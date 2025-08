Serial sprzed lat wrócił do łask! Sturmem podbija HBO Max

Liczący dwa sezony „The Knick” to jeden z największych ulubieńców widzów. „Najlepszy serial, jaki kiedykolwiek oglądałem”; „Niesamowity klimat-steampunk”; „Perfekcyjne dzieło. Od czasu »Breaking Bad« nic nie zrobiło na mnie takiego wrażenia”; „Jeden z najlepszych seriali ostatnich kilku lat”; „Tak dobry jak »Mad Men«”, „Fenomenalny. Jeden z najlepszych seriali, jakie widziałam. Strona artystyczna, światło, kadry dograne do perfekcji. Fabuła uzależniająca” – można przeczytać w komentarzach widzów pod filmem w serwisie Filmwebie.

„The Knick” to wciągająca, mroczna opowieść o medycynie, ambicji i uzależnieniach, która zachwyca nie tylko genialną grą Clive’a Owena w roli doktora Thackery’ego, ale też klimatyczną reżyserią i nietuzinkową ścieżką dźwiękową. Realistyczne ukazanie epoki, napięte relacje między bohaterami i bezkompromisowe podejście do trudnych tematów sprawiają, że to serial, obok którego nie da się przejść obojętnie.

Drugie życie serialu sprzed lat – teraz bije rekordy na HBO Max

Serial „The Knick” przenosi widza do Nowego Jorku początku XX wieku, gdzie w szpitalu Knickerbocker lekarze stają przed ogromnymi wyzwaniami medycyny sprzed ery antybiotyków. W czasach, gdy śmiertelność pacjentów była dramatycznie wysoka, wybitny, choć uzależniony od kokainy chirurg, doktor John Thackery, podejmuje się eksperymentalnych metod leczenia. Na czele zespołu ambitnych medyków – w tym oddanego mu Everetta Gallingera, idealistycznego Bertiego Chickeringa Jr. oraz zdolnego, lecz niedocenianego z powodu koloru skóry Algernona Edwardsa – Thackery próbuje przesuwać granice ówczesnej wiedzy medycznej. W tle przewijają się również inne wyraziste postacie: Cornelia Robertson, córka bogatego patrona szpitala; Tom Cleary, szorstki kierowca ambulansu; Lucy Elkins, świeżo zatrudniona pielęgniarka; Herman Barrow, skorumpowany zarządca placówki; oraz siostra Harriet – odważna i bezkompromisowa zakonnica.

Główną rolę w serialu gra Clive Owen, a towarzyszą mu Jeremy Bobb, Andre Holland, Eve Hewson, Cara Seymour, Michael Angarano czy Chris Sullivan.

Serial był wielokrotnie nominowany do Emmy, a w 2015 roku otrzymał tę statuetkę za najlepszą scenografię. „The Knick” ma na swoim koncie także trzy statuetki Satelity – dla najlepszego aktora w serialu dramatycznym Clive'a Owena, dla najlepszego serialu dramatycznego i najlepszego zespołu aktorskiego w serialu.

„The Knick” liczy dwa sezony, po 10 odcinków każdy. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście tej perełki – koniecznie nadróbcie zaległości.

