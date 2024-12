Najlepsze seriale i filmy na Max z 2024 roku. Nasze rekomendacje

Zebraliśmy nasze rekomendacje dotyczące najciekawszych filmów i seriali, które w 2024 roku wyprodukowała platforma Max. To idealna lista zarówno dla widzów, którzy szukają inspiracji na nowy seans, jak i dla tych, którzy nie chcą przegapić największych hitów tego roku.

Serialowe hity Max z 2024 roku. To perełki serwisu

Minione miesiące na Max obfitowały w głośne serialowe premiery. I choć największym hitem 2024 roku okazał się z pewnością kryminał z Colinem Farrellem w głównej roli, warto pamiętać też, że był to rok premiery innych serialowych hitów z hollywoodzkimi gwiazdami, jak thriller z Robertem Downeyem Jr. czy dramat z Forestem Whitakerem w roli sędziego. Niezmiennie polecamy też widzom „Trzy kobiety” Lisy Taddeo – liczącą jeden sezon produkcje, która wciągnie was od początku do końca. Sprawdźcie listę – to najgłośniejsze serialowe tytuły na Max w tym roku.

„Cesarz z Ocean Park”



Historia szanowanego profesora prawa, którego spokojne życie zostaje zakłócone, gdy jego ojciec umiera najprawdopodobniej na zawał serca.



„Sympatyk”



Historia komunistycznego szpiega w ostatnich dniach wojny w Wietnamie i jego przeprowadzce do USA.



„Król Zanzibaru”



Trzyodcinkowa seria dokumentalna odkrywająca kulisy wielkiej piramidy finansowej, zbudowanej przez Wojciecha Żabińskiego, znanego w sieci jako „Wojtek z Zanzibaru”. Na początku pandemii wykorzystał on brak obostrzeń i założył na tej egzotycznej wyspie sieć hoteli Pili Pili. Nic nie zapowiadało, że za popularnym biznesem kryją się problemy finansowe, zwolnienia i setki naciągniętych klientów.



„Diuna: Proroctwo”



Dwie siostry Harkonnen, które walczą z siłami zagrażającymi przyszłości ludzkości, zakładają legendarne zgromadzenie, które w przyszłości zasłynie jako zakon Bene Gesserit.



„Nocny lot”



Trzy kobiety zostają wciągnięte w zagrażający życiu spisek, kiedy brytyjski lekarz zostaje aresztowany za morderstwo lecąc do domu z Pekinu.



„Trzy kobiety”



Trzy Amerykanki z bardzo różnych środowisk podejmują radykalne kroki, aby odkryć swoje prawdziwe pragnienia. Pisarka, która opłakuje własną stratę, przekonuje każdą z nich, aby opowiedziała jej swoją historię.



„Szympans, moja miłość”



Miłość handlarki egzotycznymi zwierzętami do szympansów przeradza się w grę w kotka i myszkę, gdy znika jedno z jej szympansich "dzieci".



„Cisza na planie: mroczna strona dziecięcej telewizji”



Historia toksycznego świata telewizji dla dzieci z lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych.



„Szabla”



Dziennikarka bada sprawę dot. zamachu na serbskiego premiera. Jej śledztwo prowadzi ją do mrocznego świata skorumpowanego aparatu państwowego.



„Łowcy skór”



Dokument wraca do wstrząsających wydarzeń, które rozegrały się w Łodzi w połowie lat dziewięćdziesiątych. Pracownicy pogotowia doprowadzili do śmierci ponad tysiąca pacjentów. Twórcy serialu odsłaniają kulisy zbrodni, rozmawiają z uczestnikami wydarzeń, rodzinami ofiar, by przedstawić mechanizmy, które pozwoliły sprawcom przez długi czas unikać sprawiedliwości.



„Pingwin”



Po śmierci szefa mafii Oswald Cobblepot stara się wykorzystać sytuację w Gotham, by przejąć władzę nad kryminalnym półświatkiem miasta.

