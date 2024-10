4 nowe filmy robią furorę na Max! Zdetronizowały dotychczasowych liderów

Od kilkunastu dni czołówkę zestawienia najchętniej oglądanych filmów na Max zajmowały dwa filmy – horror „Miasteczko Salem” oraz thriller „Caddo Lake”. Obydwa tytuły to nowości produkcji oryginalnej serwisu, wpisujące się w porę roku i mające zrobić nieco zamieszania przed Halloween. Pierwszy z nich opowiada o pisarzu, który, który wraca do rodzinnego miasta tylko po to, by odkryć, że wszyscy, których znał, są teraz wampirami. Drugi najchętniej oglądany tytuł z ulubionego przez widzów ostatnio gatunku filmowego to opowieść o zaginięciu 8-letniej dziewczynki, które rozpoczyna ciąg wydarzeń, rzucających światło dzienne na trwającą od dziesięcioleci tajemnicę w wiejskiej społeczności.

W ostatnich tygodniach widzowie Max oglądali też chętnie inne tytuły w klimacie Halloween, jak np. nową wersję horroru „Boogeyman” z 2023 roku czy wysoko oceniany przez krytyków film Roberta Eggersa „Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii”. Ale wśród TOP 10 w ostatnich dniach nie brakowało również dramatów – subskrybenci wybierali tytuł z 2024 roku „Aniołowie są wśród nas” czy „Pewnego dnia powiemy sobie wszystko” – niemiecką produkcję, osadzoną w latach 90. w NRD.

Cztery nowe filmy robią furorę na Max

Od piątku jednak lista najpopularniejszych na Max filmów bardzo się zmieniła. Po premierach 4 nowiutkich tytułów, Polacy szybko wrzucili je na listę, a dwa z nich zajęły nawet czołówkę zestawienia. Oto cztery filmy, które narobiły zamieszania na Max.

„Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”

Małe miasteczko na amerykańskiej prowincji. Od morderstwa córki Mildred Hayes (nagrodzona Oscarem Frances McDormand) upłynęło kilka miesięcy, a lokalna policja nadal nie wpadła na trop sprawcy. Zdeterminowana kobieta decyduje się na śmiałe posunięcie: wynajmuje trzy tablice reklamowe na drodze wiodącej do miasteczka i maluje na nich prowokacyjny przekaz, skierowany do szanowanego przez lokalną społeczność szefa policji, szeryfa Williama Willoughby’ego (nominowany do Oscara Woody Harrelson). Gdy do akcji wkracza zastępca szeryfa, posterunkowy Dixon (Sam Rockwell) – niezrównoważony, porywczy maminsynek, któremu zarzuca się zamiłowanie do przemocy – starcie między Mildred Hayes a lokalnymi siłami porządkowymi przeradza się w otwartą wojnę.

„Skunks”

Liam dorasta w rodzinie, w której dominują alkohol, przemoc i seks. Z czasem staje się zagubionym nastolatkiem, który zaczyna przekraczać granice. Zostaje odebrany rodzicom i przeniesiony do ośrodka dla trudnej młodzieży.

„Strefa interesów”

Rudolf (Christian Friedel) wraz z żoną Hedwig (Sandra Hüller) oraz czwórką dzieci i psem mieszkają w przestronnym, pedantycznie czystym domu z wypielęgnowanym ogrodem i szklarnią. Celebrują rodzinne obiady, marzą o wakacjach w ukochanych Włoszech. W weekendy lubią popływać kajakami lub pospacerować po lesie z przyjaciółmi. Jednak zza ścian ich domu często dobiegają niepokojące odgłosy, a czasem rozpaczliwe krzyki, ponieważ Rudolf Höss jest komendantem obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

„Pułapka”

Cooper Abbott (Josh Hartnett), strażak z Filadelfii, zabiera córkę Riley na koncert jej idolki, gwiazdy popu o pseudonimie Raven. Cooper, zdający się być supertatą, jest tak naprawdę seryjnym zabójcą, któremu po piętach depcze policja. Budynek, gdzie odbywa się koncert, staje się miejscem obławy. Bohater będzie próbował uniknąć złapania i jednocześnie zachować pozory przed córką.

