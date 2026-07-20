To jeden z najlepszych seriali ostatniej dekady. W końcu obejrzymy go w Polsce

Serial „Line of Duty – wydział wewnętrzny”, którego twórcą jest Jed Mercurio (znany też z „Cardiac Arrest” czy popularnego w ostatnich latach „Bodyguard”), zadebiutował na antenie BBC Two w czerwcu 2012 roku. Ze uwagi na dobre przyjęcie i wyjątkową oglądalność został w późniejszym czasie przeniesiony na antenę BBC One. Finałowy odcinek szóstego sezonu na żywo śledziło tam rekordowe 12,8 miliona widzów. Był to najlepszy wynik dla serialu fabularnego (z wyłączeniem soap opery) od czasu rozpoczęcia współczesnych pomiarów w 2002 roku.

Serial jest doceniany zarówno przez widzów, jak i krytyków. Ci pierwsi w popularnym serwisie Rotten Tomatoes ocenili go pozytywnie aż w 95 procentach przypadków (wskaźnik Popcornmeter). Odsetek pozytywnych ocen krytyków był jeszcze wyższy i wyniósł 96 procent (wskaźnik Tomatometer). W IMDB średnia ocen serialu wynosi 8,7 (na 10), co plasuje go na 117 miejscu w rankingu 250 najlepszych produkcji telewizyjnych. To wynik lepszy niż „Dexter” (miejsce 134.), „House of Cards” (147), „Stranger Things” (177) czy brytyjskie „The Office” (239).

W 2016 roku produkcja została umieszczona na liście 100 najwybitniejszych seriali i programów w historii brytyjskiej telewizji według recenzentów dziennika „The Daily Telegraph”. W tym samym roku zajęła 8. miejsce w rankingu najlepszych brytyjskich seriali policyjnych wszechczasów dziennika „The Independent”.

Nowa perełka dla fanów seriali. O czym jest „Line of Duty – wydział wewnętrzny”?

„Line of Duty – wydział wewnętrzny” opowiada o losach sierżanta Steve’a Arnotta (w tej roli Martin Compston; „W domu innego”, „Uprowadzona Alice Creed”) i jednostki AC-12, do której mężczyzna zostaje przeniesiony po odmowie tuszowania szczegółów nieudanej operacji jednostki specjalnej. W AC-12 Arnott pracuje pod okiem nadinspektora Teda Hastingsa (Adrian Dunbar; „Moja lewa stopa”). Na co dzień mężczyzna blisko współpracuje też z detektyw Kate Fleming (Vicky McClure; „Trigger Point: Stan zagrożenia”).

Pierwszą sprawą, z jaką przychodzi im się zmierzyć jest śledztwo w sprawie najlepszego detektywa w mieście, nadkomisarza Tony’ego Gatesa oraz jego zespołu, który od trzech lat osiąga wybitne wyniki w zwalczaniu przestępczości. W drugim sezonie AC-12 kieruje swoją uwagę na detektyw Lindsay Denton (Keeley Hawes, nominacja do BAFTA 2015), która jako jedyna przeżyła zasadzkę na policyjny konwój.

Do tej pory serial doczekał się sześciu sezonów. Prace nad nowym, siódmym sezonem trwają. Aktualnie serial nie jest dostępny w Polsce, ale już niedługo się to zmieni. Od początku sierpnia „Line of Duty – wydział wewnętrzny” będzie można oglądać w BBC First i BBC Player. Pierwsze dwa sezony zostaną wyemitowane w sierpniu. Kolejne będą pokazywane na antenie stacji sukcesywnie.

W BBC First „Line of Duty – wydział wewnętrzny” będzie emitowany pod dwa odcinki. Pierwsze dwa zostaną pokazane w czwartek, 6 sierpnia. Start o godz. 21:00. Powtórki będzie można oglądać w niedziele o godz. 22:00. Serial będzie także dostępny w BBC Player.

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