężowi wrócić na szczyt, ale jej plan niespodziewanie wymyka się spod kontroli.

Premiera: 24 października



„Wojny gangów: Ulica dilerów”



Historia ulicy, która stała się centrum duńskiej przestępczości narkotykowej – opowiedziana przez jej uczestników i przeciwników.

Premiera: 24 października



„Dziki diament”



19-letnia dziewczyna mieszkająca z matką i siostrą na południu Francji, marzy o pięknie i sławie. Wierzy, że reality show jest dla niej szansą.

Premiera: 24 października



„Cóż za piękny dzień”



Oparta na faktach opowieść o przyjaźni dziennikarza Toma Junoda i Freda Rogersa, twórcy i gospodarza popularnego programu telewizyjnego dla dzieci.

Premiera: 25 października



„Marsjanin”



Podczas misji na Marsie astronauta zostaje uznany za zmarłego. On jednak przeżył i musi znaleźć sposób, by dać znać Ziemi, że żyje.

Premiera: 25 października



„Negocjator”



Agent włoskich służb Nicola Calipari ryzykuje życie, by uratować dziennikarkę Giulianę Sgrenę, porwaną w Iraku przez terrorystów.

Premiera: 25 października



„To: Witajcie w Derry”



Serial cofa się do 1962 roku, by prześledzić początki morderczego, zmiennokształtnego bytu znanego jako klaun Pennywise.

Premiera: 27 października



„Nasz doktor”



Opowieść o wzlotach i upadkach pracy lekarza na prowincji oraz walce o utrzymanie praktyki mimo rosnących trudności.

Premiera: 29 października



„Małe kobietki”



Najnowsza ekranizacja klasycznej powieści Louisy May Alcott w reżyserii Grety Gerwig. Deszcz nagród i gwiazdorska obsada.

Premiera: 30 października



„Bez wiatru”



Kaloyan wraca do Bułgarii po latach, by sprzedać mieszkanie zmarłego ojca. Sytuacja niespodziewanie przeradza się w podróż ku samopoznaniu.

Premiera: 31 październikaCzytaj też:

