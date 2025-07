30 najlepszych miniseriali według użytkowników Reddita. Każdy z nich to sztos

Masz ochotę na serial, który opowiedziany jest w zaledwie kilku odcinkach, ale zostaje z tobą na długo? Dobrze trafiłeś. Użytkownicy Reddita wytypowali swoje ulubione miniseriale, które można pochłonąć w weekend, ale które potrafią zrobić większe wrażenie niż niejedna wielosezonowa produkcja. A my zrobiliśmy z wymienionych przez nich tytułów listę 30, które najczęściej się powtarzają w komentarzach i rozmowach. Od dusznych thrillerów i dramatów psychologicznych, przez brutalne historie true crime, po ambitne science fiction i seriale historyczne – ta lista to złoto dla każdego, kto ceni krótką formę i mocną treść. Niektóre z tych tytułów mogły ci umknąć, inne znasz, ale nie oglądałeś – czas to nadrobić.

Poniżej znajdziesz 30 najlepiej ocenianych miniseriali według społeczności Reddita – z różnych gatunków, z różnych platform, z różnych krajów. Każdy z nich to zamknięta historia, która zostawia mocne wrażenie. Gotowy na binge-watching?

„Generation Kill: Czas wojny”



Rok 2003, początek amerykańskiej inwazji na Irak. Do prowadzącego natarcie batalionu rozpoznawczego Korpusu Piechoty Morskiej dołącza reporter, mający dokumentować przebieg walk i życie żołnierzy.



„Ostre przedmioty”



Dziennikarka zmagająca się z trudną przeszłością wraca do swojego rodzinnego miasteczka, aby napisać artykuł o morderstwie dwóch dziewczynek, które miało tam miejsce.



„Detektyw”



Serialowa antologia, w której każda historia przedstawia zawiłe zagadki kryminalne, skorumpowaną władzę oraz psychologiczne problemy stróży prawa.



„Mindhunter”



Jest rok 1979. Dwóch agentów FBI zostaje wyznaczonych, aby przesłuchać osadzonych w więzieniu seryjnych morderców i wykorzystać pozyskaną wiedzę do zamknięcia nierozwiązanych spraw.



„Upadek”



W Belfaście grasuje seryjny morderca. Inspektor Gibson rozpracowuje jego metody działania.



„The Looming Tower”



Serial Looming Tower przedstawia rosnącą groźbę ze strony Osamy bin Ladena i Al-Kaidy na tle rywalizacji pomiędzy FBI a CIA, która mogła przypadkowo doprowadzić do wydarzeń z 11 września oraz wojny w Iraku.



„Sygnał”



Paula jest naukowcem na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W czasie powrotnego lotu do domu, do rodziny, znika bez śladu, zostawiając Svena i jego córkę z zagadką, która może wstrząsnąć całą Ziemią. Gdzieś tam w głębi kosmosu Paula dokonała niewiarygodnego odkrycia.



„Czarny ptak”



Jimmy Keene, który właśnie rozpoczyna dziesięcioletnią odsiadkę, otrzymuje niezwykłą ofertę – jeśli zdoła zdobyć informacje od podejrzanego o zabójstwo Larry'ego Halla, będzie wolny. Wypełnienie tej misji staje się dla Jimmy'ego życiowym celem.



„Deadloch”



Tasmańskie miasteczko Deadloch jest w szoku, kiedy znaleziono ciało jednego z mieszkańców w przeddzień lokalnej atrakcji, jaką jest Festiwal Zimy. Dwie śledcze o zupełnie innym podejściu oraz ambitna posterunkowa muszą połączyć siły, aby znaleźć mordercę.



„Władcy przestworzy”



Podczas II Wojny Światowej lotnicy załogi bombowców 8. Armii Powietrznej ryzykują życiem w akcie braterstwa zrodzonym z odwagi, strat i zwycięstw.



„Kulawe konie”



Ten zabawny serial szpiegowski opowiada o dysfunkcyjnej grupie agentów MI5 i ich odrażającym szefie, słynącym ze złej sławy Jacksonie Lambie. Wspólnie próbują bronić Anglii przed wrogimi siłami, poruszając się w świecie szpiegowskich sztuczek.



„Nocny recepcjonista”



Serial przedstawia historię Jonathana Pine'a (Tom Hiddleston), byłego żołnierza brytyjskich służb specjalnych, który pracuje w luksusowym hotelu w Zurychu. Pine został zrekrutowany przez agentkę Sophie, która przekazuje mu tajne informacje o poszukiwanym handlarzu bronią (Hugh Laurie). Akcja przyspiesza tempa kiedy Pine próbuje wkupić się w łaski złoczyńcy i dowieść jego winy, dokonuje on infiltracji organizacji Ropera i jednocześnie chce pomścić śmierć kobiety.



„The Valhalla Murders”



Poturbowany przez życie detektyw z Oslo powraca na rodzinną Islandię, aby pomóc ambitnej policjantce schwytać seryjnego mordercę powiązanego z tajemniczym zdjęciem.



„Nawiedzony dom na wzgórzu”



Rodzina zmaga się z upiornymi wspomnieniami o swoim starym domu i wydarzeniach, które zmusiły ją do jego opuszczenia.



„Nocna msza”



Po przybyciu tajemniczego księdza pewna społeczność zaczyna doświadczać cudownych zjawisk i widzieć przerażające znaki.



„Na południe od Brazos”



Dwaj emerytowani szeryfowie z Teksasu, Gus McRae i Woodrow Call, są zadowoleni na myśl o spędzeniu reszty swoich dni w małym teksańskim miasteczku Lonesome Dove. Ich dawny przyjaciel Jake przyjeżdża do miasta i opowiada im o niesamowitych możliwościach dla ranczerów bydła w Montanie. Zachęcony tym Call namawia Gusa i wielu innych mieszkańców do wyruszenia na niebezpieczny spęd bydła do Montany. Gus ma jednak ukryty cel: jego dawna ukochana mieszka teraz w Nebrasce i liczy, że dostanie od niej drugą szansę. Wraz z czasem trwania wyprawy nabiera ona epickich rozmiarów, ostatecznie stając się prawdopodobnie najważniejszym wydarzeniem w życiu wszystkich uczestników.



„Korzenie”



Młody i pełen marzeń Kunta Kinte (Malachi Kirby) zostaje złapany w rodzinnej Gambii przez handlarzy niewolników i przetransportowany w koszmarnych warunkach do Ameryki. Na miejscu, całkowicie odarty z godności, z dala od domu i bliskich, trafia w ręce posiadaczy ziemskich. W niewoli udaje mu się znaleźć namiastkę szczęścia i założyć rodzinę. Kunta Kinte oraz jego potomkowie są świadkami i zarazem uczestnikami najważniejszych momentów w historii Stanów Zjednoczonych - wojny secesyjnej, powstań niewolników czy zniesienia niewolnictwa.



„Długa noc”



Wnikliwe i nieupiększone spojrzenie na zagadnienia zbrodni i domniemania niewinności. Serial zgłębia tajniki funkcjonowania nowojorskiej policji, meandry sądownictwa karnego oraz piekło systemu więziennictwa. Akcja toczy się wokół morderstwa na Manhattanie, a główny podejrzany – student i syn imigrantów – zostaje wrzucony w bezlitosny wir nowojorskiego wymiaru sprawiedliwości.



„Czarnobyl”



Po wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu ratownicy poświęcają zdrowie i życie, by ratować Europę przed skutkami katastrofy.



„Gambit królowej”



Mieszkająca w sierocińcu dziewczyna odkrywa swój wielki talent szachowy. Jednocześnie musi walczyć z uzależnieniem.



„Lekomania”



Serial opowiada o tym, jak pewna firma wywołała największą epidemię lekomanii w historii USA i przybliża widzom kulisy walki z opanowującym kraj uzależnieniem od opiatów. Bohaterowie wbrew wszelkim przeciwnościom stoczą zaciekłą, pasjonującą i zwycięską walkę z korporacją, której chciwość doprowadziła kraj do kryzysu, oraz z jej stronnikami.



„Bodyguard”



„Bodyguard” to fikcyjny serial osadzony w korytarzach władzy. Jego bohaterem jest David Budd (Richard Madden), odważny i nieprzewidywalny weteran wojenny pracujący jako funkcjonariusz Ochrony Osób Publicznych londyńskiej policji. Kiedy Budd dostaje zadanie ochraniania ambitnej i wpływowej minister Julii Montague (Keeley Hawes), która była gorącą orędowniczką wojny, musi wybierać między służbą a własnymi przekonaniami. Czy osoba odpowiadająca za bezpieczeństwo polityk może stać się jej największym zagrożeniem?



„Mare z Easttown”



Detektyw z małego miasteczka w Pensylwanii prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa równocześnie starając się, aby jej życie się nie rozpadło.



„Mogę cię zniszczyć”



Młoda kobieta próbuje poskładać swoje życie na nowo, po tym jak odkrywa wydarzenia pewnej nocy.



„Watchmen”



Osadzona w alternatywnym świecie historia, w której zamaskowani strażnicy - superbohaterowie - wyjęci są spod prawa.



„Niewiarygodne”



Gdy nastolatka mówi, że została zgwałcona, a potem odwołuje zeznania, dwie policjantki starają się ustalić, do czego naprawdę doszło.



„Sprzątaczka”



Inspirację dla serialu „Sprzątaczka” stanowiły wspomnienia Stephanie Land zatytułowane „Sprzątaczka. Jak przeżyć w Ameryce, będąc samotną matką pracującą za grosze”, które trafiły na listę bestsellerów „New York Timesa”. Jego główną bohaterką jest Alex - samotna matka, która po odejściu od przemocowego partnera podejmuje się pracy jako sprzątaczka w cudzych mieszkaniach. Ledwo wiążąc koniec z końcem i z trudem unikając bezdomności, Alex chce zapewnić lepsze życie swojej córce, Maddy. Przedstawiony z perspektywy zdesperowanej, lecz zdeterminowanej kobiety serial nakreśla wzruszający, brutalnie szczery, inspirujący, a czasami zabawny portret matki, która gotowa jest pokonać wszelkie trudności.



„Olive Kitteridge”



Miniserial produkcji HBO, którego akcja toczy się w Crosby, małym miasteczku w Nowej Anglii. Tytułowa Olive Kitteridge (Frances McDormand) jest nauczycielką matematyki w szkole średniej. Charakteryzuje ją cięty humor i surowe usposobienie. Serial koncentruje się na relacjach głównej bohaterki z otoczeniem, odsłaniając tajemnice i dramaty małej społeczności.



„Seven Seconds”



W Jersey City zostaje zabity piętnastoletni Afroamerykanin. Gdy policja próbuje zatuszować sprawę, rozpoczyna się poszukiwanie prawdy.



„Reniferek”



