Banalny QUIZ z wieczorynek PRL-u! Rozpoznaj kadry!
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Banalny QUIZ z wieczorynek PRL-u! Rozpoznaj kadry!

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„Reksio”
„Reksio” Źródło: Studio Filmów Rysunkowych
Myślisz, że rozpoznasz każdą wieczorynkę z PRL-u po jednym kadrze? Sprawdź się w naszym quizie i przekonaj się, czy pamięć cię nie zawiedzie!

Kultowe animacje z okresu PRL-u wychowały całe pokolenia i do dziś wywołują uśmiech oraz falę wspomnień. Sprawdź, czy wystarczy ci jedno spojrzenie na kadr, by bezbłędnie rozpoznać bohaterów i tytuły tych ponadczasowych bajek. Uwaga – ten quiz wydaje się banalny, ale niektóre odpowiedzi mogą cię zaskoczyć!

Banalny QUIZ z wieczorynek PRL-u! Rozpoznaj kadry!

Odpowiedz na 1 pytanie z 15 To kadr z: To kadr z:
  • Pszczółka Maja
  • Krecik

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Źródło: WPROST.pl