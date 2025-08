Nowy brytyjski serial kryminalny już dziś w TV. Poznajecie glówną bohaterkę? Dobrze ją znacie!

Lucy Lawless, znana w Polsce przede wszystkim jako Xena, wojownicza księżniczka, tym razem rusza w pościg za groźnymi mordercami działającymi w Australii.

Nowy brytyjski serial kryminalny już dziś w TV. O czym jest?

Lucy Lawless („Xena: Wojownicza księżniczka”, „Spartacus: Krew i piach”, „Parks and Recreation”, „Ash kontra martwe zło”) wciela się w rolę emerytowanej policjantki wydziału zabójstw, Alexy Crowe. Chociaż chciałaby się wreszcie oddać swojemu hobby, czyli pieczeniu chleba, dawny szef („Bernard Curry”, „Sąsiedzi”) regularnie prosi ją o wsparcie w wyjaśnianiu zagadek zagmatwanych morderstw, a wpatrzona w nią młoda policyjna analityczka z wypiekami na twarzy czeka na kolejne wskazówki. Alexa jest tak sprawną i nieugiętą detektywką, że – czy tego chce, czy nie – nie może uwolnić się od rozwiązywania spraw kryminalnych i tropienia morderców. Bada m.in. kulisy śmierci kobiety, która wypadła z balkonu, udowadnia, że wypadek magnata hotelowego na wycieczce rowerowej nie był przypadkowy, rozpracowuje sprawę zagadkowej śmierci szefa kuchni, a także rozwiązuje tajemnicę morderstwa w zamkniętym pokoju motelowym.

W Australii oraz Nowej Zelandii serial od dawna cieszy się dużym powodzeniem u widzów. W przeddzień polskiej premiery pierwszego sezonu, w Nowej Zelandii premierę będzie mieć pierwszy odcinek piątego już sezonu. Produkcja zbiera też doskonałe recenzje. Recenzent nowozelandzkiego portal „Stuff” pisze, że „łatwo dostrzec, czemu tak wielu widzów uwielbia My Life Is Murder” i chwali postać Lucy Lawless za jej charyzmę. Z kolei „Decider” i theartsdesk.com doceniają walory rozrywkowe serialu, określając go jako „lekki”, „przyjemny” i wskazując na znakomicie zagrane główne role.

„My Life Is Murder” zadebiutuje już dziś, w poniedziałek 4 sierpnia o godz. 21:00 w BBC First. Premiery kolejnych odcinków będą emitowane w poniedziałki i wtorki.

