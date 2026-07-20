Banalny QUIZ z wieczorynek PRL-u! Rozpoznaj kadry!

Kultowe animacje z okresu PRL-u wychowały całe pokolenia i do dziś wywołują uśmiech oraz falę wspomnień. Sprawdź, czy wystarczy ci jedno spojrzenie na kadr, by bezbłędnie rozpoznać bohaterów i tytuły tych ponadczasowych bajek. Uwaga – ten quiz wydaje się banalny, ale niektóre odpowiedzi mogą cię zaskoczyć!

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