Polski serial sprzed 5 lat niespodziewanym hitem na Netflix! Oglądaliście go już?

Jeszcze kilka tygodni temu mało kto spodziewałby się, że polski serial sprzed lat znów podbije serca widzów – i to nie tylko nad Wisłą. Kryminalna produkcja z 2020 roku niespodziewanie i szturmem weszła do TOP 10 najchętniej oglądanych tytułów na Netfliksie, lądując wprost na podium. Polacy wyraźnie pokochali ten tytuł na nowo, a jego popularność wykracza dziś daleko poza krajowe granice.

W czasach, gdy na platformach streamingowych co tydzień pojawiają się dziesiątki nowych tytułów, tylko nieliczne produkcje mają szansę ponownie zdobyć uznanie widzów po tak długim czasie. Na pewno jednym z magnesów jest mocny klimat kryminału – gęsty, mroczny, z dużą dbałością o szczegóły i atmosferę. W centrum opowieści znajduje się tajemnicza sprawa sprzed lat, która nie daje spokoju bohaterom i zmusza do grzebania w przeszłości. Wątki kryminalne przeplatają się tu z dramatem i subtelną warstwą psychologiczną. W głównej roli występuje znakomity Henryk Talar, a towarzyszy mu m.in. Paulina Gałązka, Mirosław Zbrojewicz, Rafał Mohr czy Artur Żmijewski.

Oprócz polskiego serialu w TOP 10 na Netflix znajdziecie między innymi najnowszy i finałowy sezon ogromnego hitu platformy, thriller z wątkiem kryminalnym czy świeżą część antologii, która przeraża widzów na całym świecie. Sprawdziliśmy, co najchętniej teraz oglądają subskrybenci platformy w Polsce i tak powstała poniższa lista. Sprawdźcie ten ranking, jeżeli szukacie inspiracji na wieczorny seans i koniecznie zbadajcie także polski wątek!

TOP 10 teraz na Netflix. Polski serial podbija ranking

10. „Dojrzewanie”



Serial opowiada o tym, jak świat pewnej rodziny wywraca się do góry nogami, gdy 13-letni Jamie Miller (Owen Cooper) zostaje aresztowany za zamordowanie nastolatki ze swojej szkoły. W roli ojca Jamiego i „odpowiedniej osoby dorosłej”, Eddiego Millera, zobaczymy Stephena Grahama. Ashley Walters gra detektywa inspektora Luke’a Bascombe’a, a Erin Doherty — Briony Ariston, psycholog kliniczną przydzieloną do sprawy Jamiego.



9. „Lot 3054: Nieprzypadkowa katastrofa”



Serial dokumentalny o katastrofie na lotnisku Congonhas w São Paulo oraz jej następstwach. Ta tragedia, która w 2007 r. pochłonęła życie 199 osób, odcisnęła się niezatartym piętnem w historii brazylijskiego lotnictwa.



8. „Czarne lustro”



Niesamowita antologia pokręconych historii, która ujawnia najgorsze cechy ludzkości, najwspanialsze innowacje i wiele więcej.



7. „Ogrodnik”



Historia Elmera i jego surowej matki, La Chiny Jurado, prowadzących centrum ogrodnicze, pod którego przykrywką funkcjonuje inny dobrze prosperujący biznes: morderstwa na zlecenie. Zabijanie nie przysparza Elmerowi problemów, ponieważ w następstwie wypadku nie odczuwa żadnych emocji. Jednak planując morderstwo uroczej przedszkolanki Violet, niespodziewanie się w niej zakochuje. Gdy Elmer uczy się kochać, jego matka robi wszystko, co w jej mocy, aby zakończyć życie Violet.



6. „Księga czarownic”



Działająca w ukryciu czarownica i tajemniczy wampir łamią tabu i wspólnie próbują rozszyfrować pradawny tekst, który może uratować albo zniszczyć magiczny świat.



5. „Słaby bohater”



Z pomocą nieoczekiwanych przyjaciół uzdolniony, ale zamknięty w sobie uczeń stawia czoła prześladowcom i wrogom, nieświadom, jak niebezpieczne stanie się jego życie.



4. „Ransom Canyon”



Witajcie w Ransom Canyon, gdzie miłość, dramaty i lojalność mieszają się ze sobą w cieniu szkarłatnych gór Texas Hill Country. Trzy ranczerskie rodziny splecione są tutaj w konflikcie o ziemię, a ich życiu i dziedzictwu zagrażają zewnętrzne siły gotowe zniszczyć ich zasady i przekonania. Głównym bohaterem historii jest stoicki Staten Kirkland (Josh Duhamel), który dochodzi do siebie po bolesnej stracie i żyje misją zemsty. Jedyną jasną rzeczą w jego życiu jest blask w oczach bliskiej mu Quinn O’Grady (Minka Kelly), wieloletniej przyjaciółki rodziny i właścicielki miejscowej sali tanecznej. W trakcie toczącej się walki o Ransom do miasteczka przybywa tajemniczy kowboj i zaczyna wygrzebywać dawno zakopane tajemnice. Choć Staten czuje, że pętla na jego szyi zaczyna się zacieśniać, podejmuje walkę o miejsce, które nazywa domem, oraz miłość, która jako jedyna może odpędzić nawiedzające go demony.



3. „Archiwista”



Emerytowany pracownik policyjnego archiwum, Henryk Mikos za punkt honoru postawił sobie rozwiązywanie umorzonych przed laty spraw i oddanie winnych w ręce sprawiedliwości. Henryk przez lata analizował akta i... cierpliwie czekał. Zbieg okoliczności sprawił, że do archiwum, które Henryk uważa za swoje królestwo, trafia młoda, ambitna policjantka Zuza Wasiluk. Początkowo uważa starszego pana za dziwaka, szybko dochodzi jednak do wniosku, że warto z nim współpracować. Henryk czyni z Zuzy swoją tajną wspólniczkę w kryminalnych śledztwach, a kiedy trzeba – zbrojne ramię. Henryk i Zuza wciągają też do współpracy policjanta, który się w niej podkochuje – Tomasza Stachurę.



2. „Szklana kopuła”



Lejla powraca do rodzinnego domu położonego w szwedzkiej wiosce rozdartej między tradycją a nowoczesnością, co powoduje napięcia wśród jej mieszkańców. Jednak powrót kobiety w dawne strony przyćmiewa coś tak mrocznego i przerażającego, że aż niemieszczącego się jej w głowie. W tych właśnie okolicach Lejla była jako dziecko przetrzymywana przez nieznanego sprawcę w szklanej kopule. Teraz bez śladu znika inna młoda dziewczyna. Lejla bada sprawę jej zaginięcia, ale musi też skonfrontować się z wewnętrznym mrokiem odwołującym się do przeszłości, o której wolałaby zapomnieć. Czy mrożące krew w żyłach podobieństwa między historią Lejli a zniknięciem dziewczyny są tylko dziełem przypadku? A może historia po prostu się powtarza?



1. „Ty”



W pełnym rozmachu piątym — i finałowym — sezonie Joe Goldberg powraca do Nowego Jorku, aby żyć długo i szczęśliwie… jednak duchy z przeszłości i mroczne pragnienia mogą obrócić jego marzenia w pył. Czytaj też:

