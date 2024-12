50 najlepszych thrillerów w historii Netflix – kompletny katalog. Zapisz listę i korzystaj z podpowiedzi

Przejrzeliśmy listę wszystkich thrillerów, które ma swoim koncie ma Netflix i stworzyliśmy katalog 50 najlepszych w historii platformy. Zapisz to zestawienie i wracaj do niego za każdym razem, gdy szukasz inspiracji na dobry seans lub dodaj interesujące cię tytuły już dziś do swojej listy „do obejrzenia”.

Wybraliśmy 50 najlepszych thrillerów w historii Netfliksa

„Nie otwieraj oczu”



W obliczu nieznanej, śmiercionośnej siły matka z małymi dziećmi desperacko walczy o przetrwanie.



„Czarne lustro: Bandersnatch”



Rok 1984. Młody programista zaczyna kwestionować rzeczywistość, pracując nad grą wideo na podstawie mrocznej powieści fantasy.



„Diabeł wcielony”



Powojenna rzeczywistość jest pełna korupcji i brutalności. Przesiąknięci złem ludzie otaczają młodego mężczyznę, który z poświęceniem chroni swoich bliskich.



„Platforma”



Płyta z jedzeniem zjeżdża na coraz to niższe piętra więzienia. Osadzeni wyżej jedzą do syta, dla tych poniżej pozostają tylko głód i rozpacz. To musi skończyć się buntem.



„O wszystko zadbam”



Przydzielana przez sąd opiekunka prawna defrauduje majątki podopiecznych i więzi ich w swojej pieczy. Jednak jej najnowsza ofiara ma niespodziewane znajomości.



„Zabójca”



Niecelny strzał sprawia, że zabójca musi stoczyć walkę ze zleceniodawcami i z samym sobą, goniąc za zemstą, w której - jak twierdzi - nie ma nic osobistego.



„Zostaw świat za sobą”



Rodzinny wypad na weekend przybiera kiepski obrót, gdy cyberatak sprawia, że ich urządzenia stają się bezużyteczne, a w drzwiach pojawia się dwójka nieznajomych.



„Trauma”



Po tym, jak żona i ranna córka znikają z izby przyjęć, mężczyzna rozpoczyna desperackie poszukiwania. Wkrótce dochodzi do wniosku, że szpital coś ukrywa.



„Gra Geralda”



Przez perwersyjne seksualne gierki męża Jessie - przykuta do łóżka na odludziu - doświadcza dziwnych wizji, poznaje mroczne sekrety i staje przed dramatycznym wyborem.



„Winni”



Dyspozytor ratunkowy próbuje ocalić kobietę w poważnym niebezpieczeństwie, ale wkrótce odkrywa, że nie wszystko jest takie oczywiste.



„Kolory zła: Czerwień”



Gdy ciało młodej dziewczyny zostaje wyrzucone na plażę w Trójmieście, prokurator i matka ofiary wspólnie usiłują dojść do prawdy.



„Hiacynt”



Robert, młody milicjant "z zasadami", wpada na trop seryjnego mordercy gejów. W toku śledztwa poznaje Arka. Postanawia wykorzystać go jako informatora, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo ta relacja wpłynie nie tylko na jego pracę, ale także życie osobiste.



„Gad”



Doświadczony śledczy wpada na trop zagmatwanej sieci utkanej z intryg i kłamstw, próbując dotrzeć do prawdy o brutalnym zabójstwie młodej agentki nieruchomości.



„Dobry opiekun”



Pielęgniarka podejrzewa, że za serią tajemniczych zgonów pacjentów stoi jej kolega po fachu, i naraża własne życie, aby odkryć prawdę.



„Zaginione dziewczyny”



Matka podczas poszukiwań zaginionej córki odkrywa zwłoki czterech dziewcząt porzuconych w lesie.



„Krzywe linie boga”



Prywatna detektyw, która utrzymuje, że cierpi na paranoję, zgłasza się do szpitala psychiatrycznego, aby zbadać tajemniczy przypadek śmierci pacjenta.



„Prime Time”



Uzbrojony mężczyzna wchodzi do studia telewizyjnego i bierze zakładników. Jego celem jest wejście na wizję podczas prime time'u.



„Power”



Nowy Orlean. Były żołnierz, nastolatka i policjant wspólnie poszukują źródła pochodzenia niebezpiecznej nowej pigułki, która daje zażywającym ją krótkotrwałe supermoce.



„Outsider”



Historia byłego amerykańskiego żołnierza, który po II wojnie światowej wstępuje do japońskiej yakuzy.



„W cieniu księżyca”



Filadelfijski policjant podąża tropem nieuchwytnego seryjnego zabójcy, którego zbrodnie są powiązane z fazami Księżyca.



„ARQ”



Renton i Hannah zostają uwięzieni w pętli czasowej i próbują ocalić ludzkość przed zagładą.



„Kaliber”



Przyjaciele podróżują do odosobnionej szkockiej wioski na weekendowe polowanie. Gdy jeden z nich przypadkowo zabija dziecko, drugi decyduje się również oddać strzał.



„Rebel Ridge”



Były marine mierzy się z korupcją w małym miasteczku, gdy lokalna policja niesprawiedliwie rekwiruje torbę z gotówką przeznaczoną na kaucję za jego kuzyna.



