Przeżyła spektakularny upadek, dziś ma na koncie 400 mln dolarów. Tak mieszka

Legenda stylu życia to sprytna bizneswoman, która ciężko pracowała, aby zarobić 400 milionów dolarów majątku netto. Zaliczyła przy tym spektakularny upadek i jeszcze bardziej imponujący powrót.

Kariera Marthy Stewart — z kuchni na tron imperium

Martha Helen Stewart z domu Kostyra, amerykańska bizneswoman polskiego pochodzenia, pisarka, wydawczyni i osobowość telewizyjna od dziesięcioleci jest nieodłączną częścią świata gospodyń domowych. Próbowała w swym życiu już chyba wszystkiego, od oferowania usług cateringowych, poprzez pisanie książek kucharskich, występy w telewizji, po produkcję artykułów gospodarstwa domowego. Po ukończeniu studiów z historii sztuki i historii Europy była nawet przez pewien czas maklerem giełdowym. Na fali sukcesów swoich książek kucharskich (pierwsza ukazała się w 1982 r.) zaczęła wydawać cieszący się ogromnym powodzeniem magazyn "Martha Stewart Living", a następnie prowadzić program telewizyjny o tym samym tytule.

W 2004 r. Martha Stewart trafiła do więzienia za handel poufnymi informacjami i straciła ogromną część swojego ówczesnego majątku, szacowanego na miliard dolarów netto. Jednak od czasu wyjścia na wolność w 2005 roku Martha rozwinęła skrzydła do niebotycznych rozmiarów. Królowa medialnego imperium zgromadziła nie tylko miliony w gotówce, ale też liczne, równie drogie i luksusowe rezydencje na całym świecie. Niektóre zdążyła już sprzedać, co tylko pomnożyło jej majątek.

Dom marzeń w Connecticut

Zanim jej nazwisko stało się globalną marką, Martha rozwijała swoje talenty wyniesione z domu rodzinnego na uroczej farmie w Turkey Hill w stanie Connecticut. Nieruchomość nabyła wspólnie z ówczesnym mężem Andrew Stewartem w 1971 roku. Przez lata remontowali stary dom z duszą, który stał się ich rodzinnym azylem.

„Turkey Hill było dla mnie i mojej rodziny miejscem marzeń przez wiele lat. Uczyło nas, pielęgnowało, karmiło i zajmowało nas na wiele wspaniałych i pouczających sposobów” – wspominała Stewart po sprzedaży posiadłości w 2007 roku za 6,1 mln dolarów. „Nie byłabym tym, kim jestem dzisiaj, gdyby nie ogromna wiedza, którą zdobyłam tam, na tym małym skrawku raju” – dodała.

Bedford Farm – lusus na 150 akrach

Obecnie Martha mieszka w imponującej rezydencji w Katonah, na północy stanu Nowy Jork. Znana jako Bedford Farm lub Cantitoe Corners posiadłość została kupiona w 2000 roku za ponad 15 mln dolarów. Na ponad 150 akrach znajdują się m.in. stadnina koni, stajnie, domy gościnne, szklarni i luksusowa kuchnia zaprojektowana z myślą o profesjonalnym gotowaniu.

Martha nie bała się zmian. W rozmowie na swojej stronie internetowej przyznała, że postanowiła całkowicie przeprojektować wnętrza. „Zrozumiałam, że mój dom został zaprojektowany do przyjmowania gości, a nie dla mnie” – powiedziała. „Miałam dwie jadalnie, z których nie mogłam korzystać. Brakowało mi wygodnego miejsca do siedzenia, żeby zjeść śniadanie. Dlatego z Kevinem Sharkeyem zaczęliśmy przeprojektowywać i zmieniać wszystko” – opowiadała.

Skylands – letni raj w stanie Maine

Na lato Martha przenosi się do posiadłości w stanie Maine, którą kupiła w 1997 roku za ponad 5 mln dolarów. Nazwała ją Skylands. Rezydencja w Seal Harbor to rozległy kompleks zbudowany pierwotnie w 1925 roku dla syna Henry’ego Forda – Edsela Forda.

W skład luksusowej nieruchomości wchodzą m.in.: 12 sypialni, olbrzymia kuchnia, ogrody zapierające dech w piersiach, kryty kort do squasha, własna pracownia florystyczna, szklarnia, stajnia oraz prywatna kaplica. Wszystko to – utrzymane w eleganckim, klasycznym stylu – stanowi prawdziwą wizytówkę gustu Marthy Stewart, która udowodniła, że luksus może iść w parze z funkcjonalnością.

Tak mieszka Martha Stewart – zobaczcie zdjęcia jej posiadłości

Widok z lotu ptaka na rezydencję Marthy Stewart



Martha Stewart w ogrodzie



Martha Stewart na swojej farmie ma nawet konie



Mega gwiazda telewizji sama przyrządza śniadanie dla swoich przyjaciół. Martha Stewart na archiwalnym zdjęciu



Martha Stewart ma zawsze otwarte drzwi dla swoich gości. Także dla telewidzów



W domu Marthy Stewart nie mogło zabraknąć ogrodu



Martha w uroczym domu w Turkey Hill



Kuchnia Marthy Stewart



Ten letni domek był kiedyś prywatną biblioteką Marthy Stewart



