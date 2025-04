Reżyser polskiego pochodzenia kręci remake amerykańskiego klasyka! Znamy go z wielkiego hitu

„Miami Vice” to kultowy amerykański serial kryminalny z lat 80., który na zawsze wpisał się w popkulturę — nie tylko za sprawą fabuły czy bohaterów, ale przede wszystkim dzięki swojej wyjątkowej estetyce i legendarnej czołówce. Serial opowiada o dwóch detektywach z Miami – Sonny’m Crockettcie (granym przez Dona Johnsona) i Rico Tubbsie (w tej roli Philip Michael Thomas), którzy walczą z przestępczością w świecie narkotyków i zorganizowanej mafii. To, co wyróżniało „Miami Vice” na tle innych produkcji, to połączenie akcji, stylu życia lat 80., modnej muzyki, kolorowych garniturów i jaskrawych kabrioletów z nocnymi ujęciami rozświetlonego Miami. Hitem, który do tej pory usłyszeć można w polskich stacjach radiowych, była też czołówka serialu autorstwa Jana Hammera.

Reżyser z polskimi korzeniami kręci remake amerykańskiego klasyka!

Fani serialu mają teraz powody do zadowolenia, ponieważ reżyser „Top Gun: Maverick” Joseph Kosinski (który – ciekawostka – ma polskie pochodzenie) ma zamiar wyreżyserować remake „Miami Vice” dla Universal Pictures. Dan Gilroy („Wolny strzelec”, „Dziedzictwo Bourne’a”) adaptuje scenariusz. Chociaż szczegóły fabuły nie zostały ujawnione, jasne jest, że film oparty będzie na serialu telewizyjnym. Wiemy, że casting do produkcji również nie został jeszcze ogłoszony, więc cały plan jest na bardzo wczesnym etapie.

Kosinski, który poprowadził „Top Gun: Maverick” do kasowego sukcesu z prawie 1,5 miliarda dolarów w światowym box office, zadebiutuje latem swoim kolejnym filmem, dramatem wyścigowym z Bradem Pittem „F1”. Później twórca reżyseruje thriller o spisku UFO dla platformy Apple.

Pierwsza próba filmowej adaptacji „Miami Vice”

Przypomnijmy, pierwsza próba stworzenia wersji filmowej miała miejsce w 2006 roku, a obsadę stanowili Jamie Foxx i Colin Farrell. Za kamerą stanął z kolei Michael Mann (który wyprodukował oryginalny serial). Chociaż z czasem film stał się kultowym ulubieńcem, „Miami Vice” poniósł klęskę w swojej kinowej dystrybucji, zarabiając 165 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 135 milionów dolarów.

