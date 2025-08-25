W końcu obejrzymy w Polsce ten skandynawski kryminał! To serialowa perełka

Już we wtorek, 26 sierpnia 2025 roku, na platformie TVP VOD pojawi się wyjątkowa premiera, na którą czekało wielu fanów skandynawskich kryminałów. Serwis udostępni wszystkie cztery sezony – łącznie 38 odcinków – kultowego serialu „Most nad Sundem” („Bron/Broen”), jednej z najważniejszych i najwyżej ocenianych produkcji w historii europejskiej telewizji.

„Most nad Sundem” – najlepszy skandynawski kryminał wszech czasów. Już do obejrzenia w Polsce!

„Most nad Sundem” to serial, który na zawsze zmienił sposób opowiadania o kryminale w telewizji. Punkt wyjścia fabuły jest prosty, ale niezwykle intrygujący: na moście łączącym Danię i Szwecję zostaje odnalezione ciało kobiety – dokładnie na granicy dwóch państw. To sprawia, że śledztwo musi prowadzić duet policjantów z obu stron cieśniny: Saga Norén z Malmö oraz Martin Rohde z Kopenhagi. Już od pierwszych odcinków widzowie zostają wciągnięci w atmosferę chłodnej, nordyckiej scenerii, mrocznego klimatu i nieoczywistych zagadek.

Na szczególne uznanie zasługują kreacje aktorskie. Sofia Helin w roli Sagi stworzyła jedną z najbardziej charyzmatycznych bohaterek w historii telewizji – bezkompromisową, niezwykle inteligentną, a jednocześnie zmagającą się z własną innością. Kim Bodnia jako Martin nadaje serialowi ludzkiego ciepła i poczucia humoru, co tworzy idealną równowagę dla chłodnej i metodycznej Sagi. To właśnie relacja tej dwójki stała się sercem całej produkcji.

„Most nad Sundem” szybko zdobył status serialu kultowego, a jego sukces otworzył drogę dla całego nurtu „nordic noir”. Premiera na TVP VOD to niepowtarzalna okazja, by obejrzeć wszystkie cztery sezony tego serialu w jednym miejscu. To propozycja zarówno dla tych, którzy chcą przypomnieć sobie mroczne śledztwa na pograniczu Danii i Szwecji, jak i dla osób, które dopiero teraz odkryją fenomen „Mostu nad Sundem”.

Już jutro warto więc zarezerwować sobie czas i zanurzyć się w ten wyjątkowy świat skandynawskiego kryminału. To z pewnością jedna z najlepszych historii kryminalnych współczesnej telewizji.

Czytaj też:

Ukochany serial nie tylko milionów Polaków. Czy go jeszcze pamiętasz?Czytaj też:

Nowości na streamingach. Co z tego tygodnia warto nadrobić w weekend?