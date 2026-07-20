Film „Call of Duty” nadchodzi. Jest info, na które czekali fani

Jedna z najpopularniejszych serii gier w historii wreszcie doczeka się kinowej adaptacji. Twórcy ujawnili właśnie pierwsze konkretne informacje o filmie „Call of Duty”. Wiadomo już, w jakim uniwersum zostanie osadzona historia, a za scenariusz odpowiadają twórcy doskonale znani fanom kina akcji.

Film „Call of Duty” przeniesie widzów do świata „Modern Warfare”

Podczas wydarzenia Fanatics Fest w Nowym Jorku reżyser i współscenarzysta filmu Peter Berg zdradził, że ekranizacja „Call of Duty” będzie osadzona w uniwersum „Modern Warfare”. Nad scenariuszem pracuje wspólnie z Taylorem Sheridanem, twórcą hitowego serialu „Yellowstone”.

Szczegóły fabuły pozostają na razie tajemnicą, jednak wybór właśnie tego uniwersum nie jest przypadkowy. Cykl „Modern Warfare” należy do najbardziej rozpoznawalnych odsłon całej marki i od lat cieszy się ogromną popularnością wśród graczy.

Seria z ponad 20-letnią historią

Franczyza „Call of Duty” zadebiutowała w 2003 roku i od tego czasu doczekała się ponad 30 gier. Przełomowym momentem był rok 2007 i premiera „Call of Duty 4: Modern Warfare”, która po raz pierwszy odeszła od realiów II wojny światowej, otwierając serię na współczesne konflikty zbrojne.

Twórca „Yellowstone” ma być idealnym wyborem

Prezes Microsoft Game Content and Studios Matt Booty już wcześniej przekonywał, że Taylor Sheridan doskonale pasuje do tego projektu. „Jeśli pomyślisz o sposobie, w jaki opowiada historie, o innych projektach, przy których pracował jako scenarzysta, to myślę, że zespół uważa, iż ma świetnie wyczucie postaci i historii, które odpowiadają wizji filmu „Call of Duty””.

Booty przyznał również, że największym wyzwaniem było zdecydowanie, od czego rozpocząć opowieść w świecie rozwijanym od ponad dwóch dekad. „To trochę jak w przypadku »Fallouta«. Mamy przed sobą ponad 20 lat historii „Call of Duty”. Od czego zacząć? Którą postać wybrać? Którą część franczyzy pokazać? Zespół ma jednak konkretną wizję kierunku, w którym chce podążyć, i uważam, że Taylor Sheridan doskonale do niej pasuje”.

Jak powstał projekt?

Matt Booty zdradził również kulisy rozpoczęcia prac nad filmem. Jak wyjaśnił, projekt narodził się dzięki współpracy zespołu odpowiedzialnego za gry z przedstawicielami Paramount Pictures.

„Między ludźmi z Paramount a kierownictwem zespołu „Call of Duty” nawiązała się relacja. Uznali, że znaleźli partnera, który rozumie tę grę, rozumie graczy i podziela ich wizję przeniesienia jej na wielki ekran”.

Dodał również, że decyzje dotyczące ekranizacji nie zapadają wyłącznie na poziomie biznesowych negocjacji, lecz wychodzą bezpośrednio od twórców gier.

Premiera „Call of Duty” w kinach

Producentem filmu będzie David Ellison z Paramount Pictures. Kinowa premiera została zaplanowana na 30 czerwca 2028 roku. Data nie jest przypadkowa. Film trafi do kin z okazji 25-lecia marki „Call of Duty”.

Microsoft rozwija obecnie także inne filmowe i serialowe adaptacje swoich gier. Powstaje między innymi kontynuacja „A Minecraft Movie” realizowana z Warner Bros. oraz aktorska ekranizacja „Gears of War”, przygotowywana wspólnie z Netfliksem.

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