„Tlen”



Liz budzi się w komorze kriogenicznej. Aby przeżyć, musi zebrać wszystkie siły i ustalić, kim naprawdę jest, zanim skończy jej się tlen.



„Były lokator”



Gdy bezrobotny specjalista odkrywa, że wciąż ma klucze do mieszkania, które musiał sprzedać, popada w obsesję na punkcie odzyskania życia, które kiedyś było jego.



„Kontrola bezpieczeństwa”



Lotniskowy ochroniarz próbuje przechytrzyć tajemniczego podróżnego, który szantażem wymusza na nim przewiezienie niebezpiecznej paczki samolotem odlatującym w Wigilię.



„Paradise”



Mężczyzna, którego żona musiała oddać 40 lat ze swojego życia, aby spłacić dług ubezpieczeniowy, za wszelką cenę próbuje je odzyskać.



„Nieznajomy”



Policjant działający pod przykrywką nawiązuje intensywną i intymną relację z podejrzanym o morderstwo, starając się zdobyć jego zaufanie i zeznania.



„The Call”



Łącząc się przez telefon stojący w tym samym domu, ale w odstępie 20 lat, seryjna morderczyni kładzie przeszłość — i życie innej kobiety — na szali, by odmienić swój los.



„Przypadkowy przechodzień”



Młody graficiarz włamuje się do domu sędziego i odkrywa przerażającą tajemnicę, skrywaną przez niego w piwnicy.



„Fair Play”



Nieoczekiwany awans w strukturach funduszu hedgingowego zagraża relacji świeżo zaręczonej pary, a może przynieść jeszcze groźniejsze konsekwencje.



„Kierowca”



Po nie do końca udanej próbie napadu kierowca ucieka z łupem. Nagle otrzymuje szokujące instrukcje od nieznanej osoby i będzie musiał pokazać, na co naprawdę go stać.



„Poniżej zera”



Gdy furgonetka do transportu więźniów zostaje zaatakowana na odludziu, kierowca musi stawić czoło skazańcom i ich wybawcom.



„Wtargnięcie”



Pewne małżeństwo przeprowadza się do małego miasteczka. Włamanie do domu wpędza żonę w traumę i skłania ją do podejrzeń, że otaczające ją osoby skrywają pewne sekrety.



„Clinical”



Lekarkę dopadają traumatyczne wspomnienia z przeszłości, gdy do jej gabinetu psychiatrycznego trafia pacjent oszpecony w wyniku wypadku.



„Dzień Matki”



Kiedy syn, którego zostawiła w dzieciństwie, zostaje porwany, była agentka specjalna Nina musi znowu użyć swoich zabójczych umiejętności, aby sprowadzić go do domu.



„Liczy się wnętrze”



Przedślubne spotkanie grupy przyjaciół z liceum zmienia się w psychologiczny koszmar, gdy na progu zjawia się dawno niewidziany kolega z tajemniczą walizką.



„Alias”



Zatwardziały agent wywiadu przechodzi trudny test moralności, gdy przenika do grupy przestępczej i nieoczekiwanie zaprzyjaźnia się z synkiem jej szefa.



„Rytuał”



Czwórka dawnych przyjaciół, którzy ostatnio rzadko się widują, wybiera się do Szwecji na wędrówkę po górach - być może ich ostatnią.



„Shimmer Lake”



Odwrócona w czasie fabuła tego mrocznego thrillera kryminalnego śledzi poczynania lokalnego szeryfa badającego sprawę szajki rabusiów, do której należy jego brat.



„Powstrzymać mrok”



Emerytowany badacz wilków udaje się do odległej miejscowości na Alasce, żeby wyjaśnić sprawę zaginięcia dziecka.



„Niewidzialny strażnik”



Wyszkolona przez FBI policjantka wraca do rodzinnego miasteczka w Hiszpanii, aby wytropić mordercę nastolatek, ale musi się też zmierzyć z demonami z własnej przeszłości.



„Upadek Grace”



Gdy kobieta o czystej kartotece zostaje oskarżona o zamordowanie męża, jej prawniczka po krótkim czasie wpada na trop spisku.



„Gniew Boży”



Przekonana, że za tragiczną śmierć jej bliskich odpowiada znany pisarz, dla którego kiedyś pracowała, Luciana zwraca się do dziennikarza o pomoc w ujawnieniu prawdy.



„Kill Boksoon”



W pracy jest morderczynią o uznanej renomie, w domu - samotną matką nastolatki. Zabijanie? W porównaniu z rodzicielstwem to bułka z masłem.



„Zbrodnie rodzinne”



Zdesperowana, zdezorientowana Alicia jest gotowa na wszystko, aby ochronić przed więzieniem swojego syna oskarżonego o usiłowanie zabójstwa byłej żony.



„Sektor 36”



Skorumpowany policjant nie cofnie się przed niczym, aby dopaść seryjnego mordercę dzieci, który grasuje w sektorze 36.



„Monachium: W obliczu wojny”



Jesienią 1938 roku brytyjski urzędnik i niemiecki dyplomata spotykają się w Monachium i wspólnie próbują zapobiec wybuchowi wojny.



„Guilty”



Gdy atrakcyjny student zostaje oskarżony o gwałt przez mniej popularną studentkę, jego dziewczyna poszukuje prawdy pośród różnych wersji wydarzeń.



„Raees”



