Netflix z hukiem wkracza w 2025 rok. Ponad 35 nowych tytułów!

Styczeń w Netfliksie zaczynamy od długo wyczekiwanych polskich premier. Na fanów rodzimych produkcji czeka „Wzgórze psów”, ekranizacja bestsellerowej powieści Jakuba Żulczyka. Robert Więckiewicz i Mateusz Kościukiewicz wcielają się w role ojca i syna, których skomplikowane relacje i mroczne tajemnice przeplatają się z konfliktami małej społeczności. „Kibic” opowiada o Kubie, który musi stawić czoła przemocy, gdy zostaje wciągnięty w brutalną rywalizację piłkarskich gangów. W rolach głównych występują: Marta Żmuda Trzebiatowska, Grzegorz Palkowski i Karol Pocheć.

A tych, którzy czekają na hollywoodzkie produkcje, ucieszy informacja, że po prawie 10 latach na ekrany powraca Cameron Diaz, którą zobaczymy u boku Jamiego Foxxa. W filmie „Znowu w akcji” wcielą się w rolę byłych agentów CIA, którzy muszą wrócić do niebezpiecznego świata wywiadu po ujawnieniu ich tajnej tożsamości. Adrenaliny nigdy za wiele, dlatego kolejną pozycją na liście nowości jest „Nocny agent” – 2. sezon jednej z najchętniej oglądanych produkcji Netfliksa. Serial z Gabrielem Basso w głównej roli zabierze nas w wir szpiegowskich intryg i wybuchowych akcji. Natomiast „Świt Ameryki” przeniesie nas na Dziki Zachód, gdzie matka i syn uciekają przed przeszłością, odkrywając historie ludzi rzucanych na niebezpieczne granice nowego świata.

Jeżeli lubisz dokumentalne serie Netfliksa, z nowym sezonem powracają „Wyznania morderców”. W styczniu też zadebiutuje nowy film o fenomenie i kulisach popularnych także w Polsce „Potyczek Jerry'ego Springera”.

Oprócz nowości, na Netflix wpadną też znane i lubiane klasyki, jak trzy filmy z serii o przygodach Bridget Jones, hollywoodzkie hity z takimi gwiazdami jak Al Pacino, Brad Pitt czy Anthony Hopkins i nieco starsze seriale, których do tej pory nie mogliśmy w Polsce nigdzie obejrzeć.

„Wzgórze psów” (polski serial)



Morderstwa, zaginieni ludzie, duchy i lokalna korupcja - oto małe miasteczko Zybork. W samym środku tego wszystkiego, odnoszący sukcesy pisarz musi powrócić do rodzinnego miasta, aby zdać sobie sprawę ze swojego udziału w tragedii z przeszłości, zanim szantażysta go zdemaskuje.

Premiera: 8 stycznia



„Kibic” (polski serial)



Dwa walczące ze sobą kluby piłkarskie przenoszą rywalizację poza boisko, do świata przestępczości i przemocy. Nastoletni Kuba musi zrobić wszystko, żeby w nim przeżyć.

Premiera: 29 stycznia



„Świt Ameryki” (serial)



Oto Ameryka… w 1857 roku. Przedziwna kraina pełna cierpienia, w której niewinność i spokój przegrywają ze strachem i nienawiścią. Pokój to domena mniejszości, podobnie jak przyzwoitość — nie wspominając już o współczuciu. Na tej nieludzkiej ziemi nie ma gdzie się schronić i każdy ma tylko jeden cel: przeżyć. „Świt Ameryki” to fabularyzowany obraz i dogłębna analiza brutalnego zderzenia kultur, religii i społeczności kobiet i mężczyzn walczących i ginących za prawo do tej ziemi. Kategoria wiekowa: tylko dla widzów dorosłych.

Premiera: 9 stycznia



„Zwerbowany”, sezon 2. (serial)



W drugim sezonie serialu „Zwerbowany” prawnik z CIA, Owen Hendricks (Noah Centineo), zostaje wciągnięty w zagrażające jego życiu szpiegowskie zamieszanie w Korei Południowej, jednak uświadamia sobie, że jeszcze większe niebezpieczeństwo czyha na niego w jego własnej agencji.

Premiera: 30 stycznia



„Samce Alfa”, sezon 3. (serial)



Patriarchat kontratakuje! W tej części nasi samce alfa odkrywają nowe antyfeministyczne koncepcje, takie jak „manosfera” i „mimowolni celibatariusze”. Santi dowiaduje się, że niektóre kobiety unikają zobowiązań. Raúl próbuje dojść do ładu z romantyczną anarchią Luz. Pracujący nad serialem Pedro odkrywa, że czeka go kilka niespodzianek. Luis musi poradzić sobie z rozwodem rodziców i kilkoma innymi kryzysami.

Premiera: 10 stycznia



„XO, Kitty”, sezon 2. (serial)



Kitty wraca do Seulu, żeby zacząć wszystko od nowa, jednak nowe twarze, zauroczenia i rodzinne tajemnice niweczą jej plan na semestr bez dramatów.

