To teraz najchętniej oglądają Polacy. Dostęp kupicie za niecałe 13 zł
Udostępnijdodaj Skomentuj
Filmy

To teraz najchętniej oglądają Polacy. Dostęp kupicie za niecałe 13 zł

Dodano: 
„Most nad Sundem”
„Most nad Sundem” Źródło: Danmarks Radio
Co teraz najchętniej oglądają Polacy? Od cyfrowo odnowionego „Czterdziestolatka” po najnowsze kryminały i thrillery z całego świata – w bibliotece polskiego serwisu jest coraz więcej różnorodnych tytułów. Sprawdzamy, które z nich cieszą się największą popularnością i co może wpaść w oko na weekendowy seans.

Polska platforma streamingowa TVP VOD zaskakuje swoją biblioteką. Za niecałe 13 zł miesięcznie mamy dostęp do wszystkich najlepszych polskich seriali, także tych starszych, odnowionych cyfrowo, jak np. „Czterdziestolatek”. Ale ostatnio w bibliotece serwisu pojawiać zaczęły się też nowsze perełki. I choć widzowie chętnie oglądają na TVP VOD tureckie hity, to coraz chętniej wybierają także kryminały i thrillery, które do tej pory było trudno zobaczyć w Polsce. Wśród nich są skandynawskie perełki czy brytyjskie kryminały. Sprawdzamy, co najchętniej teraz oglądają Polacy na TVP VOD – może wśród tych tytułów znajdziecie coś idealnego dla siebie na weekend?

Najchętniej oglądane seriale i filmy teraz na TVP VOD

„Heksagramy zbrodni”

Bohaterką serialu jest policjantka, Valérie Roberge , która zostaje wysłana do małej, prowincjonalnej miejscowości, by pomóc lokalnemu szefowi policji w prowadzeniu śledztwa. Kobieta jedzie tam razem z synem. Na miejscu okazuje się, że sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana i przerażająca, niż mogło się to wydawać z perspektywy wielkiego miasta. Nikt nawet nie przeczuwa, co dzieje się w tej małej społeczności. Atmosfera w miasteczku jest ciężka, mroczna i przesycona tajemnicami. Na początku znika mężczyzna. Coś złego czai się w okolicznych lasach. Na ludzi pada blady strach. Policja trafia na satanistyczne symbole. Czy Valérie uda się rozwikłać zagadkę? Kto nastaje na życie mieszkańców miasteczka. Czy policjantka też jest w niebezpieczeństwie?

„Niezłomna”

Alex żegna się ze współpracownikami i rozpoczyna urlop macierzyński. Choć cieszy się z nadchodzących zmian, w głębi serca czuje niepokój. Jej obawy szybko się urzeczywistniają – kobieta znika bez śladu, a po tygodniu zostaje odnaleziona w szoku, przemoczona, z krwawymi śladami na ciele i zupełnie pozbawiona wspomnień. Jej nowo narodzone dziecko znika bez śladu. Rozpoczyna się walka z czasem – i z systemem, który zamiast pomóc, stawia przeszkody. Alex, choć w traumie, nie zamierza się poddać.

„Morderstwa w Blois”

Na zamku w Blois, podczas przedstawienia wystawianego przez amatorską grupę rekonstrukcyjną, ginie jeden z aktorów, prywatnie biznesmen zatrudniony na wysokim stanowisku w dużym koncernie farmaceutycznym. O jego zamordowanie zostaje oskarżony inny z członków amatorskiej trupy, 20-letni Arthur. Kapitanowie policji Denis Frecant (również aktor amator i ojciec Arthura) oraz Alice Deschamps (aktorka amatorka i była żona Denisa) próbują oczyścić Arthura z zarzutów i znaleźć faktycznego sprawcę zabójstwa.

„Vendetta”

Emocjonująca, przebojowa turecka telenowela. Dilan i Barana pochodzą z dwóch zwaśnionych rodzin. W imię tzw. wyższego dobra zostają zmuszeni do wzięcia ślubu.

„Upadek”

Główna bohaterka, Stella Gibson, doświadczona policjantka z Metropolitalnej Policji, zostaje przeniesiona do Irlandii Północnej, aby pomóc w rozwiązaniu trwającej od ponad miesiąca sprawy morderstwa. Seryjny morderca, nadal pozostaje na wolności, co wywołuje niepokój w lokalnej społeczności Belfastu. Stella nawiązuje współpracę z miejscowymi detektywami, jednak musi zmagać się z różnymi przeszkodami, zarówno wśród współpracowników, jak i na zewnątrz, które utrudniają postępy w śledztwie. W trakcie rozwijania sprawy zespół śledczy mierzy się z licznymi problemami, zarówno formalnymi, jak i osobistymi. Serial pokazuje wyzwania stojące przed policjantami, którzy próbują złapać nieuchwytnego przestępcę, jednocześnie ukazując ich zmagania emocjonalne. „Upadek” to nie tylko kryminał, ale także wnikliwe spojrzenie na psychikę zarówno mordercy, jak i osób prowadzących śledztwo.

„Most nad Sundem”

Główną osią serialu jest współpraca duńskiego inspektora Martina Rohde, granego przez Kima Bodnię, oraz szwedzkiej policjantki Sagi Norén w wykonaniu Sofii Helin. To para zupełnie przeciwnych charakterów – empatyczny Duńczyk i bezkompromisowa, analityczna Szwedka muszą nauczyć się współpracować mimo różnic kulturowych i osobowościowych. Ich relacja rozwija się wraz z postępem śledztwa, tworząc jeden z najbardziej intrygujących duetów w telewizji kryminalnej.

„Zaklęta miłość”

Maria Jose uważa, że poślubiła Alejandra Lombardo, jednak okazuje się, że mężczyzna, którego kocha, to w rzeczywistości Bruno – przyrodni brat Alejandra, który knuje przebiegły plan zdobycia rodzinnego majątku. Bruno podaje się za Alejandra, bierze ślub z Marią Jose, a następnie aranżuje wypadek, by pozbyć się prawdziwego Alejandra. Po śmierci męża dziewczyna wraz z siostrą wyjeżdża do Meridy, gdzie poznaje złożony świat bogatej i wpływowej rodziny, a także doświadcza chłodu i nieufności ze strony bliskich Alejandra. Wkrótce prawdziwy Alejandro wraca do domu. Jest zdziwiony faktem, że ożenił się z Marią Jose, której praktycznie nie zna. Postanawia dowiedzieć się, kim naprawdę jest jego żona.

TVP VOD – jakie pakiety można wykupić?

W ofercie subskrypcyjnej znajdują się trzy pakiety: miesięczny (w cenie 12,99 zł), trzymiesięczny (19,99 zł) i roczny (59,99 zł). W ofercie jednorazowej mamy pakiet półroczny (35,99 zł).

Użytkownicy otrzymują dostęp do zróżnicowanych tematycznie i gatunkowo treści: produkcji oryginalnych, prapremier oraz bogatej biblioteki największych hitów – zarówno filmowych, jak i serialowych – również niebędących produkcjami Telewizji Polskiej. W każdym z wybranych wariantów subskrybenci będą korzystać ze starannie wyselekcjonowanej oferty tytułów bez reklam.

Czytaj też:
Najlepszy polski kryminał powraca. „No to jest majstersztyk”Czytaj też:
W końcu obejrzymy w Polsce ten skandynawski kryminał! To serialowa perełka

Źródło: WPROST.pl