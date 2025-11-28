HBO Max i Fundacja ITAKA we wspólnej akcji. Towarzyszy premierze polskiej serii

Co 10 kobieta w Polsce jest ofiarą stalkingu! Sprawę na policję zgłasza jedynie 1/5 pokrzywdzonych. Tysiące wiadomości, emocjonalne deklaracje, śledzenie – to codzienność osób doświadczających stalkingu. Gdy prześladowca mówi o „miłości” i uczuciu „do grobowej deski”, ofiara coraz bardziej zamyka się w klatce strachu, bezsilności i rozpaczy. Analizuje każdy swój ruch, ogranicza kontakty z najbliższymi, przestaje wychodzić z domu. Stalking to nie miłość – to prześladowanie. Należy z nim walczyć z pełną siłą i determinacją, bo może skończyć się tragicznie.

Tak było w przypadku Agnieszki Kotlarskiej – Miss Polski i pierwszej Polki z tytułem Miss International. Była obiecującą modelką, szczęśliwą mamą i żoną. Świat stał przed nią otworem. Niestety, nie zdążyła zrealizować swoich marzeń. W wieku 24 lat została zamordowana przez stalkera. Jak cienka jest granica między uwielbieniem a groźną obsesją?

Jak radzić sobie ze stalkingiem?

W ramach kampanii społecznej powstała dedykowana strona internetowa stalkingstop.pl, która jest bazą wiedzy i praktycznych wskazówek. Na stronie dostępny jest m.in. specjalny poradnik opracowany przez Fundację ITAKA, zawierający konkretne informacje jak reagować i jakie prawa przysługują osobom, które padły ofiarą stalkingu. Znajdują się tam także informacje o tym, gdzie szukać bezpłatnego wsparcia psychologicznego i prawnego w takiej sytuacji. Dostępne są też w formie ulotki materiały dla policji.

Drugim ważnym elementem kampanii jest wyjątkowa wystawa, która prezentuje prawdziwe historie osób doświadczających stalkingu. Zostały zebrane dzięki działaniom Fundacji ITAKA oraz HBO Max, a następnie zanonimizowane zgodnie z najwyższymi standardami ochrony ofiar. Grafiki można obejrzeć do 30 listopada w Kinotece (pl. Defilad 1), w ramach Festiwalu Warsaw SerialCon.

Co więcej, od 15 grudnia na 12 filarach świetlnych przy Dworcu Centralnym w Warszawie HBO Max wyświetli specjalnie przygotowane plakaty, które mają na celu zwrócenie uwagi na kampanię społeczną oraz zachęcenie do odwiedzenia strony: stalkingstop.pl.

Kampania „Stalking Stop!” wystartowała 26 listopada i będzie trwać do 28 grudnia.