Premiera: 16 stycznia



„Nocny agent”, sezon 2. (serial)



Pościg za agentem CIA oskarżonym o ujawnianie tajemnic sprawia, że Peter i Rose stają się celem dla bezwzględnego wywiadowcy i zbrodniarza wojennego.

Premiera: 23 stycznia



„Tęsknię za Tobą” (serial)



Jedenaście lat temu Josh, narzeczony — i miłość życia — detektyw Kat Donovan, zniknął i od tamtej pory się do niej nie odezwał. Teraz, przeglądając profile w aplikacji randkowej, Kat nagle widzi jego twarz i jej świat znowu wywraca się do góry nogami. Pojawienie się Josha zmusi ją do ponownego zagłębienia się w tajemnicę związaną z morderstwem jej ojca i odkrycia dawno pogrzebanych sekretów z własnej przeszłości.

Premiera: 1 stycznia



„Znowu w akcji” (film)



Wiele lat po porzuceniu pracy agentów CIA i założeniu rodziny Emily i Matt znów trafiają do świata szpiegów, gdy ich tożsamość wychodzi na jaw.

Premiera: 17 stycznia



„Zamek z piasku” (film)



Czteroosobowa rodzina próbuje przetrwać na bezludnej wyspie. Do głosu dochodzi jednak jej przeszłość, która napędza spiralę bolesnych wydarzeń.

Premiera: 24 stycznia



„Życie oczami Cunk” (film)



Beznamiętna dokumentalistka Philomena Cunk wprawia w zakłopotanie filozofów i naukowców, próbując zrozumieć sens życia.

Premiera: 2 stycznia



„Wyznania morderców”, sezon 6. (serial)



Skazani mordercy opowiadają o wydarzeniach, które zniszczyły im życie i zaprowadziły za kratki. Dla niektórych był to plemienny konflikt, dla innych handel narkotykami.

Premiera: 8 stycznia



„Wallace i Gromit: Zemsta pingwina” (film)



Wierny Gromit rzuca się panu na ratunek, gdy najnowszy wynalazek Wallace'a wymyka się spod kontroli i wrabia go w serię dziwnych przestępstw.

Premiera: 3 stycznia



„Sakamoto Days” (serial)



Napisana i zilustrowana przez Yuto Suzukiego historia „Sakamoto Days” to ciesząca się ogromną popularnością manga wydawana w tygodniku wydawnictwa Shueisha — „Weekly Shonen Jump” — od 2020 roku. Śledź pełną akcji historię legendarnego byłego zabójcy Taro Sakamoto, który wraz z przyjaciółmi stawia czoła wrogom, aby móc w spokoju żyć z ukochaną rodziną. Sakamoto i jego ekipa wymiatają w ostrych, bezkompromisowych walkach, które porwały widzów z całego świata. Jak Sakamoto poradzi sobie w świecie opanowanym przez zabójców, takich jak specjalny oddział „The Order” z Japońskiego Stowarzyszenia Zabójców (JAA) czy atakujący zabójców tajemniczy osobnik o imieniu „X (Slur)”? Przygotuj się na ostrą, nieprzerwaną akcję, gdy w zwykłe (i nieco niezwykłe) życie Sakamoto i jego towarzyszy wkradnie się chaos!

Premiera: 11 stycznia



„Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever”



Reżyser Chris Smith przygląda się dążeniom milionera technologicznego Bryana Johnsona do przezwyciężenia procesu starzenia.

Premiera: 1 stycznia



„Miłość jest ślepa: Niemcy” (reality show)



Eksperyment przenosi się do Niemiec, gdzie lokalni single szukają prawdziwej miłości i zobowiązania na całe życie, a wszystko to przed spotkaniem się twarzą w twarz.

Premiera: 3 grudnia



„Selling Sunset: Nowy Jork” (serial)



Twórcy seriali „Selling Sunset” i „Selling Sunset: Orange County” przedstawiają nowy serial o grupie bezkompromisowych i pełnych wigoru agentów z biura Douglas Elliman działających na bezwzględnym rynku luksusowych nieruchomości w Nowym Jorku. W serialu zobaczymy intensywną rywalizację, wspinaczkę po szczeblach kariery oraz osobiste dramaty agentów na tle oszałamiającej panoramy Nowego Jorku.

Premiera: 3 stycznia



„Jerry Springer: Kłótnie, kamera, akcja” (serial dokumentalny)



Ten oszałamiający, dwuczęściowy, wyjątkowy serial pokaże historię programu „The Jerry Springer Show” w niespotykany dotąd sposób. Pełen niezwykłych relacji z pierwszej ręki i tajników od osób pracujących przy programie serial analizuje, w jaki sposób ten talk show stał się jednym z największych i najbardziej skandalicznych hitów telewizyjnych lat dziewięćdziesiątych. Okazuje się, że za rozrywkowymi kulisami kryją się mroczne fakty. Kolejne wyznania producentów i byłych gości „The Jerry Springer Show” odsłaniają coraz bardziej ponury obraz zniszczeń, jakie przyniosła ta produkcja, i stawiają pytania o to, kto ponosi odpowiedzialność oraz jak daleko można się posunąć w imię zabawiania publiki.

Premiera: 7 stycznia



„Gliniarze to dranie” (serial)



W Val di Susa dochodzi do brutalnych starć. Zespół rzymskiej mobilnej jednostki traci dowódcę, który odniósł poważne obrażenia. Zespół Mazingi, Marty i Salvatore nie jest jednak taki jak inne — jest to zespół, który musiał nauczyć się przeciwstawiać chaosowi oraz problemom przy użyciu ekstremalnych metod z zachowaniem wewnętrznej równowagi, niczym rodzina. Właśnie z tą rodziną będzie musiała sobie poradzić nowa dowódczyni reformatorskiej policji Michele. Dla takiej policji zespoły tego rodzaju są symbolem dawnych czasów oraz muszą zostać zmienione. Jak gdyby problemów było mało, do chaosu zagrażającego zespołowi w chwili słabości dochodzi też nowa fala niezadowolenia z instytucji publicznych.

Premiera: 15 stycznia



„S.W.A.T. Jednostka Specjalna” (serial)



Sierżant „Hondo” Harrelson kieruje specjalną grupą policjantów wyspecjalizowanych w przeprowadzaniu najbardziej niebezpiecznych akcji. Do zespołu dołącza Jim Street, któremu ciężko jest dopasować się do pozostałych.

Premiera: 1 stycznia



„S.W.A.T.: Oblężenie” (serial)



Gdy oddział SWAT przejmuje ważnego więźnia, ich ośrodek zostaje zaatakowany przez różne międzynarodowe grupy, które próbują odbić tę tajemniczą postać.

Premiera: 1 stycznia



„S.W.A.T.: Miasto w ogniu” (serial)



Płatny zabójca bierze sobie za cel Cutlera, doświadczonego agenta LAPD.

Premiera: 1 stycznia



„Ukryta w ciemności” (film)



Niewidoma pianistka staje się świadkiem morderstwa. Będący rosyjskim mafiosą ojciec ofiary wydaje na nią wyrok.

Premiera: 1 stycznia



„Plan doskonały” (film)



Doświadczony przestępca Dalton napada na bank. Jego doskonale opracowany plan komplikuje się, gdy do akcji wkracza policyjny negocjator i Madeleine White działająca na zlecenie wpływowych osób.

Premiera: 1 stycznia



„Whiplash” (film)



Młody i ambitny perkusista za wszelką cenę pragnie dołączyć do czołówki najwybitniejszych artystów muzyki jazzowej.

Premiera: 1 stycznia



„Power” (serial)



Perypetie bogatego właściciela nocnego klubu w Nowym Jorku, który prowadzi podwójne życie.

Premiera wszystkich sześciu sezonów: 8 stycznia



„Idź pod prąd” (film)



W drugiej połowie lat 70. kilku nastolatków z Ustrzyk Dolnych, zainspirowanych zespołem Sex Pistols, postanawia grać punk rocka. Tworzą zespół KSU, mimo represji ze strony PRL. Ich bunt przynosi im ogólnopolską popularność.

Premiera: 11 stycznia



„Dziennik Bridget Jones” (film)



Ekranizacji powieści Helen Fielding. 32-letnia Bridget Jones zaczyna prowadzić intymny dziennik, który pomaga jej odmienić swoje życie.

Premiera: 14 stycznia



„Bridget Jones: W pogoni za rozumem” (film)



Związek Bridget i Marka Darcy'ego jest bliski kryzysu. Na domiar złego na horyzoncie pojawia się były szef dziewczyny, Daniel Cleaver.

Premiera: 14 stycznia



„Bridget Jones 3” (film)



Bridget zachodzi w upragnioną ciążę. Problem tylko w tym, że nie wie, kto jest ojcem jej dziecka.

Premiera: 14 stycznia



„Watcher” (film)



Młoda kobieta przeprowadza się do miasta, w którym grasuje seryjny morderca. Zaczyna podejrzewać, że ktoś ją notorycznie obserwuje z budynku naprzeciwko.

Premiera: 15 stycznia



„Zapach kobiety” (film)



Niewidomy emerytowany pułkownik Frank Slade staje się najlepszym nauczycielem życia dla nieśmiałego studenta.

Premiera: 16 stycznia



„Joe Black” (film)



Śmierć pod pseudonimem Joe Black zjawia się po Williama. Nieoczekiwanie zakochuje się w jego córce.

Premiera: 16 stycznia



„Jurassic World” (film)



Obserwując spadek liczby turystów, właściciel parku dinozaurów postanawia stworzyć nową atrakcję.

Premiera: 16 stycznia



„Jurassic World: Upadłe królestwo” (film)



Kiedy uśpiony wulkan budzi się do życia, Owen i Claire podejmują próbę ocalenia zagrożonych dinozaurów.

Premiera: 16 styczniaCzytaj też:

