Gwiazdorski hit na Walentynki. Właśnie trafia do TVP

Świąteczna atmosfera, zapach piernika i gwiazdorska obsada. Pasuje na zbliżające się Walentynki? Czemu nie!

„Piernikowe serce” w TVP

Akcja filmu rozgrywa się w zimowym Toruniu. „Piernikowe serce” to opowieść o rodzinie, dorastaniu i emocjach, które wracają po latach. W centrum historii jest szesnastoletni Janek, który przyjeżdża na święta do babci Melanii. Na miejscu poznaje Zuzę — bezpośrednią i charyzmatyczną nastolatkę. Ich relacja szybko przestaje być zwykłą znajomością, a kolejne dni stają się dla obojga lekcją zrozumienia siebie i własnych bliskich.

Film łączy perspektywy trzech pokoleń. Pokazuje powroty, dawne uczucia, rodzinne napięcia i nadzieję na nowe początki. Twórcy stawiają na humor, wzruszenia i wyraźnie zarysowane bożonarodzeniowe tło.

Za reżyserię odpowiada Piotr Wereśniak. W obsadzie znaleźli się m.in. Olga Bołądź, Małgorzata Socha, Stefan Pawłowski, Mikołaj Roznerski, Barbara Kurdej-Szatan, Piotr Głowacki, Katarzyna Żak i Dorota Zięciowska.

„Czuć, jak pachnie piernikiem”. Aktorzy o pracy na planie

Twórcy i obsada podkreślają, że świąteczny klimat był obecny nie tylko w scenografii, ale też w codziennej pracy na planie. Małgorzata Socha zwraca uwagę, że mimo lekkiej formy film dotyka bardzo prawdziwych spraw — relacji rodzinnych, trudów codzienności i odwagi w zaczynaniu od nowa. Jej bohaterka Mara próbuje poukładać swoje życie i otworzyć wymarzoną kawiarnię, co jak przyznaje było dla niej jednym z najbardziej poruszających wątków. – „Wszystko jest wplecione w miły kontekst świąt, dosłownie czuć, jak pachnie piernikiem z ekranu” – podkreśla aktorka.

O szczególnej potrzebie takiego kina wspomina też Mikołaj Roznerski, który zwraca uwagę na lekkość i ciepło tej konwencji oraz możliwość ponownej współpracy z częścią obsady. – „W takich filmach wyjątkowe jest wszystko. To ciepło, lekkość, poczucie, że oglądasz coś, co daje oddech” – dodaje Roznerski.

Kiedy premiera w TVP VOD?

„Piernikowe serce” będzie dostępne do wypożyczenia za jednorazową opłatą od 11 lutego w serwisie TVP VOD.

