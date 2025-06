Seriale podobne do 1. sezonu „Detektywa”. Tęsknicie?

Pierwszy sezon „Detektywa” to jeden z tych przypadków, gdy serialowa premiera błyskawicznie staje się wydarzeniem popkulturowym. Premierowo pokazany w 2014 roku w serwisie HBO, serial z Matthew McConaugheyem i Woodym Harrelsonem w rolach głównych zachwycił zarówno widzów, jak i krytyków. Zyskał status kultowego dzięki połączeniu dusznego klimatu amerykańskiego Południa, filozoficznych monologów, powolnie narastającego napięcia i świetnie skonstruowanej zagadki kryminalnej. Produkcja od razu wyróżniała się na tle innych kryminałów – nie tylko znakomitymi zdjęciami i muzyką, ale też nieliniową narracją i psychologiczną głębią postaci.

Sezon zdobył m.in. 5 nagród Emmy i był nominowany do Złotych Globów i po latach wciąż uchodzi za niedościgniony wzór wybitnego serialu i najczęściej wspominany sezon w całej antologii „Detektywa”. Trudno się zatem dziwić, że wielu widzów wciąż szuka seriali, które mogą mu dorównać. Dla wszystkich ludzi, którzy jak my tęsknią za „True Detective”, stworzyliśmy listę produkcji, które go przypominają. Nie wszystkie są o detektywach, ale wszystkie mają wspólny ton – ciężki, sugestywny i mocno wciągający.

Nie ma drugiego takiego serialu jak 1. sezon „Detektywa”? Może jednak. Sprawdź te tytuły

„Długa noc” (Max)



Współczesny Nowy Jork. Naz Khan (Riz Ahmed), pochodzący z Pakistanu student, zostaje zaproszony na imprezę. Bez pozwolenia ojca zabiera jego samochód - żółtą taksówkę - i wyrusza z Queens na Manhattan. Gdy piękna młoda kobieta wsiada do auta, Naz nie wie, że to początek gehenny. Wkrótce zostaje oskarżony o morderstwo i musi stawić czoła wymiarowi sprawiedliwości. Po jego stronie staje adwokat Jack Stone (John Turturro).



„Ostre przedmioty”



Dziennikarka St. Louis Chronicle Camille Preaker (Amy Adams) zostaje wysłana do swojego rodzinnego miasteczka Wind Gap, aby przygotować materiał o dwóch zaginionych dziewczynkach, z których jedna została odnaleziona martwa. Starając się rozwiązać zagadkę, wraca wspomnieniami do przeszłości i zdaje się identyfikować z młodymi ofiarami. Zadanie, które łączy ponownie Camille z jej apodyktyczną matką Adorą, ojczymem Alanem Crellinem i przyrodnią siostrą Ammą, przywołuje traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa, w tym śmierć młodszej siostry Camille, Marian. Udręczonej przeszłością i szukającej ucieczki za pomocą alkoholu Camille udaje się dołączyć do detektywa Richarda Willisa i szefa policji Vickery'ego w poszukiwaniu tropów, które mogą rzucić światło na los dwóch zaginionych dziewcząt.



„Mindhunter” (Netflix)



Jest rok 1979. Dwóch agentów FBI zostaje wyznaczonych, aby przesłuchać osadzonych w więzieniu seryjnych morderców i wykorzystać pozyskaną wiedzę do zamknięcia nierozwiązanych spraw.



„Upadek” (Netflix)



Realistyczny serial łączący w sobie elementy psychologicznego thrillera z wątkami kryminalnymi opowiadający historię ambitnej pani inspektor Stelli Gibson (Gillian Anderson), która jest gotowa poświecić wszystko, aby schwytać każdego złoczyńcę. Gdy pewnego dnia londyński wydział wysyła utalentowaną policjantkę do stolicy Irlandii Północnej, aby na miejscu schwytała okrutnego seryjnego mordercę Paula Spectora (Jamie Dornan), rozpoczyna się subtelna gra pomiędzy dwójką bohaterów stojących po przeciwległych stronach.



