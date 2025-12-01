6 seriali na HBO Max, które chcecie obejrzeć. Polecamy to, co najlepsze

Jeśli szukacie seriali, które naprawdę zasługują na miano „must watch”, to w tym zestawieniu znajdziecie produkcje, które nie tylko zdobyły uznanie widzów na całym świecie, ale także od lat utrzymują status absolutnie kultowych. To tytuły, które na polskim Filmwebie regularnie osiągają oceny powyżej 8/10, co jasno pokazuje, że nie mamy tu do czynienia z jednorazowym zachwytem, lecz z serialami, które przeszły próbę czasu i wciąż zyskują nowych fanów. To zestawienie będzie idealnym przewodnikiem po tym, co na HBO Max najlepsze.

6 dobrych seriali na HBO Max

„The Knick”



Osadzony w Nowym Jorku w pierwszych latach XX wieku „The Knick” – to przełomowy serial nagrodzonego Oscarem reżysera Stevena Soderbergha. Akcja serialu rozgrywa się w szpitalu Knickerbocker, borykającym się z kłopotami finansowymi. Jedyną i ostatnią szansą placówki jest dr Thackery (w tej roli Clive Owen), który wraz całym personelem, podejmuje walkę o utrzymanie szpitala i samego siebie.



„Zakazane imperium”



Martin Scorsese, zdobywca Oscara i Terence Winter, zdobywca Emmy („Rodzina Soprano”) jako twórcy kultowego serialu HBO. Znajdziesz tu wszystko, co zakazane. Lata 20-te w Ameryce po wprowadzeniu prohibicji. I wojna światowa dobiegła końca. Wall Street przeżywa boom, a na rynku można kupić dosłownie wszystko. Położone nad oceanem Atlantic City, jest modnym kurortem. Nie obowiązują tu żadne reguły. Za kilka dolarów można posmakować szalonego życia. Nucky Thompson (Steve Buscemi) jest niekwestionowanym Bossem Atlantic City. Szuka możliwości wzbogacenia się – postanawia zmonopolizować nielegalny rynek alkoholu. Walczy z agentami federalnymi, ambitnymi podwładnymi i rywalami jak Al Capone, Lucky Luciano i Arnold Rothstein.



„The Pitt”



Serial pokazuje codzienne wyzwania pracowników medycznych ratujących zdrowie i życie pacjentów szpitala w Pittsburghu w stanie Pensylwania. Każdy odcinek to jedna godzina z życia szpitalnego oddziału ratunkowego. W roli głównej wystąpił Noah Wyle. Drugi sezon serialu zadebiutuje w serwisie HBO Max w styczniu 2026 roku.



„Olive Kitteridge”



Czteroczęściowy miniserial produkcji HBO, którego akcja toczy się w Crosby, małym miasteczku w Nowej Anglii. Tytułowa Olive Kitteridge (Frances McDormand) jest nauczycielką matematyki w szkole średniej. Charakteryzuje ją cięty humor, surowe usposobienie i twarde zasady moralne, za którymi Olive skrywa dobre serce. Jej mąż Henry (Richard Jenkins) prowadzi lokalną aptekę. Serial koncentruje się na głównej bohaterce i jej relacjach z otoczeniem - przedstawia wydarzenia na przestrzeni 25 lat życia miasteczka. Pokazana jest codzienność Olive i jej zwyczajne, pełne mniejszych i większych problemów życie. Odsłaniane są tajemnice i skrywane związki, przestępstwa i dramaty małej społeczności.



„Sukcesja”



Roy Logan (Brian Cox) – nieprzejednany i wpływowy mężczyzna, z trzecią żoną, Marcią (Hiam Abbass), u boku, twardą ręką zarządza należącą do rodziny, globalną korporacją mediową. Ma czworo dzieci z poprzednich dwóch związków. Kendall Roy (Jeremy Strong), starszy syn Logana z drugiego małżeństwa, jest obecnie prezesem jednego z oddziałów firmy i jego oczywistym następcą. Roman Roy (Kieran Culkin), młodszy brat Kandalla, który nie pracuje już Waystar, jest szczerym i rozrywkowym mężczyzną. Siobhan “Shiv” Roy (Sarah Snook), jedyna córka Logana i zarazem najmłodsze jego dziecko, rozwija swoją karierę w polityce. Natomiast Connor Roy (Alan Ruck), najstarszy syn i jedyne dziecko z pierwszego małżeństwa, wiedzie spokojne życie w Nowym Meksyku, z dala od rodziny. Napięcia i tarcia rodzinne wzmagają się, gdy na imprezie urodzinowej Logana dochodzi do kłótni i zaczyna się walka o władzę – między ojcem a synem, a także między samym rodzeństwem.



„Wielkie kłamstewka”



W spokojnym, nadmorskim miasteczku Monterey w stanie Kalifornia nic nie jest takie, jakim się wydaje. Kochające matki, osiągający sukcesy mężowie, urocze dzieci, piękne domy. Za ich pozornie perfekcyjnym życiem kryje się jednak sieć kłamstw. Pewnego dnia w miasteczku pojawia się samotna matka Jane (Shailene Woodley) i jej syn Ziggy. Wieloletnie przyjaciółki Madeline (Reese Witherspoon) i Celeste (Nicole Kidman) biorą ją pod swoje skrzydła, co nie pozostaje bez znaczenia dla relacji z Renatą (Laura Dern). Przykry incydent w szkole wyznacza nowe linie podziału. A gdy w miasteczku dochodzi do zbrodni, która zaburza idealne życie mieszkańców, pojawia się podejrzenie, że mogło mieć to coś wspólnego z napięciami, które pojawiły się pomiędzy matkami dzieci z lokalnej szkoły.Czytaj też:

