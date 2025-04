8 nowości Netfliksa, które podbiły ten tydzień – co warto obejrzeć?

W tym zestawieniu zebraliśmy 8 najciekawszych nowości, które w ostatnich dniach przyciągnęły uwagę widzów w Polsce. To właśnie te produkcje wskoczyły na szczyt listy najchętniej oglądanych i wywołały najwięcej rozmów w social mediach. Jeśli więc szukasz inspiracji na kolejny seans, to jesteś we właściwym miejscu.

Sprawdź, co warto dodać do swojej listy „do obejrzenia”, zanim zrobią to wszyscy inni. Niektóre z tych tytułów już mają szansę stać się kolejnymi hitami sezonu!

8 perełek od Netflix. Co z nowości warto obejrzeć?

„Szklana kopuła”

Lejla powraca do rodzinnego domu położonego w szwedzkiej wiosce rozdartej między tradycją a nowoczesnością, co powoduje napięcia wśród jej mieszkańców. Jednak powrót kobiety w dawne strony przyćmiewa coś tak mrocznego i przerażającego, że aż niemieszczącego się jej w głowie. W tych właśnie okolicach Lejla była jako dziecko przetrzymywana przez nieznanego sprawcę w szklanej kopule. Teraz bez śladu znika inna młoda dziewczyna. Lejla bada sprawę jej zaginięcia, ale musi też skonfrontować się z wewnętrznym mrokiem odwołującym się do przeszłości, o której wolałaby zapomnieć. Czy mrożące krew w żyłach podobieństwa między historią Lejli a zniknięciem dziewczyny są tylko dziełem przypadku? A może historia po prostu się powtarza?

„Ogrodnik”

Historia Elmera i jego surowej matki, La Chiny Jurado, prowadzących centrum ogrodnicze, pod którego przykrywką funkcjonuje inny dobrze prosperujący biznes: morderstwa na zlecenie. Zabijanie nie przysparza Elmerowi problemów, ponieważ w następstwie wypadku nie odczuwa żadnych emocji. Jednak planując morderstwo uroczej przedszkolanki Violet, niespodziewanie się w niej zakochuje. Gdy Elmer uczy się kochać, jego matka robi wszystko, co w jej mocy, aby zakończyć życie Violet.

„Czarne lustro”

Antologia nawiązująca do zbiorowego niepokoju, jaki odczuwamy względem współczesnego świata. Każdy odcinek opowiada inną, wyrazistą i trzymającą w napięciu historię, poruszającą temat współczesnej technoparanoi. Mimochodem technologia zmieniła wszystkie aspekty naszego życia. W każdym domu, na każdym biurku i w każdej dłoni można zobaczyć ekran plazmowy, monitor lub smartfon – czarne lustro odbijające codzienność XXI wieku.

„Projekt UFO”

Po rzekomym lądowaniu UFO w Truskasach na Warmii, dwóch mężczyzn – upadająca gwiazda telewizyjna i entuzjasta istot pozaziemskich – wyrusza na intelektualną misję, aby ustalić pochodzenie obcych istot, jednocześnie wciągając w dyskusję wszystkich w swojej orbicie. Kiedy dwaj bohaterowie starają się przekonać świat do swoich teorii, potężny polityk próbuje wykorzystać zjawiska paranormalne, aby przejąć władzę nad krajem.

„The Hill”

Historia cierpiącego na zwyrodnienie kości chłopca, który chce grać w bejsbol pomimo zakazu surowego ojca pastora.

„Lista marzeń”

Gdy matka wysyła Alex w podróż, aby spełnić marzenia z zapisanej w dzieciństwie listy, kobieta odkrywa rodzinne sekrety, znajduje miłość i odkrywa siebie na nowo. Ten film rozbawi i wzruszy do łez.

„The Khumalos”

Dwie matki – kiedyś najlepsze przyjaciółki, teraz zaciekłe rywalki – rozpoczynają sąsiedzką wojnę, gdy dowiadują się, że ich dzieci są w sobie zakochane do szaleństwa.

„Ojcowska misja”

Gallo, producent telewizyjny, przeżywa bolesną stratę i jego życie nagle się zmienia. Aby dochować danej obietnicy, wyrusza w pełną emocji i humoru podróż, w której towarzyszą mu jego syn, Benito, oraz przyjaciółka rodziny, Diana. Podczas trasy odwiedzają ludzi, którzy kiedyś byli dla nich ważni, a Gallo i Benito odkrywają też prawdę o sobie i zdają sobie sprawę, jak ważne jest to, że mają siebie.

