Filmy i seriale do obejrzenia na już! Max żegna się z wieloma hitami

Zmiany w katalogach streamingowych to codzienność – jedne tytuły się pojawiają, inne znikają, często bez większego rozgłosu. W przypadku Max w lipcu znika jednak tak wiele ważnych, cenionych i zwyczajnie dobrych produkcji, że warto zatrzymać się na chwilę i sprawdzić, co jeszcze można obejrzeć, zanim zostanie usunięte.

Wśród tytułów znikających z platformy znajduje się wiele filmów, które zdobyły serca widzów i uznanie krytyków – od oscarowych dramatów, przez głośne premiery ostatnich lat, aż po nieco starsze, ale wciąż aktualne klasyki. Mamy tu intymne opowieści o dojrzewaniu, osobiste dramaty osadzone na tle wielkich wydarzeń, a także produkcje balansujące na granicy gatunków – komedie z nutą melancholii czy thrillery z elementami obyczajowymi. W lipcu z Max zniknie m.in. wzruszająca historia o mężczyźnie, który rodzi się jako starzec, postapokaliptyczne kino akcji o walce o przetrwanie, jak również pełne rozmachu widowiska rozgrywające się w fikcyjnych światach przyszłości i przeszłości. To ostatni dzwonek, by nadrobić zarówno kameralne dramaty, jak i wielkobudżetowe hity.

Max usunie też masę świetnych seriali, które zbudowały sobie status produkcji kultowych lub przynajmniej bardzo cenionych – zarówno wśród fanów, jak i krytyków. Wśród nich znajdziemy mroczne kryminały rozgrywające się w małych miasteczkach, seriale historyczne osadzone w brutalnych realiach początku XX wieku, jak i współczesne opowieści o korupcji, bezprawiu i napięciach społecznych. To produkcje, które łączą świetnie napisane postaci, gęstą atmosferę i fabuły, które trzymają w napięciu od pierwszego do ostatniego odcinka.

Niektóre z tych tytułów znikną już w pierwszej połowie miesiąca, inne dopiero pod koniec lipca, ale jedno jest pewne – jeśli którykolwiek z nich macie na liście „do obejrzenia”, lepiej nie zwlekać.

Czas się kończy! Te produkcje znikają z Max w najbliższych dniach

„Babilon”



Opowieść o przerośniętych ambicjach i skandalicznym nadmiarze, śledząca wzloty i upadki wielu postaci w erze nieokiełznanej dekadencji i deprawacji podczas przejścia Hollywood od kina niemego do kina dźwiękowego pod koniec lat dwudziestych.

Dostępny do 8 lipca



„Barbie”



Barbie zostaje wygnana z Barbielandu za to, że nie jest wystarczająco doskonała. Odtąd będzie doświadczać – pełnego niesamowitych przygód – prawdziwego życia.

Dostępny do 14 lipca



„Diuna: Część druga”



Książę Paul Atryda przyjmuje przydomek Muad'Dib i rozpoczyna duchowo-fizyczną podróż, by stać się przepowiedzianym w proroctwie wyzwolicielem ludu Diuny.

Dostępny do 14 lipca



„Miłość bez ostrzeżenia”



Mieszkający w najbardziej inspirującym mieście świata kompozytor przechodzi kryzys – musi napisać operę, która zachwyci cały Nowy Jork. Sprawa nie jest prosta – zblazowana śmietanka towarzyska widziała już prawie wszystko. Za radą żony, która, choć prowadzi popularną klinikę terapeutyczną, sama zmaga się z nerwicą natręctw, postanawia poszukać natchnienia w najmniej oczekiwanym miejscu. Jego muzą okaże się seksoholiczka, kapitan statku rybackiego dryfującego wokół Manhattanu.

Dostępny do 31 lipca



„Ciekawy przypadek Benjamina Buttona”



"Urodziłem się w okolicznościach niezwykłych." – i tak też zaczyna się "Benjamin Button", adaptacja klasycznej noweli F. Scotta Fitzgeralda z lat dwudziestych XX wieku o człowieku, który przychodzi na świat jako osiemdziesięciolatek i stopniowo młodnieje. O człowieku, który – podobnie jak my wszyscy – nie potrafi zatrzymać upływu czasu. Jego osobistą historię, osadzoną w Nowym Orleanie, śledzimy od końca I Wojny Światowej w 1918 roku aż po XXI wiek, przeżywając jego los równie niezwykły, jak bywa los każdego człowieka. Wyreżyserowany przez Davida Finchera, z Bradem Pittem, Cate Blanchett, Tildą Swinton, Taraji P. Henson, Jasonem Flemyngiem, Eliasem Koteasem i Julią Ormond w rolach głównych, film "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona" jest w istocie opowieścią podróżnika w czasie, o ludziach i o miejscach, które napotyka, o odnalezionych i utraconych miłościach, o radości życia i smutku śmierci, a także o tym, czego czas nie zmienia.

Dostępny do 31 lipca



„Bestie”



Antoine (Denis Ménochet) i Olga (Marina Foïs) to francuska para, która osiedliła się w jednej z wiosek hiszpańskiej Galicji. Zajmują się tam uprawą warzyw i renowacją opuszczonych domów. Ich koegzystencja z miejscową ludnością jest jednak daleka od ideału. Sytuację zaostrza ich niezgoda na instalację turbiny wiatrowej, co zaognia ich nieporozumienia z sąsiadami, zwłaszcza z braćmi Xanem (Luis Zahera) i Lorenzo (Diego Anido).

Dostępny do 31 lipca



„Azyl”



Niedawno rozwiedziona Meg Altman i jej mała córeczka Sarah tkwią uwięzione w nowojorskim mieszkaniu, w ukrytym pokoju-schronieniu, wybudowanym w celu przetrwania brutalnego napadu. Bawią się w chowanego z trójką włamywaczy - Burnhamem, Raoulem i Juniorem, a stawką tej zabawy jest ich życie. Na nieszczęście dla mieszkańców, to właśnie ich azyl jest miejscem, do którego pragną dostać się napastnicy.

Dostępny do 31 lipca



„Gorzka siedemnastka”



Nadine (Hailee Steinfeld) i Krista (Haley Lu Richardson) to najlepsze przyjaciółki, które razem zmagają się z problemami okresu dojrzewania. Są nierozłączne. Niestety, pewnego dnia wychodzi na jaw, że Krista po kryjomu zaczęła spotykać się ze starszym bratem Nadine, Darianem (Blake Jenner). Dziewczyna jest zrozpaczona. Czuje się zdradzona i oszukana. Nie potrafi wybaczyć nielojalności. Przyjaźń nastolatek staje pod znakiem zapytania. Pełna uroku i psychologicznej wiarygodności młodzieżowa komedia.

Dostępny do 31 lipca



„Bękarty wojny”



Akcja filmu rozpoczyna się w okupowanej Francji podczas egzekucji rodziny Shosanny Dreyfus, której dziewczyna jest świadkiem. Egzekucji dokonuje nazistowski pułkownik Hans Landa. Shosannie udaje się uciec i wyjechać do Paryża, gdzie, jako właścicielka kina, przyjmuje nową tożsamość. W innym miejscu w Europie, porucznik Aldo Raine organizuje grupę żydowskich żołnierzy, którzy mają dokonywać aktów zemsty. Do oddziału Raine'a dołącza niemiecka aktorka i agentka Bridget Von Hammersmark, której misją jest pozbawienie władzy przywódców Trzeciej Rzeszy. Losy tych ludzi zbiegają się pod kinowym afiszem, gdzie Shosanna przygotowuje własny plan zemsty...

Dostępny do 31 lipca



„Broadchurch”



Morderstwo młodego chłopca wprowadza zamęt do małego miasteczka, co zagraża dobrze dotychczas funkcjonującej społeczności Broadchurch.

Dostępny do 31 lipca



„Peaky Blinders”



Tommy Shelby dowodzi gangiem działającym w Birmingham w 1919 roku. Szef grupy przestępczej zapłaci każdą cenę, aby wspiąć się po szczeblach kariery na sam szczyt.

Dostępny do 31 lipca



„Miasto na wzgórzu”



Boston, lata dziewięćdziesiąte XX wieku, kiedy miastem rządziły korupcja i bezprawie. Afroamerykanin Decourcy Ward (Aldis Hodge) jest prokuratorem okręgowym, który pochodzi z Brooklynu. Idealistyczny mężczyzna, będący orędownikiem wprowadzenia zmian w mieście, zawiera niespodziewany sojusz ze skorumpowanym agentem FBI Jackie Rohr (Kevin Bacon), który jest za utrzymaniem status quo. Razem pracują nad sprawą rabusiów okradających samochody pancerne, która wstrząśnie całym systemem sprawiedliwości Bostonu. Serial opowiada o czasach, kiedy Boston był pełen brutalnych i bezkarnych przestępców, na których działania lokalne organy ścigania, w których korupcja i rasizm były normą, przymykały oko. Pokazuje też okres transformacji, kiedy coraz więcej osób zaczęło się przeciwstawiać temu porządkowi rzeczy. Gwiazdami produkcji są Aldis Hodge (Ukryte działania) oraz laureat Złotego Globu Kevin Bacon (Apollo 13). Jednym z producentów wykonawczych serialu jest wyróżniony dwoma Oscarami Ben Affleck.

