Kolejny hit po „Parasite” już do obejrzenia online. Zatrzęsienie nowości na VOD

Nowy tydzień, nowe emocje na platformach streamingowych. Jeśli zastanawiasz się, co warto dziś obejrzeć, mamy dla Ciebie zestawienie najciekawszych premier, które właśnie trafiły do sieci. Na szczególną uwagę zasługuje nowy film od reżysera kultowego „Parasite” – długo wyczekiwany tytuł, który już zdążył rozbudzić ogromne zainteresowanie wśród widzów na całym świecie. Ale to nie wszystko! Wśród premier znajdziesz także mocne hity sprzed lat i świeże kino idealne na wieczór. Sprawdź, co nowego dziś pojawiło się na najpopularniejszych platformach VOD.

Co nowego na streamingach? Hit od reżysera „Parasite” już do obejrzenia

„Przemiana” (Max)

Pozbawiony planów na przyszłość i będący ciężarem dla matki nastoletni Isaiah zostaje przez nią zmuszony do znalezienia pracy.

„Małpiarnia” (Max)

Izraelski pisarz Amitai Kriva, którego kariera podupadła, postanawia zawalczyć o swoje miejsce, angażując aktorkę do roli młodej badaczki, by zyskać nową szansę w świecie literatów.

„Grzyby” (Player)

W sielankowym lesie starsza kobieta natrafia na tajemniczą młodą parę, która twierdzi, że się zgubiła. Ich oszczędne wyjaśnienia budzą jej podejrzenia co do ich prawdziwych intencji.

„Ocean's 8” (Prime Video)

Debbie Ocean zbiera ekipę, planując skok stulecia – kradzież biżuterii z dorocznej gali w nowojorskim muzeum sztuki.

„Strzępy” (Rakuten TV)

Spokój w rodzinie Pateroków zostaje zburzony przez chorobę dziadka Gerarda.

„Mickey 17” (PlayNow, Megogo, Premiery Canal+, Player)

Mickey kolonizuje nowy świat. Po śmierci jego wspomnienia pozostają w nowym ciele klona.

„Uciec, ale dokąd?” (FilmBox+)

Zbiegły więzień Sam Gillen znajduje schronienie na farmie wdowy Clydie Anderson, nękanej przez przedsiębiorców budowlanych. Ryzykując swoją wolność, postanawia jej pomóc.

„Martha Marcy May Marlene” (Prime Video)

Po ucieczce z sekty nawiedzana przez bolesne wspomnienia młoda kobieta zamieszkuje ze swoją siostrą i szwagrem.

„Eternals” (Prime Video)

Opowieść o Eternals – przedwiecznej rasie nieśmiertelnych istot, które zamieszkiwały Ziemię i ukształtowały jej historię.

„The Alto Knights” (Prime Video)

Film inspirowany prawdziwą historią, skupiający się na rywalizacji między szefami nowojorskiej mafii, Frankiem Costello i Vito Genovese. Opowiada on o tym, jak ich pierwotny związek przyjacielski pęka pod presją osobistych ambicji i zazdrości, prowadząc do brutalnej walki o władzę.

„1992” (Prime Video)

Sklepikarz musi ratować syna przed wściekłym tłumem podczas zamieszek w Los Angeles w 1992 roku po werdykcie ws. Rodneya Kinga.

„Mały książę” (SkyShowtime)

Mały Książę opowiada swoją historię pilotowi, którego samolot rozbił się na Saharze.

„Uwierz w ducha” (SkyShowtime)

Zastrzelony na ulicy Sam wraca do swojej ukochanej jako duch, by ostrzec ją przed zagrożeniem.

„Mumia” (SkyShowtime)

Sierżant Nick Morton próbuje wzbogacić się na wojnie irackiej, odnajdując i sprzedając dobra kultury. Podczas jednej z wypraw odkrywa starożytny grobowiec, gdzie czyha ukryte niebezpieczeństwo.

„Dzień dobry TV” (SkyShowtime)

Nowa producentka telewizyjnego programu śniadaniowego ma za zadanie doprowadzić do wzrostu jego oglądalności. Trudności są przy tym niemałe, a stawka to być albo nie być całej ekipy.

„Góra Dantego” (SkyShowtime)

Naukowiec stara się ostrzec mieszkańców, że uznawany za nieczynny wulkan wkrótce wybuchnie. Pierwsze wstrząsy wywołują panikę wśród ludności.

