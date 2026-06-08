Kultowe filmy wracają. Kondrat, Kowalska i Kolak na małym ekranie

Czerwcowe piątki w Kino Polska będą prawdziwą gratką dla miłośników rodzimego kina. W ramach cyklu „Gwiazda w kadrze” stacja przypomni najważniejsze role i filmy trojga aktorów, którzy na trwałe zapisali się w historii polskiej kinematografii. Widzowie spotkają się z niezapomnianymi kreacjami Haliny Kowalskiej, Marka Kondrata i Doroty Kolak.

Halina Kowalska i kultowe komedie PRL na antenie Kino Polska

Pierwszą bohaterką czerwcowego cyklu będzie Halina Kowalska, aktorka, którą w latach 70. media często określały mianem „polskiej Brigitte Bardot”. Jej ekranowy wdzięk i talent komediowy sprawiły, że chętnie obsadzali ją najwięksi twórcy tamtej epoki, w tym Tadeusz Chmielewski i Stanisław Bareja.

12 czerwca widzowie zobaczą ją w kultowej komedii „Nie lubię poniedziałku". W produkcji Chmielewskiego aktorka wciela się w Mariannę, klientkę biura matrymonialnego, która przez serię pomyłek staje się obiektem zainteresowania zagranicznego gościa. Na ekranie partnerują jej m.in. Jerzy Turek, Bohdan Łazuka i Kazimierz Rudzki.

Tego samego wieczoru stacja przypomni także legendarną satyrę PRL-u, „Nie ma róży bez ognia". Film Barei, zrealizowany we współpracy z Jack Fedorowicz, do dziś uchodzi za jeden z najcelniejszych obrazów codzienności mieszkańców blokowisk i problemów mieszkaniowych epoki.

Marek Kondrat. Od dziecięcej gwiazdy do symbolu kina lat 90.

Kolejny piątek należeć będzie do Marek Kondrat. Artysta zadebiutował przed kamerą jako dziecko w filmie Historia żółtej ciżemki, gdzie wystąpił u boku Gustaw Holoubek. Później zachwycił krytyków rolą Romana Boryczki w Zaklęte rewiry, zdobywając uznanie jako jeden z najciekawszych aktorów swojego pokolenia.

Prawdziwa eksplozja popularności przyszła jednak w latach 90., gdy Kondrat stał się jedną z twarzy polskiego kina sensacyjnego. Ogromną sympatię widzów przyniosła mu rola komisarza Halskiego w „Ekstradycja”, a status gwiazdy umocniły występy w filmach „Psy”, „Słodko gorzki” oraz „Operacja Samum".

19 czerwca Kino Polska pokaże wyreżyserowany przez Kondrata dramat „Prawo ojca". To poruszająca historia ojca, który postanawia sam wymierzyć sprawiedliwość, gdy zawodzi system. Obok aktora występują m.in. Małgorzata Foremniak i Szymon Bobrowski.

Wieczór uzupełnią kultowe „Psy” Władysław Pasikowski. Kondrat wcielił się tam w Olgierda Żwirskiego, byłego funkcjonariusza SB, który po zmianach ustrojowych wybiera współpracę ze światem przestępczym. W obsadzie znaleźli się także Bogusław Linda, Janusz Gajos oraz Cezary Pazura. Film do dziś pozostaje jednym z najgłośniejszych i najbardziej komentowanych obrazów polskiej transformacji.

Dorota Kolak i kino pełne emocji

Ostatnią bohaterką cyklu będzie Dorota Kolak, jedna z najwybitniejszych współczesnych aktorek teatralnych i filmowych. Choć przez lata kojarzona była przede wszystkim z działalnością w gdańskim Teatr Wybrzeże, szeroka publiczność odkryła ją dzięki znakomitym kreacjom filmowym.

Przełomowym momentem w jej karierze okazał się występ w filmie "Zjednoczone stany miłości", za który została nagrodzona podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

26 czerwca widzowie zobaczą ją w dramacie „Zabawa”, zabawa w reżyserii Kinga Dębska. Film przedstawia losy trzech kobiet zmagających się z uzależnieniem od alkoholu. Kolak stworzyła w nim przejmujący portret lekarki, która pod fasadą zawodowego sukcesu skrywa dramatyczną walkę z nałogiem. Na ekranie partnerują jej Agata Kulesza oraz Maria Dębska.

Cykl zakończy projekcja filmu „Jezioro słone” w reżyserii Katarzyna Rosłaniec. To intymna opowieść o kobiecie, która próbuje odnaleźć własną tożsamość i wolność w świecie pełnym społecznych ograniczeń. W obsadzie znaleźli się również Katarzyna Butowtt, Krzysztof Stelmaszczyk, Adam Ferency oraz Jacek Poniedziałek.

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