Johnny Depp jako najsłynniejszy gangster świata. Film wciąż robi ogromne wrażenie

John Dillinger był dla jednych bezwzględnym przestępcą, dla innych symbolem buntu przeciwko systemowi. Film „Wrogowie publiczni” opowiada o ostatnich latach życia legendarnego gangstera, jednocześnie pokazując narodziny nowoczesnego FBI i bezwzględną walkę o przejęcie kontroli nad pogrążoną w kryzysie Ameryką.

„Wrogowie publiczni” opowiadają prawdziwą historię Johna Dillingera

Akcja filmu Michaela Manna przenosi widzów do lat 1933-1934, gdy Stany Zjednoczone zmagały się ze skutkami Wielkiego Kryzysu. W tym burzliwym czasie John Dillinger, grany przez Johnny'ego Deppa, po wyjściu z więzienia szybko wraca do przestępczej działalności.

Organizuje śmiałe akcje, uwalnia dawnych kompanów i staje na czele grupy odpowiedzialnej za serię spektakularnych napadów na banki. Towarzyszą mu m.in. John „Red” Hamilton, Harry „Pete” Pierpont oraz Homer Van Meter. Ich wyczyny przynoszą nie tylko ogromne łupy, lecz także rozgłos, który sprawia, że dla części społeczeństwa stają się bohaterami sprzeciwiającymi się znienawidzonym instytucjom finansowym.

Po drugiej stronie barykady stoi agent Melvin Purvis, w którego wciela się Christian Bale. To właśnie on otrzymuje zadanie schwytania Dillingera po tym, jak J. Edgar Hoover nadaje gangsterowi miano „wroga publicznego numer jeden”.

Relacja obu bohaterów staje się osią całej historii. Michael Mann buduje ją jako starcie dwóch silnych osobowości, w którym granica między dobrem a złem nie jest tak jednoznaczna, jak mogłoby się wydawać. Z jednej strony widzimy charyzmatycznego przestępcę, z drugiej funkcjonariusza prawa gotowego sięgać po coraz bardziej bezwzględne metody.

Gangsterzy z ludzką twarzą. Kiedy i gdzie oglądać?

Twórcy nie ograniczają się wyłącznie do przedstawienia Dillingera. Na ekranie pojawiają się również inne legendarne postacie amerykańskiego półświatka, w tym „Baby Face” Nelson i „Pretty Boy” Floyd.

Film pokazuje ich nie tylko jako brutalnych przestępców, ale także ludzi z własnymi motywacjami, emocjami i słabościami. Dzięki temu opowieść staje się czymś więcej niż klasycznym kinem gangsterskim. To także refleksja nad tym, jak w czasach społecznych i gospodarczych kryzysów rodzą się legendy oraz jak państwowy aparat próbuje je zniszczyć.

„Wrogowie publiczni” są adaptacją książki Bryana Burrougha i jednocześnie opowieścią o przemianach, jakie przechodziły amerykańskie służby ścigania. Reżyser pokazuje narodziny FBI jako nowoczesnej instytucji, analizując kolejne działania przestępców i funkcjonariuszy oraz stawiając pytania o granice moralności i sprawiedliwości.

Film „Wrogowie publiczni” będzie można obejrzeć już dziś, w poniedziałek 20 kwietnia, o godz. 20:00 na antenie CANAL+ Film.

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