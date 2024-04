Nowości na HBO Max w kwietniu. Zadebiutuje „Sympatyk” z Robertem Downeyem Jr.

Już 15 kwietnia premiera wyczekiwanego nowego serialu HBO Original. „Sympatyk” to siedmioodcinkowa produkcja oparta na nagrodzonej Pulitzerem powieści autorstwa Viet Than Nguyen. W serialu występują między innymi zdobywczyni nagrody Emmy Sandra Oh i zdobywca Oscara Robert Downey Jr., który wciela się w kilka ról.

Co jeszcze nowego obejrzymy na początku kwietnia na HBO Max? Oto pełna rozpiska premier.

Nowości w HBO Max. 1-15 kwietnia

Programy i seriale

„Alex Edelman: Tylko dla nas” – 7 kwietnia

Po swoim sukcesie na Broadwayu komik Alex Edelman zaprasza do HBO na swój solowy występ.

„All American”, sezon 4. – 8 kwietnia

Serial inspirowany życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera. Produkcja przedstawia historię zawodnika, który ze szkolnego zespołu trafia do drużyny futbolowej z Beverly Hills, a tym samym do nowego świata pełnego wyzwań oraz możliwości.

„Sympatyk” – 15 kwietnia

Serial opowiada historię szpiega pochodzenia francusko-wietnamskiego w ostatnich dniach wojny w Wietnamie i jego życiu na wygnaniu w USA.

Filmy

„Missisipi w ogniu” – 1 kwietnia

Dwóch agentów FBI kieruje rządowym śledztwem w sprawie zniknięcia trzech działaczy na rzecz praw obywatelskich we wschodnim Missisipi.

„Triumf ducha” – 1 kwietnia

Historia greckiego boksera, który trafił do Auschwitz podczas II wojny światowej. Aby przeżyć, musiał walczyć dla rozrywki swoich oprawców.

„Electra” – 1 kwietnia

Electra myśli o swoich 10. urodzinach, łącząc wspomnienia z marzeniami. Zanurzona w swoim wewnętrznym świecie buduje relacje z ciałem i seksualnością.

„Radykalna metoda” – 1 kwietnia

W przygranicznym meksykańskim miasteczku sfrustrowany nauczyciel próbuje radykalnie nowej metody, aby uwolnić ciekawość i potencjał swoich uczniów.

„42 sekundy” – 4 kwietnia

Reprezentacja Hiszpanii w piłce wodnej musi zjednoczyć się, zanim weźmie udział w Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku.

„Wanted – Ścigani” – 5 kwietnia

Angelina Jolie i Morgan Freeman w rolach członków tajnego bractwa zabójców. Obok nich James McAvoy jako sfrustrowany pracownik biurowy.

„Silver Haze” – 5 kwietnia

15 lat po traumatycznym wydarzeniu Franky nieustająco szuka zemsty i nie potrafi zbudować znaczącego związku. Wszystko jednak do czasu.

„Kiedy Harry poznał Sally” – 5 kwietnia

Na przestrzeni 12 lat dwójka karierowiczów z Manhattanu przechodzi płynnie od nienawiści, przez przyjaźń, do miłości.

„Uniesieni” – 5 kwietnia

Pięciu zwykłych mężczyzn odzyskuje życie seksualne, rozpoczynając jedno z pierwszych na świecie badań medycznych nad lekiem, który stał się Viagrą.

„Martinez” – 5 kwietnia

Samotny księgowy, który nie chce przejść na emeryturę, otrzymuje od zmarłej sąsiadki prezent, który uświadamia mu, że najlepsze jeszcze przed nim.

„Mroczne chwile” – 5 kwietnia

Grupa młodych gliniarzy staje w obliczu najmroczniejszych chwil w swoim życiu, próbując złapać seryjnego mordercę w skorumpowanym mieście.

„Ziemia kobiet” – 5 kwietnia

W latach 50. XX wieku na wyspie Sardynia dwa pokolenia kobiet walczą z restrykcyjnymi i tradycją, aby osiągnąć wolność seksualną i emocjonalną.

„Metalokalipsa: Armia Gwiazdy Zagłady” – 6 kwietnia

Czy Nathan Explosion może spojrzeć poza swoje ego, aby ocalić swój zespół, powstrzymać Metalokalipsę i wreszcie stawić czoła złu?

„Hannah Swensen: Tort przekładany morderstwem” – 11 kwietnia

Ku przerażeniu narzeczonego, piekarka i detektywka-amatorka Hannah postanawia zbadać sprawę szkieletu znalezionego w budowanym budynku.

„Rachel wychodzi za mąż” – 11 kwietnia

Kym, pacjentka kliniki odwykowej, przyjeżdża na ślub siostry. Od samego początku jej obecność w rodzinnym domu powoduje tarcia pomiędzy członkami klanu.

„Blok 99” – 12 kwietnia

Były bokser trafia za kratki za handel narkotykami i jest zmuszony do popełnienia brutalnych aktów przemocy, aby przetrwać.

„Mankamenty” – 12 kwietnia

Przyjaciele poruszają się po relacjach międzyludzkich i przemierzają kraj w poszukiwaniu swojego przeznaczenia.

„Tylko raz” – 12 kwietnia

Laura jest psycholożką, która pracuje z ofiarami przemocy. Pewnego dnia zaczyna być nękana przez męża pacjentki.

„Młode” – 12 kwietnia

16-latka zachodzi w ciążę i zostaje umieszczona w ośrodku, gdzie zaprzyjaźnia się z Alison i buntuje się przeciwko pracowniczce pomocy społecznej.

„Człowiek, który wiedział za mało” – 12 kwietnia

Sprzedawca ze sklepu wideo zostaje omyłkowo wzięty za międzynarodowego szpiega i musi odnaleźć się szpiegowskiej sieci.

„Pierwsza” – 12 kwietnia

Historia młodej kobiety, która rzuciła wyzwanie włoskiemu systemowi prawnemu w związku z praktyką nakłaniającą kobiety do poślubiania gwałcicieli.

„Kolor purpury” – 12 kwietnia

Nowe spojrzenie na klasyczną filmową historię. Obraz opowiada o siostrzeństwie trzech kobiet, które łączy nierozerwalna więź.

„Kuchmistrz Jack: Gotowanie z przygodami” – 13 kwietnia

Po zepsuciu przepisu Jack musi odbudować swoją reputację. Najpierw jednak przyjdzie mu nauczyć się pracować w zespole z początkującym kucharzem.

Dokumenty

„Dawka Synanonu: Czy lekarstwo stało się kultem?” – 2 kwietnia

Obraz opowiada historię Charlesa Dedericha, założyciela kultu w Kalifornii, który przetrwał trzy dekady – od późnych lat 50. do końca lat 80. XX w.

