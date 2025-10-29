Szykują się duże emocje. Nowy serial kryminalny w TV

Widzowie kanału 13 Ulica mogą szykować się na mocną premierę. W poniedziałek, 3 listopada o godz. 22:00, zadebiutuje nowy francuski serial kryminalny „Flashback”, który łączy elementy thrillera policyjnego i science fiction. To opowieść o kobiecie, która zyskuje szansę, by zmienić bieg historii i ocalić ukochanego ojca.

Podróż w czasie i rodzinna tajemnica

Elsa Letellier, detektyw z Lyonu, od lat kieruje się w pracy jednym celem – chce rozwikłać zagadkę śmierci swojego ojca, Josselina Letelliera. Ten legendarny policjant zginął w niewyjaśnionych okolicznościach dokładnie w dniu szóstych urodzin córki.

Trzy dekady później, w noc poprzedzającą jej 36. urodziny i tuż przed przedawnieniem sprawy zabójstwa, dochodzi do niewytłumaczalnego zjawiska. Elsa zostaje przeniesiona w czasie do roku 1994 – kilka miesięcy przed tragicznymi wydarzeniami. Początkowy szok szybko ustępuje determinacji. Kobieta rozumie, że los daje jej drugą szansę: może zapobiec śmierci ojca i poznać prawdę o tym, co naprawdę się wydarzyło.

W przeszłości Elsa trafia do zespołu Josselina, nie ujawniając mu swojej prawdziwej tożsamości. Zostaje jego partnerką w śledztwach, stopniowo zbliżając się do człowieka, którego znała tylko z dzieciństwa i opowieści. Każde kolejne dochodzenie przybliża ją do rozwiązania zagadki i jednocześnie oddala od teraźniejszości, z której przybyła.

W serialu widzowie zobaczą Constance Gay w roli Elsy oraz Michaëla Youna jako Josselina. W obsadzie znaleźli się także: Julien Pestel, Olivia Côte, Malek Lamraoui, Vanessa David, Sam Karmann, June Bernard-Gourion, Jacques Douplat i Lohi Coffinot.

Zbrodnie, sekrety i powrót do lat 90. Kiedy oglądać?

Każdy odcinek „Flashback” to nowa zagadka i kolejny krok w stronę prawdy. W pierwszych epizodach Elsa, korzystając z wiedzy z przyszłości, pomaga ojcu w śledztwach dotyczących m.in. utonięcia kobiety, morderstwa fotografa czy tajemniczych kręgów w zbożu. Równocześnie musi zmierzyć się z własną przeszłością – spotyka swoją matkę Anouk, a także odkrywa, że jej brat Hugo jest zamieszany w działalność kobiety, która w przyszłości stanie się zabójczynią Josselina.

Premiera dwóch pierwszych odcinków serialu „Flashback” odbędzie się 3 listopada o godz. 22:00 na kanale 13 Ulica. Kolejne epizody stacja pokaże w poniedziałkowe wieczory – od 10 listopada do 1 grudnia, zawsze o godz. 22:00.

