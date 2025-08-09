Jego przebój grany jest w jednym dniu w roku. Tak teraz wygląda jego grób

Edward Hulewicz przez dekady czarował głosem i sceniczną klasą. Większość przypomina go sobie raz w roku, w Dzień Kobiet, puszczając na streamingach jego nieśmiertelny przebój „Za zdrowie Pań”. Najbliżsi i najwierniejsi fani pamiętają o artyście na co dzień, czego najlepszym dowodem skromny, ale zadbany grób Hulewicza na warszawskich Powązkach Wojskowych.

Edward Hulewicz — szarmancki gwiazdor PRL-u

Edward Hulewicz urodził się 22 listopada 1937 roku w Bereźnem na Wołyniu. Muzyką nasiąkł już w domu, jego ojciec był zawodowym skrzypkiem. Pierwsze sceniczne kroki stawiał w klubie studenckim „Żak” w Gdańsku, śpiewając z zespołem Jazz and Song, a później z grupami Tarpany i Heliosi. To właśnie z legendarnymi Tarpanami nagrał słynny utwór „Siała baba mak”, którego sam był autorem. Zespół cieszył się wówczas popularnością dorównującą Czerwonym Gitarom i Trubadurom, a Hulewicz błyskawicznie stał się ulubieńcem publiczności.

Od 1971 roku występował już jako solista i to z wielkimi sukcesami. Jego utwory „Za zdrowie Pań”, „Hej, baby, baby”, „Paskuda”, „Obietnice” czy „Bo jedno życie mam” znała cała Polska. Wielką karierę robił na festiwalach w Opolu i Sopocie, współpracował z Jarosławem Kukulskim, koncertował z Anną Jantar. W latach 80. artysta wyemigrował do USA i Kanady, gdzie przez dwie dekady występował dla Polonii. Wrócił do kraju w 2005 roku, nie porzucił sztuki. Koncertował, nagrywał, pisał poezję i tworzył obrazy. Studiował też malarstwo na ASP w Warszawie. Był nie tylko muzykiem, kompozytorem, rysownikiem i poetą, ale też aktywistą działającym m.in. na rzecz sierot.

Spoczął na Powązkach, tak dziś wygląda jego grób

Za swoje zasługi dla kultury został uhonorowany Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” w 2020 roku. Edward Hulewicz zmarł 4 września 2022 roku. Spoczywa na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Jego grób, choć prosty, jest zadbany, jak przystało na miejsce pamięci o artyście, którego utwory wciąż rozbrzmiewają z radiowych głośników.

Uwagę zwraca od razu nowy nagrobek z czarnego granitu z portretem i podpisem piosenkarza, który ustawiono dopiero w listopadzie 2024 roku. Zarówno on, jak i płyta lśnią czystością, jakby dopiero co skończyła się nimi opiekować troskliwa ręka. Nie brakuje też bukietów świeżych kwiatów i zniczy.

