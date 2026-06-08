10 seriali na lato, które wciągną bardziej niż wakacje. Te tytuły warto mieć na liście

Poniżej znajdziesz 10 tytułów, które są dziś dostępne w Polsce na popularnych platformach streamingowych, różnych gatunkowo: od lekkiej rozrywki po mocniejsze emocje.

Seriale na lato, a nawet na lata

Wybór jest celowo zróżnicowany, bo idealny serial na lato nie musi być tylko „lekki” — może być też zaskakująco angażujący, zabawny albo po prostu tak dobry, że szkoda odrywać się od ekranu. W zestawieniu znalazły się produkcje obecne w ofercie serwisów streamingowych w Polsce, w tym Netflixa, HBO Max, Disney+, Prime Video, Apple TV i CANAL+ online. Są wśród nich oczywiście lekkie komedie, mocne dramaty medyczne, opowieści o pięknych, młodych i bogatych, ale też kompletnie zagubionych, również w postapokaliptycznej rzeczywistości. Nie mogło zabraknąć polskiego hitu. Jakiego? Przekonajmy się!

Top 10 seriali, które warto mieć na wakacyjnej liście

„1670”



To błyskotliwa polska satyra historyczna, która bierze na warsztat szlacheckie przywary, rodzinne konflikty i narodowe przywary, ale robi to z humorem i dużą lekkością. Serial świetnie sprawdza się latem, bo jest zabawny, szybki i nie wymaga wysilania szarych komórek.



„The Bear”



To intensywny serial o restauracyjnej kuchni, w której wszystko dzieje się jednocześnie: presja, ambicja, chaos i emocje. Choć nie jest „plażową” komedią, wciąga od pierwszej sceny i daje świetne, krótkie odcinki na wieczór.



„Biały Lotos”, 3. sezon



Satyra na bogatych urlopowiczów, luksusowe kurorty i relacje, które pod elegancką fasadą szybko zaczynają się sypać. To idealny wybór na lato, bo sam klimat serialu kręci się wokół wakacji, tylko że tych bardzo toksycznych.



„The Last of Us”



Postapokaliptyczna opowieść o przetrwaniu, więzi i trudnych wyborach, osadzona w świecie po katastrofie. Serial łączy emocje z rozmachem i świetnie sprawdza się dla widzów, którzy chcą czegoś większego niż zwykła rozrywka.



„Czarne lustro”, 7. sezon



Każdy odcinek pokazuje inny, mroczny wariant przyszłości i pyta, jak technologia zmienia ludzi oraz ich zachowania. To serial do oglądania „po jednym odcinku”, bo każdy epizod działa jak osobna, mocna historia.



„Rozdzielenie”



To jeden z najbardziej intrygujących thrillerów ostatnich lat, opowiadający o świecie, w którym granica między życiem zawodowym i prywatnym zostaje dosłownie przecięta. Serial świetnie buduje napięcie i zostawia widza z pytaniami na długo po seansie.



„The Pitt”



Medyczny serial o pracy na ostrym dyżurze, gdzie każda minuta ma znaczenie, a emocje są równie ważne, jak procedury. To propozycja dla tych, którzy lubią tempo, dramat i poczucie ciągłego napięcia.



„Cross”, 2. sezon



Kryminał Prime Video z Alexem Crossem, który mierzy się z kolejną sprawą i tropi niebezpiecznego mordercę. Serial bazuje na znanej postaci i stawia na śledztwo, psychologię oraz napięcie rodem z dobrego thrillera.



„Ted Lasso”



To ciepła, optymistyczna historia o trenerze, który trafia do angielskiego futbolu i próbuje zbudować drużynę oraz relacje od zera. Latem działa szczególnie dobrze, bo daje dużo humoru, energii i pozytywnego tonu.



„Znajomi i sąsiedzi”



Jon Hamm błyszczy w roli bohatera, który jeszcze niedawno cieszył się zawodowym sukcesem i wysoką pozycją społeczną. Gdy jednak traci wszystko, decyduje się przekroczyć granicę, której wcześniej nie brał pod uwagę, zaczynając okradać ludzi ze swojego najbliższego otoczenia. Produkcja platformy Apple TV+ w przewrotny sposób pokazuje świat elit i stawia pytanie o cenę, jaką jesteśmy gotowi zapłacić za utrzymanie wizerunku człowieka sukcesu. To propozycja, która powinna przypaść do gustu widzom seriali Sukcesja i Branża, a także wszystkim miłośnikom historii o spektakularnych życiowych upadkach. Czytaj też:

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