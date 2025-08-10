Co ogląda rodzina królewska? Lista 11 obowiązkowych pozycji

Choć wydaje się, że życie rodziny królewskiej to niekończące się obowiązki, spotkania i oficjalne wizyty, podczas których należy bezwzględnie przestrzegać sztywnego protokołu, w wolnych chwilach członkowie monarchii lubią robić to, co większość z nas. Usiąść sobie wygodnie w fotelu lub na kanapie i włączyć ulubiony serial, czy program rozrywkowy.

Królewskie przyjemności telewizyjne. Ulubione seriale rodziny

Ameryki nie odkryjemy, od razu zdradzając, że członkowie rodziny królewskiej najchętniej oglądają produkcje… o nich samych, a przynajmniej o dorównujących im rangą. Na topie są seriale i dramaty historyczne. Zarówno te, które wskrzeszają odległą historię Tudorów, jak i najnowsze, z czasów regencji Królowej Matki. Popularności w rodzinie cieszą się też romanse, seriale kryminalne i szpiegowskie thrillery. Najchętniej oglądane są te, których akcja toczy się… na wyspie, wciąż znajdującej pod miłościwym panowaniem, aktualnie króla Karola III.

Na telewizyjnej liście top brytyjskiej monarchii znalazły się też dwie produkcje amerykańskie, które na dodatek słyną z dość… swobodnego, by nie powiedzieć „pełnego mięsa” języka. Co ciekawe, royalsi z pasją śledzą zmagania uczestników pewnego show, którego polski odpowiednik już od 16 edycji (17. startuje jesienią) przyciąga przed telewizory miliony statystycznych Kowalskich i Nowaków.

Dość trzymania w niepewności, oto lista 11 obowiązkowych pozycji w telewizyjnym grafiku brytyjskiej rodziny królewskiej.

„Bridgertonowie”



Podczas zeszłorocznej wizyty na Chelsea Flower Show z królem Karolem, królowa Kamila zwiedziła ogród inspirowany postacią Penelope Featherington (w tej roli Nicola Coughlan ), gdzie wyznała, że jest fanką popularnego serialu romantycznego z epoki regencji. Królowa zdradziła, że „obejrzała pierwszy odcinek” trzeciego sezonu serialu jeszcze przed premierą.



„Farma Clarksona”



Książę William podczas spotkania z gwiazdami „Farmy Clarksona”, do którego doszło na początku tego roku, zdradził, że wielkim fanem serialu dokumentalnego jest jego 11-letni syn George. W wywiadzie książę Walii żartobliwie wyznał, że zapytał syna, co powinien powiedzieć, gdyby spotkał Kaleba Coopera, jednego z gwiazdorów tej produkcji. „Powiedz Kalebowi, żeby uważał na swój język” – miał poradzić ojcu 11-latek.



„W komnatach Wolf Hall”



Wspólnie z królem Karolem królowa Kamila chętnie oglądała nagradzany dramat BBC oparty na trylogii Hilary Mantel. Serial z Markiem Rylance'em w roli głównej opowiada historię dojścia Thomasa Cromwella do władzy i jest uwielbiany przez miłośników historii, szczególnie z okresu panowaniu Tudorów.



„Rywale”



Podobno królowa nie stroni też od bardziej pikantnych produkcji. Anonimowa „osoba z pałacu” zdradziła magazynowi „Hello!”, że Kamila uwielbia serial „Rywale”, znany z ciętego dowcipu, którego akcja rozgrywa się w latach 80., a w rolach głównych występują David Tennant i Alex Hassell.



„The Crown”



Choć to serial o nich samych, wielu członków rodziny królewskiej przyznaje, że ogląda „The Crown”. Vanessa Kirby, która grała księżniczkę Małgorzatę w sezonach pierwszym i drugim, zdradziła, że nawet zmarła królowa Elżbieta II chwaliła produkcję. Sarah Ferguson i księżniczka Eugenia zachwycały się muzyką i zdjęciami, a takż chwaliły sposób, w jaki serial prezentuje historię.



„Black Doves”



Szpiegowski hit Netfliksa z Keirą Knightley jest ulubionym serialem książąt Williama i Harry'ego, a także księżniczek Kate i Meghan. „Uwielbiamy nadrabiać zaległości telewizyjne po długim dniu” – mówiła Meghan w rozmowie z magazynem "People". Serial był również hitem podczas przyjęcia w Pałacu Kensington zorganizowanego dla 1. Batalionu Pułku Mercian w Wiltshire w zeszłe Boże Narodzenie, w którym uczestniczył książę William.



„Terapia bez trzymanki”



W wywiadzie dla magazynu "People” Meghan zdradziła, że razem z Harrym pokochali produkcję Apple TV+ z Jasonem Segelem i Harrisonem Fordem. Główną gwiazdą serialu jest terapeuta, który postanawia powiedzieć swoim pacjentom, co konkretnie leży mu na sercu, a nawet na wątrobie. Produkcja została uznana przez Amerykański Instytut Filmowy za jeden z 10 najlepszych programów roku.



„Strictly Come Dancing”



Księżna Kate od lat jest wierną fanką tanecznego show. W 2023 roku potajemnie zwiedziła nawet studio tego absolutnie przebojowego programu rozrywkowego stacji BBC wraz z Williamem i księciem Louisem.



„The Kardashians”



Fanką tego reality show ma być księżna Kate. Podobno podczas rekonwalescencji po operacji brzucha w 2024 roku księżna Walii nadrabiała odcinki „The Kardashians” na Hulu. Królewskie obowiązki obowiązkami, ale odrobina amerykańskiego blichtru nigdy nie zaszkodzi.



„Poldark — Wichry losu”



To ulubiony tytuł króla Karola. Podczas wizyty w Kornwalii, hrabstwie, w którym kręcono większość zdjęć do serialu, wspominał twórczość Winstona Grahama, autora powieści, na których oparto produkcję. Zapierające dech w piersiach zdjęcia brytyjskiego wybrzeża i wątek historyczny robią wrażenie nawet na monarsze.



„Grace”



Królowa Kamila tak polubiła kryminalny dramat ITV z Johnem Simmem, którego akcja rozgrywa się w Brighton i Hove, że odwiedziła plan filmowy. „Jakieś sześć lat temu zadzwonił do mnie znajomy i powiedział: »Zamów dzisiejszy Daily Mail«. W jej biurze stało zdjęcie Kamili z jakimiś sześcioma moimi książkami na drugim planie” - wspominał, opowiadając o tej wizycie autor serii, Peter James.Czytaj też:

