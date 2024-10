Trzy seriale i sześć filmów. Te nowości na Netflix warto obejrzeć w weekend

W ostatnich dniach na Netflix zadebiutowało sporo tytułów, z czego aż trzy seriale i sześć filmów szczególnie przypadło do gustu widzom.

Wśród najpopularniejszych na platformie seriali miejsce trzecie zajmuje „Beauty in Black”, stworzony przez genialnego Tylera Perry'ego. To dramat, opowiadający o dwóch kobietach, które wiodą zupełnie różne życie – jedna z nich zostaje wyrzucona przez matkę z domu i z trudem zarabia na utrzymanie, druga prowadzi świetnie prosperującą firmę. Niespodziewanie ich losy zaczynają się splatać. Na drugie miejsce widzowie wynieśli na Netflix dokumentalny serial „Z tej strony Zodiak”, składający się z trzech odcinków o poszukującej odpowiedzi rodzinie, która przed laty była blisko związana z głównym podejrzanym w sprawie morderstw Zodiaka. Pierwsze miejsce wśród najpopularniejszych serii zajmuje natomiast „Terytorium” – nowy western o największej na świecie farmie, która nagle zostaje bez wyraźnego dziedzica, w związku z czym zaczynają krążyć wokół niej wrogie sobie grupy.

Jeżeli mowa o filmach, w tym tygodniu Polacy najchętniej oglądają sześć tytułów. Na ostatnim miejscu znalazł się „Eight for Silver” – horror z 2021 roku o złowrogiej sile, która terroryzuje odległą wioskę i jej mieszkańców. Piąte miejsce należy do nowego thrillera produkcji oryginalnej Netflix, czyli „Błędnego cienia”. Opowiada on o młodej zabójczyni, która po misji, która niemal zakończyła się fiaskiem, zostaje zawieszona w obowiązkach i spotyka Monjiego – chłopca, który z winy zbrodniczego syndykatu stracił matkę. Postanawia wystąpić przeciwko organizacji i mu pomóc. Polacy najwyraźniej polubili też nową komedię Netfliksa „Czym jest szczęście?”. Film opowiada o czterdziestolatce, która nie spodziewała się, jak niezapomnianym przeżyciem będzie jej urodzinowa impreza.

Trzy pierwsze miejsca na podium należą kolejno do: melodramatu, komedii fantasy oraz polskiego thrillera akcji. „Planeta samotności” opowiada o popularnym teraz motywie – starsza kobieta nawiązuje relację z młodszym mężczyzną, który znalazł się na życiowym rozdrożu. „Wilkołaki” to opowieść o rodzinie, która cofa się w czasie do średniowiecznej wioski i zabiera się za... szukanie wilkołaków. Z kolei miejsce pierwsze zajmuje nieprzerwanie nowa polska produkcja Michała Gazdy, twórcy zeszłorocznego „Znachora”, czyli „Napad” z Olafem Lubaszenko, Błażejem Hycnarem i Wiktorią Gorodeckają. Film opowiada o zwolnionym ze służby policjancie, któremu oferowana jest szansa powrotu do dawnego życia w zamian za rozwiązanie głośnej sprawy napadu na bank.