Najlepsze filmy Max z 2024 roku. To warto obejrzeć

W tym roku wśród najpopularniejszych na Max dużo było filmów dokumentalnych. Hitem stały się niepublikowane nagrania jednej z najpopularniejszych aktorek starej ery Hollywood, głośny „Cień komendanta” o historii, która stała się podstawą do nagradzanej „Strefy interesów”czy historie o łowcach skór czy Wojtku z Zanzibaru. Długo z list najpopularniejszych nie znikał też katastroficzny hit kinowy z tornadem zwrotów akcji i efektów specjalnych i z popularnym ostatnio Glenem Powellem w jednej z głównych ról. Widzowie chętnie też oglądali thriller o zaginięciu 8-latki czy komedię o nastoletnich miłościach. Oto wszystkie filmowe hity Max z 2024 roku.

„Aniołowie są wśród nas”



Film na podstawie niezwykłej, prawdziwej historii. Opowiada o Sharon (Hilary Swank), zawziętej fryzjerce z niewielkiego Kentucky, która ledwo wiąże koniec z końcem. Gdy poznaje Eda (Alan Ritchson), wdowca starającego się zapewnić byt dwóm córkom, odnajduje w życiu nowy cel. Młodsza córka Eda czeka na przeszczep wątroby, a Sharon postanawia za wszelką cenę pomóc tej rodzinie. Jest to inspirująca opowieść o wierze, codziennych cudach i aniołach, którzy żyją wśród nas.



„Elizabeth Taylor: Zaginione taśmy”



Historia legendy Hollywood i aktywistki Elizabeth Taylor opowiedziana jej własnymi słowami z użyciem jej nowo odkrytych wywiadów.



„Hope”



O Anji Ringgren Lovén zrobiło się głośno w 2016 roku po tym, jak zdjęcie, na którym ratuje głodujące 2-letnie nigeryjskie dziecko, trafiło do Internetu. Chłopiec, nazwany później przez Anję i jej męża Davida Hope, został oskarżony o czary i porzucony przez rodzinę. Poważnie niedożywiony, długo czekał na przybycie pomocy. W dokumencie pokazano życie Anji Ringgren Lovén, duńskiej pracowniczki humanitarnej i założycielki Land of Hope, organizacji ratującej i udzielającej schronienia dzieciom oskarżonym o czary.



„Cień komendanta”



Historia Hansa Jürgena Hössa, 87-letniego syna komendanta Auschwitz Rudolfa Hössa, który musi stawić czoła straszliwemu dziedzictwu ojca.



„Faye”



Legenda Hollywood Faye Dunaway szczerze opowiada o wzlotach i upadkach w swojej wieloletniej karierze.



„Żółwie aż do końca”



17-letnia Aza Holmes (Isabela Merced) stara się stawić czoła lękom. Nie jest jednak łatwe zadanie. Próbuje być jednak dobrą córką, dobrą przyjaciółką i dobrą uczennicą, jednocześnie nawigując w niekończącym się natłoku natrętnych, obsesyjnych myśli. Kiedy ponownie nawiązuje kontakt z Davisem, jej miłością z dzieciństwa, staje przed fundamentalnymi pytaniami dotyczącymi jej potencjału w zakresie miłości, szczęścia, przyjaźni i nadziei.



„Twisters”



Kiedy przyjaciel ściąga Kate w teren w celu przetestowania nowego, przełomowego systemu wykrywania żywiołów, łowczyni burz po raz pierwszy spotyka się z Tylerem (Glen Powell), czarującym śmiałkiem spragnionym przygód w tropieniu tornad. Ostrożność Kate, prześladowanej wspomnieniami niszczycielskiej siły natury, kłóci się z kochającym ryzyko Tylerem, ale gdy sezon burz się nasila, tych dwoje musi połączyć siły, aby oswoić i przetrwać bezprecedensowy wybuch tornada.



„Caddo Lake”



Zaginięcie 8 -letniej dziewczynki rozpoczyna ciąg wydarzeń, które odkrywają trwającą od dziesięcioleci tajemnicę. Od tej pory życie mieszkańców wiejskiej społeczności Caddo Lake nigdy nie będzie już takie samo.



„Miasteczko Salem”



Nowa adaptacja kultowej książki Stephena Kinga "Miasteczko Salem". Opowiada historię Bena Mearsa, który wraca do rodzinnego miasteczka w poszukiwaniu inspiracji do swojej kolejnej książki. Bardzo szybko orientuje się, że w Salem dzieją się dziwne rzeczy, a jego mieszkańcy zaczynają umierać w zagadkowych okolicznościach.