„Grzesznica” (Netflix)



Pewnego dnia podczas spaceru młoda kobieta zadaje śmiertelny cios przypadkowo spotkanemu mężczyźnie. Bohaterka nie ma pojęcia, co skłoniło ją do popełnienia zbrodni. Śledztwo w tej sprawie odsłoni ponure tajemnice z jej przeszłości.



„Most nad Sundem” (Player, Megogo)



Na moście między Danią, a Szwecja znaleziono ciało. Ze względu na nietypową lokalizację sprawa zostaje przydzielona dwójce doświadczonych śledczych z graniczących ze sobą krajów. Duński inspektor Martin Rohde (Kim Bodnia) oraz szwedzka policjantka Saga Noren (Sofia Helin) szybko odkrywają, że doszło do nie jednego, a dwóch zabójstw. Okazuje się, że górna część ciała należy do znanego polityka, natomiast dolna do prostytutki. Para detektywów zmuszona jest zagłębić się w najbardziej mroczne sekrety Kopenhagi i Malmö, aby odnaleźć mordercę.



„Broadchurch” (Max)



Akcja serialu koncentruje się na małym miasteczku, w którym dochodzi do morderstwa. Ciało chłopca, Danny'ego Latimera, zostaje znalezione na plaży. Każdy mieszkaniec Broadchurch zostaje poddany wnikliwej obserwacji. Sprawą zabójstwa zajmuje się przybysz "z zewnątrz", ledwo co promowany na wyższe stanowisko detektyw inspektor, Alec Hardy. W sprawę angażuje się także Ellie Miller, miejscowa policjantka, która uważa, że to ona powinna prowadzić śledztwo.



„Fargo”



Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.



„Babylon Berlin”



Akcja serialu dzieje się pod koniec lat dwudziestych ubiegłego wieku w Berlinie, mieście zabawy i grzechu, bezprawia i nieograniczonych możliwości. Berlin to tętniąca życiem metropolia, miejsce, w którym ambitni i utalentowani mają szansę osiągnąć sukces. Ale pod błyszczącą, rozwibrowaną powierzchnią całe masy ubogich mieszkańców walczą o lepsze życie. To jest czas zorganizowanej przestępczości i narastania politycznych ekstremizmów. Dawna władza jeszcze nie złożyła broni, a już nowe, straszniejsze demony zaczynają dochodzić do głosu. Mieszkający w Kolonii młody i pracowity policyjny inspektor Gereon Rath (Volker Bruch) zostaje wysłany do centrali w Berlinie. Jego szefem jest Bruno Wolter (Peter Kurth), lojalny i troskliwy kolega, który ma swoje sekrety.



„Dochodzenie” (Disney+)



Serial opowiada historię morderstwa młodej dziewczyny i późniejszego śledztwa. Łączy w sobie trzy wątki - detektywów pracujących nad sprawą, rodziny pogrążonej w żałobie oraz podejrzanych. Ukazuje również polityków zamieszanych w tę sprawę. Jak się okazuje, tu nie ma żadnych przypadków: każdy ma jakiś sekret, a kiedy bohater myśli, że udało mu się ruszyć do przodu, jego przeszłość daje o sobie znać.



„Ozark” (Netflix)



Sezon 3: Sześć miesięcy później. Kasyno już działa, ale Marty i Wendy nie mogą dojść do porozumienia w sprawie dalszych planów. Marty chce utrzymać status quo, a tymczasem Wendy planuje rozwinąć działalność z pomocą Helen i lidera kartelu narkotykowego, Omara Navarro. Jednak do miasta przyjeżdża brat Wendy, Ben, i życie wszystkich staje na głowie.



„Schody” (Max)



Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek.



„Czarny ptak” (Apple TV+)



Jimmy Keene, który właśnie rozpoczyna dziesięcioletnią odsiadkę, otrzymuje niezwykłą ofertę – jeśli zdoła zdobyć informacje od podejrzanego o zabójstwo Larry'ego Halla, będzie wolny. Wypełnienie tej misji staje się dla Jimmy'ego życiowym celem.



„Uznany za niewinnego” (Apple TV+)



Szokujące zabójstwo stawia na nogi prokuraturę w Chicago, gdy podejrzana staje się jedna z pracujących tam osób, którą następnie czeka walka o rodzinę.



„Od nowa” (Max)



Grace Sachs (Nicole Kidman) żyje tak, jak zawsze chciała. Jest odnoszącą sukcesy terapeutką, ma oddanego męża (Hugh Grant), a jej syn uczęszcza do elitarnej prywatnej szkoły w Nowym Jorku. Nieoczekiwanie jej świat wywraca się do góry nogami, a ona sama musi uporać się z gwałtowną śmiercią w swoim otoczeniu i zaginięciem męża, który nie był tym, za kogo go uważała. Sytuacji nie pomaga fakt, że sprawa ma charakter publiczny. Przerażona i pozostawiona samej sobie Grace zdaje sobie sprawę z tego, że sprzeniewierzyła się radom, które sama dawała innym. Teraz z myślą o sobie i dziecku musi zbudować cały swój świat na nowo.



„Perry Mason” (Max)



Rok 1931, Los Angeles. Kiedy reszta kraju zmaga się z Wielkim Kryzysem, to miasto kwitnie. Ropa naftowa, Igrzyska Olimpijskie, filmy dźwiękowe - jest wszystko! Ale doszło też do porwania, w którym coś poszło nie tak i to bardzo. Serial śledzi losy legendarnego już w kanonie amerykańskiej beletrystyki adwokata, obrońcy w sprawach karnych – Perry'ego Masona, bohatera serii powieści autorstwa Erle’a Stanleya Gardnera. Gdy największa sprawa dekady z impetem wkracza w jego życie, konsekwencja w nieustannym dążeniu do prawdy prowadzi Masona nie tylko do ujawnienia tajemnic miasta, ale i być może na drogę odkupienia dla siebie samego.



„Miasto na wzgórzu” (Max)



Boston, początek lat 90. XX wieku. W mieście szerzy się przestępczość, a gangsterzy działają z cichym przyzwoleniem policji, dla której korupcja i rasizm są normą. Nadchodzą jednak zmiany, których inicjatorem jest zastępca prokuratora okręgowego Decourcy Ward (Aldis Hodge). Ward pochodzi z Brooklynu i zawiązuje niecodzienny sojusz ze skorumpowanym, ale bardzo szanowanym agentem FBI, Jackiem Rohrem (Kevin Bacon). Wspólnie zaczynają prowadzić śledztwo w sprawie rodziny z Charlestown, która napada na samochody pancerne. Gdy sprawa zaczyna zataczać coraz szersze kręgi, cień oskarżenia pada na wielu funkcjonariuszy z Bostonu.



„Miłość i śmierć” (Max)



Dwie chodzące do Kościoła pary wiodą pozornie spokojne życie w małym miasteczku w Teksasie. Skrywają jednak sekrety, które prowadzą do tragedii.



„Mare z Easttown” (Max)



Detektyw z małego miasteczka w Pensylwanii prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa równocześnie starając się, aby jej życie się nie rozpadło.



„Marcella” (Netflix)



Osadzony w realiach współczesnego Londynu serial znanego na całym świecie scenarzysty i pisarza Hansa Rosenfeldta („Most nad Sundem”). Jego akcja koncentruje się na zmaganiach z losem funkcjonariuszki policji, która w swoim życiu prywatnym mierzy się z kryzysem i poczuciem odosobnienia i która nade wszystko ufa własnej intuicji.



„Dept. Q” (Netflix)



Detektyw Carl Morck jest genialnym gliną, ale okropnym kolegą. Jego cięte riposty nie przysporzyły mu przyjaciół w policji w Edynburgu. Po strzelaninie, w której zginął młody policjant, a jego partner został sparaliżowany, zostaje zesłany do piwnicy i jest jedynym członkiem wydziału Q, nowo utworzonej jednostki zajmującej się nierozwiązanymi sprawami. Wydział jest chwytem PR-owym, mającym na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od niepowodzeń niedofinansowanej, upadającej policji, która chętnie pozbyłaby się Morcka ze swoich szeregów. Jednak zupełnie niechcący Carl zaczyna tworzyć ekipę odrzuconych, którzy nie mają nic do stracenia. Dlatego gdy powraca stara sprawa prominentnego urzędnika, który zaginął dawno temu, Carl znów czuje się w swoim żywiole - wkłada kij w mrowisko i nie zadowala się zdawkowymi odpowiedziami.

