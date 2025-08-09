4 thrillery nie do ominięcia na Netlix. Dobre, a mało znane perełki

Jeśli masz ochotę na coś mocnego, trzymającego w napięciu, ale niekoniecznie znanego z pierwszych stron netfliksowego katalogu — dobrze trafiłeś. Wśród tysięcy tytułów łatwo przeoczyć prawdziwe perełki, które nie miały wielkiej kampanii reklamowej, ale zostawiają widza z opadniętą szczęką. Oto cztery thrillery dostępne na Netflix, które z jakiegoś powodu wciąż pozostają niedocenione, a zdecydowanie nie powinny.

Mało kto o nich słyszał, a są kapitalne. 4 mocne serialowe thrillery na Netflix

„Karma”

W tym trzymającym w napięciu kryminale sześć osób zostaje uwikłanych w nierozerwalną karmiczną pętlę. Każda z nich podejmuje lekkomyślne decyzje, które wymykają się spod kontroli.

„Porwana”

W poszukiwaniu porwanej córki Antonio umyślnie trafia do okrytego złą sławą kolumbijskiego więzienia. Tym samym uruchamia lawinę zdarzeń, która odmienia życie wielu osób.

„Black Earth Rising”

Thriller opowiadający o trudnych losach Rwandyjki, której rodzice padli ofiarą ludobójstwa. Wychowana w Londynie przez adopcyjną matkę kobieta próbuje odkryć prawdę o swojej przeszłości. Ukazując wycinek procedury ścigania zbrodniarzy wojennych, twórcy serialu prowokują do zadawania pytań o charakter relacji łączących Zachód i kraje Afryki.

„Secret City”

Niezmordowana demaskatorka politycznych afer kładzie na szali karierę i życie, aby ujawnić układy rządzące australijską polityką.