Dostępny do 31 lipca



„Mad Max: Na drodze gniewu”



Prześladowany przez demony przeszłości Mad Max uważa, że najlepszym sposobem na przeżycie jest samotna wędrówka po świecie. Zostaje jednak wciągnięty do grupy uciekinierów przemierzających tereny spustoszone przez wojnę nuklearną (Wasteland) w pojeździe zwanym War Rig, prowadzonym przez Imperatorkę Furiosę. Uciekają z Cytadeli sterroryzowanej przez Immortana Joe’ego, któremu odebrano coś wyjątkowego. Rozwścieczony watażka zwołuje wszystkie swoje bandy i wytrwale ściga buntowników, podczas gdy na drogach toczy się wysokooktanowa wojna.

Dostępny do 31 lipca



„Destrukcja”



Odnoszący sukcesy bankier inwestycyjny Davis (Jake Gyllenhaal) próbuje uporać się ze śmiercią żony, którą stracił w wyniku tragicznego wypadku samochodowego. Nie pomaga mu w tym presja, którą wywiera teść (Chris Cooper), mimo to Davis stara się, by życie wróciło do normalnego biegu. Któregoś dnia Davis wysyła skargę na niedziałający automat z napojami i słodyczami, jaki możemy spotkać na każdym rogu. Tak zaczyna się korespondencja między nim a pracującą w firmie zajmującej się automatami Karen (Naomi Watts). Korespondencja, która coraz częściej zawiera wątki osobiste, wkrótce tworzy między nimi głęboką osobistą więź. Z pomocą Karen i jej piętnastoletniego syna (Judah Lewis), Davis zaczyna odzyskiwać równowagę wewnętrzną, stopniowo wydostając się z bezbrzeżnej otchłani rozpaczy.

Dostępny do 31 lipca



„Nocny kowboj”



Joe Buck, młody chłopak z Teksasu, naczytał się o wymagających kobietach ze Wschodniego Wybrzeża. Myślenie nie jest jego mocną stroną, więc pakuje się i bez większych namysłów wyjeżdża do Nowego Jorku. Bierze oczywiście duży czarny kapelusz, do ręki radio tranzystorowe i chce podbić NY. Po pierwszej mało udanej próbie zarobkowania (musi sam zapłacić widząc płaczącą kobietę), chce znaleźć agenta, ten oszukuje go i okrada. W końcu jednak obaj się zaprzyjaźniają, a Joe zaczyna "zarabiać".

Dostępny do 31 lipca



„Łowca androidów”



Film opowiada o historii jednego z Łowców Androidów, Ricka Deckarda. Replikanci, bo tak nazwano tych androidów, byli używani do niebezpiecznych badań i kolonizacji innych planet. Po krwawym buncie zespołu androidów na pozaziemskiej kolonii, Replikanci nie mogli przebywać legalnie na Ziemi. Są oni owładnięci panicznym strachem przed nieuchronną śmiercią i za wszelką cenę starają się dotrzeć do ich konstruktorów - jedynych ludzi mogących przedłużyć ich życie. Replikanci zostali bowiem zabezpieczeni przed długotrwałym życiem ze względu na rozwijające się w nich uczucia. Specjalny oddział policji - tytułowi "Łowcy Androidów" - są detektywami, którzy mają za zadanie odnaleźć i wyeliminować zbiegłych androidów. Akcja rozgrywa się w Los Angeles w 2019 roku gdy jeden z najlepszych Łowców zostaje ranny podczas wykonywania testu Voigta-Kampffa na jednym z androidów i właśnie Deckard przejmuje jego zadanie - wyeliminowanie zbiegłych androidów typu Nexus-6.

Dostępny do 31 lipca



„Rain Man”



Charlie Babbit (Cruise) to młody biznesmen, który przeżywa poważne kłopoty finansowe w swojej firmie. Kiedy umiera jego ojciec okazuje się, że cały majątek zapisał na rzecz szpitala psychiatrycznego, w którym przebywa cierpiący na autyzm brat Charliego ? Raymond (Hoffman). Charlie porywa brata, mając nadzieję na uzyskanie połowy spadku. Początkowo Raymond doprowadza go do szału, jednak z czasem wyciąga Charliego z jego egoistycznej rzeczywistości, a wraz z wzajemnym zrozumieniem, między braćmi nawiązuje się uczucie przyjaźni i miłości.

Dostępny do 31 lipca



„Statyści”



Andy Millman to bezrobotny aktor. Walczy o główne role, które traci, na rzecz takich gwiazd jak Robert DeNiro. Jednakże wciąż utrzymuje, że mają oni po prostu szczęście. Jego występy ograniczają się więc do jednej linijki tekstu. Każdy odcinek serialu, to inny film, w którym występuje bohater. Znani aktorzy grają tu samych siebie.

Dostępny do 31 lipca



„Tylko nie ty”



Bea i Ben wyglądają na idealną parę, ale po niesamowitej pierwszej randce wydarza się coś, co sprawia, że ich ognista atrakcja staje się lodowato zimna - aż do momentu, gdy niespodziewanie spotykają się na weselu w Australii. Robią więc to, co zrobiłoby dwoje dorosłych: udają, że są parą.

Dostępny do 31 lipca Czytaj też:

