Nie lubisz horrorów? Mamy dla ciebie listę kapitalnych thrillerów na Halloween

Halloween to nie tylko czas na mrożące krew w żyłach horrory – to również idealna okazja, by zagłębić się w pełne napięcia thrillery, które trzymają w niepewności i zapewniają dreszczyk emocji, ale bez makabrycznych scen.

Jeśli więc unikasz typowych straszaków, ale chcesz poczuć klimat Halloween, przejrzyj listę ponad 70 znakomitych thrillerów, które wciągną cię w intrygujące zagadki, psychologiczne rozgrywki i nieprzewidywalne zwroty akcji. Wszystkie z nich znajdziesz na dostępnych w Polsce platformach streamingowych.

Najlepsze thrillery na Halloween

„Morze miłości”

Frank prowadzi śledztwo dotyczące seryjnego mordercy mężczyzn. Policjant zakochuje się w kobiecie, która jest jedną z podejrzanych.

„Nikt”

Przechodzień jest świadkiem jak grupa mężczyzn atakuje kobietę, więc podejmuje interwencję. Tym samym staje się celem narkotykowego bossa.

„Przeznaczenie”

Tajna rządowa agencja podróży w czasie, mając na celu zapobieganie przyszłym zbrodniom, wysyła szpiega, by uchwycił przestępcę.

„Wróg numer jeden”

Dwa lata po zamachach z 11 września młoda agentka CIA, Maya, dołącza do zespołu, który tropi Osamę bin Ladena. Z upływem czasu polowanie na najsłynniejszego terrorystę świata staje się jej obsesją.

„Władza absolutna”

Starzejący się złodziej postanawia wykonać ostatni skok w swojej karierze. Sytuacja wymyka się spod kontroli, kiedy włamywacz jest świadkiem sceny, której nie powinien oglądać.

„Chiński syndrom”

W czasie kręcenia reportażu dla telewizji na terenie elektrowni atomowej dochodzi do awarii. Zarząd firmy robi wszystko, by sprawa nie ujrzała światła dziennego.

„Złodziej”

Zawodowy włamywacz chce rozpocząć uczciwe życie. Lokalny mafioso proponuje mu ostatni skok.

„Firma”

Młody prawnik odkrywa, że kancelaria w której pracuje jest powiązana z mafią.

„Anonimus”

Edward de Vere jest utalentowanym pisarzem, który ze względu na arystokratyczne pochodzenie nie może publikować dzieł pod własnym nazwiskiem. Za autora jego sztuk podaje się aktor o imieniu William Szekspir.

„Bestie”

Małżeństwo francuskich emigrantów prowadzi ekologiczne gospodarstwo, ale ścierają się z mieszkańcami wioski.

„Tajemnica”

Mężczyzna rozpamiętuje wydarzenia sprzed trzydziestu lat, kiedy jako siedmiolatek nie mógł nawiązać kontaktu z rodzicami, Maxime'em i Tanią. François wymyślił sobie wówczas braciszka, który stał się towarzyszem jego zabaw. Siedem lat później chłopiec miał okazję poznać prawdę na temat tragicznej przeszłości rodziców.

„Fatalne zauroczenie”

Weekendowe i niezobowiązujące zauroczenie pomiędzy Danem a Alex przeradza się w niebezpieczną obsesję kobiety.

„Siła strachu”

Kiedy matka Emily popełnia samobójstwo, dziewczynka wraz z ojcem zamieszkuje na wsi, gdzie zaprzyjaźnia się z tajemniczym Charliem.

„Zodiak”

San Francisco terroryzuje seryjny morderca Zodiak. Grupa reporterów postanawia odkryć tożsamość złoczyńcy.

„Przylądek strachu”

Gwałciciel zwolniony z więzienia po 14 latach zaczyna prześladować rodzinę adwokata, który nieskutecznie bronił go w sądzie.

„Kolekcjoner”

Alex Cross z pomocą niedoszłej ofiary stara się uwolnić swoją siostrzenicę z rąk psychopatycznego porywacza-mordercy.

„Tożsamość”

Doktor Martin Harris budzi się po wypadku samochodowym w Berlinie i odkrywa, że żona go nie rozpoznaje, a jego tożsamość przyjął inny mężczyzna.

„Raport Pelikana”

Studentka prawa odkrywa szereg oszustw związanych z wydobyciem ropy, które mogą skompromitować wysoko postawionych ludzi. W obliczu grożącego niebezpieczeństwa prosi o pomoc dziennikarza śledczego.

„Anatomia upadku”

Mężczyzna upada z wysokości i ginie. Czy jego żona jest za to odpowiedzialna?

„Bez litości”

Uznany za zmarłego były żołnierz sił specjalnych wiedzie spokojne życie. Kiedy decyduje się pomóc Teri, wchodzi w konflikt z rosyjskimi gangsterami.

„Zwierzęta nocy”

Właścicielka galerii otrzymuje powieść autorstwa byłego męża. Kobieta jest porażona brutalnym thrillerem, w którym odnajduje nawiązania do swojej przeszłości.

„Ja, robot”

W roku 2035 roboty pomagają ludziom w codziennym życiu. Gdy ginie twórca zaawansowanego modelu, detektyw podejrzewa, że zabiła go maszyna.

„Vanilla Sky”

Milioner zadurza się w dziewczynie przyjaciela. Tym samym ściąga na siebie gniew swojej dotychczasowej kochanki.

„Nowy początek”

Po serii lądowań obcych na Ziemi wojsko werbuje ekspertkę lingwistyki, której zadaniem jest odkrycie nastawienia przybyszy z kosmosu.

„Operacja Argo”

Film oparty na prawdziwych wydarzeniach. Historia tajnej operacji ratowania sześciu amerykańskich zakładników porwanych w Teheranie w 1979 roku.

„Oczy szeroko zamknięte”

Po szokującym wyznaniu żony lekarz William wychodzi z domu, rozpoczynając nocną eskapadę pełną okazji do zdrady.

„Ex Machina”

Po wygraniu konkursu programista jednej z największych firm internetowych zostaje zaproszony do posiadłości swojego szefa. Na miejscu dowiaduje się, że jest częścią eksperymentu.

„Teoria spisku”

Taksówkarz cierpi na stany lękowe i wierzy, że światem rządzi tajna organizacja. Gromadzi dowody potwierdzające teorię spiskową i dzieli się nimi z prawniczką.

„W sieci zła”

Detektyw Hobbes prowadzi śledztwo w sprawie serii brutalnych morderstw, których sprawca działa tak jak niedawno stracony psychopata.

„Deja Vu”

Agent Carlin prowadzi sprawę eksplozji promu, w której śmierć poniosło kilkaset osób. Dzięki najnowszej technologii FBI może oglądać wydarzenia sprzed kilku dni.

„Raport mniejszości”

W 2054 roku można przewidzieć przyszłość, a winnych ukarać, zanim popełnią zbrodnię. Komisarz John Anderton zostaje oskarżony o morderstwo, do którego jeszcze nie doszło.

„Wszystko gra”

Chris Wilton rezygnuje z kariery tenisisty i zostaje instruktorem w klubie dla bogaczy. Wkrótce żeni się z córką przemysłowego potentata i wdaje się w romans z seksowną Nolą.

„Frantic”

Żona nowojorczyka, Richarda Walkera, nagle znika z pokoju w paryskim hotelu. Ten próbując ją odnaleźć odkrywa niebezpieczną intrygę.

„Obława”

II wojna światowa. Kapral Wydra, żołnierz partyzanckiego oddziału, zmaga się nie tylko z Niemcami i polskimi zdrajcami, ale także z własną przeszłością.

„Wind River. Na przeklętej ziemi”

Tropiciel dzikich zwierząt oraz młoda agentka FBI próbują rozwiązać sprawę morderstwa w indiańskim rezerwacie.

„Inni”

Dzieci Grace cierpią z powodu choroby, przez którą nie mogą przebywać na słońcu, dlatego cała rodzina żyje w półmroku. Wkrótce matka odkrywa, że jej dom zamieszkuje ktoś jeszcze.

„Notatki o skandalu”

Ekranizacja powieści Zoe Heller. 40-letnia nauczycielka rozpoczyna romans z 15-letnim uczniem. Powierniczką jej sekretu staje się koleżanka z pracy.

„Jack Strong”

Pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, Ryszard Kukliński, podejmuje współpracę z CIA. Działając pod pseudonimem Jack Strong, przekazuje Amerykanom informacje na temat Układu Warszawskiego.

„Pokłosie”

Dwóch braci, próbując odgrzebać tajemnicę sprzed lat, staje w poważnym konflikcie z mieszkańcami swojej wsi.

„Sznur”

Dwaj studenci mordują kolegę, chowając ciało w kufrze, który następnie służy jako bufet na przyjęciu, gdzie wraz z profesorem i przyjaciółmi podejmują temat „zbrodni doskonałej”.

„Utalentowany pan Ripley”

Tom Ripley zaprzyjaźnia się z bogatym Dickiem i nie zamierza wracać do szarego życia, które do tej pory prowadził.

„Equilibrium”

W futurystycznym państwie Libria ludzie biorą lek eliminujący zdolność odczuwania. Pewnego dnia jeden z odpowiedzialnych za przestrzeganie prawa kleryków nie zażywa swojej porcji prozium, co odmienia jego życie.

„V jak Vandetta”

W totalitarnej Anglii jedyną osobą walczącą o wolność jest bojownik przebrany za Guya Fawkesa – V, który pewnego dnia uwalnia z rąk agentów rządowych młodą kobietę.

„Wall Street”

Młody makler giełdowy Bud Fox zostaje współpracownikiem Gordona Gekko – bogatego i bezwzględnego finansisty.

„Maratończyk”

Student historii zostaje wplątany w intrygę kryminalną, kiedy do Nowego Jorku przyjeżdża były nazistowski zbrodniarz chcący odzyskać cenną przesyłkę.

„Blue Velvet”

Jeffrey znajduje ludzkie ucho i zanosi je znajomemu detektywowi. Dowiedziawszy się od jego córki o piosenkarce pracującej w nocnym klubie, rozpoczyna śledztwo na własną rękę.

„Karmazynowy przypływ”

Na odciętym od świata atomowym okręcie podwodnym USS Alabama dochodzi do konfliktu oficerów podczas wojny domowej w Rosji.

„Dolores”

Dolores zostaje oskarżona o zamordowanie starszej kobiety. Chcąc sprawdzić słuszność zarzutów, odwiedza ją córka, która dowiaduje się prawdy.

„Jestem Bogiem”

Cierpiący na brak weny pisarz, Eddie, zaczyna stosować narkotyk, który zwiększa jego potencjał intelektualny. Dzięki używce mężczyzna odnosi sukcesy.

„Ucieczka z Alcatraz”

Grupa więźniów osadzonych w rygorystycznym więzieniu Alcatraz postanawia z niego uciec.

„Czerwony smok”

Kiedy w sprawie psychopatycznego zabójcy policja okazuje się bezradna, agent FBI prosi o pomoc pacjenta więziennego centrum psychiatrycznego, skazanego na dożywocie za wielokrotne morderstwa i kanibalizm.

„Urodzeni mordercy”

Historia dwojga młodych kochanków-morderców. Uwielbiani przez media stają się legendarnymi bohaterami.

„Misery”

Ekranizacja powieści Stephena Kinga. Kiedy autor popularnej serii książek ulega wypadkowi, pomocy udziela mu była pielęgniarka, która okazuje się być jego fanką.

„Plan doskonały”

Doświadczony przestępca Dalton napada na bank. Jego doskonale opracowany plan komplikuje się, gdy do akcji wkracza policyjny negocjator i Madeleine White działająca na zlecenie wpływowych osób.

„To nie jest kraj dla starych ludzi”

Gdy Llewelyn Moss znajduje walizkę zawierającą gotówkę, nie spodziewa się, że ściągnie na siebie niebezpieczeństwo w postaci psychopatycznego zabójcy, Antona Chigurha.

„21 gramów”

Tragiczny wypadek sprawia, że losy trzech rodzin, nie mających pozornie ze sobą nic wspólnego, łączą się.

„Fargo”

Aby wydostać się z finansowych tarapatów, Jerry musi zdobyć sporą sumę pieniędzy. Postanawia porwać własną żonę i wyłudzić okup od teścia.

„Słaby punkt”

Ambitny prokurator Willy Beachum prowadzi sprawę Teda Crawforda, który z zimną krwią zabił swoją żonę.

„Hannibal”

Dr Hannibal Lecter wraca do Ameryki, by odnowić kontakt z agentką Starling. Jego śladem podąża okaleczony przez niego i pałający żądzą zemsty Mason Verger.

„Pieskie popołudnie”

Sonny i Sal napadają na bank, ale okazuje się, że w skarbcu prawie nie ma pieniędzy.

„Dziewczyna z tatuażem”

Ekranizacja powieści Stiega Larssona. Dziennikarz oskarżony o zniesławienie otrzymuje zlecenie zbadania zaginięcia przed 40 laty 16-letniej Harriet Vanger.

„Missisipi w ogniu”

Agenci FBI prowadzą śledztwo dotyczące morderstwa trzech młodych członków ruchu na rzecz ochrony praw człowieka.

„Bogowie ulicy”

Taylor i Zavala, dwóch młodych policjantów, patroluje niespokojne ulice południowego Los Angeles. Podczas rutynowego patrolu wpadają na trop makabrycznej zbrodni. Stojący za nią gang narkotykowy wydaje na nich wyrok.

„Zawrót głowy”

Detektyw na prośbę przyjaciela postanawia śledzić jego żonę.

„Efekt motyla”

Evan, który potrafi podróżować w czasie, przekona się, że nawet najdrobniejsza zmiana w przeszłości ma kolosalny wpływ na teraźniejszość.

„Dzień szakala”

OAS szykuje zamach na życie prezydenta Charlesa de Gaulle'a. W tym celu zatrudniają zawodowego zabójcę z Anglii, który ukrywa się pod pseudonimem Szakal.

„Szósty zmysł”

Psycholog dziecięcy próbuje pomóc ośmioletniemu chłopcu widzącemu zmarłych poradzić sobie z tym niezwykłym darem.

„Gra”

W dniu 48. urodzin Nicholas Van Orton zostaje zaproszony do tajemniczej gry, która odmienia jego monotonne życie.

„Prawo zemsty”

Kiedy żona i córka Clyde'a Sheltona zostają brutalnie zamordowane, a ich zabójca unika kary, bohater przygotowuje plan zemsty nie tylko na oprawcach, ale i wymiarze sprawiedliwości.

„Lęk pierwotny”

Martin zostaje adwokatem młodego Aarona oskarżonego o morderstwo arcybiskupa.

„Labirynt”

Sześcioletnia córka Kellera Dovera i jej koleżanka zostają uprowadzone. Zirytowany bezradnością policji ojciec bierze sprawy w swoje ręce.

„Uśpieni”

Molestowani w poprawczaku chłopcy postanawiają po latach zemścić się na swych oprawcach.

„Adwokat diabła”

Kevin Lomax – wybitny adwokat, skuszony intratną propozycją pracy, przeprowadza się do Nowego Jorku. Nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, kim jest jego chlebodawca.

„Milczenie owiec”

Seryjny morderca i inteligentna agentka łączą siły, by znaleźć przestępcę obdzierającego ze skóry swoje ofiary.

