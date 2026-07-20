To będzie najbardziej wybuchowy sezon serialu. Zwiastun i data premiery szpiegowskiego hitu

Intrygi wywiadowcze, tajne operacje i bohaterka, która musi walczyć nie tylko z wrogami, ale również o własne życie prywatne. SkyShowtime pokazało właśnie nowy zwiastun trzeciego sezonu „Lioness”, jednego z najgłośniejszych seriali szpiegowskich ostatnich lat. Wiadomo też, kiedy produkcja trafi do polskich widzów.

„Lioness” sezon 3. Jest nowy zwiastun i data premiery

SkyShowtime udostępniło nowy zwiastun trzeciego sezonu serialu „Lioness”, którego twórcą jest Taylor Sheridan. Polska premiera nowych odcinków została zaplanowana na 3 sierpnia.

W obsadzie ponownie zobaczymy Zoe Saldañę, Morgana Freemana, Michaela Kelly'ego, Nicole Kidman, Layslę De Oliveirę, Dave'a Annable'a, Jill Wagner, LaMonicę Garretta, Jamesa Jordana, Genesis Rodriguez, Austina Héberta, Jonaha Whartona, Thada Luckinbilla, Hannah Love Lanier oraz Iana Bohena.

Trzeci sezon zapowiada jeszcze większą dawkę napięcia. W nowych odcinkach tajne siatki operacyjne, agenci obcych wywiadów i osobiste zdrady zaczynają tworzyć niebezpieczną sieć powiązań.

Joe, grana przez Zoe Saldañę, próbuje pogodzić wymagającą służbę z życiem prywatnym. Sytuacja szybko wymyka się jednak spod kontroli. Coraz więcej niewyjaśnionych zdarzeń wskazuje, że zagrożenie czai się tam, gdzie nikt się go nie spodziewa. Znikają ludzie i nazwiska, a dotychczasowe zasady przestają obowiązywać.

Pod kierownictwem Kaitlyn, w którą wciela się Nicole Kidman, oraz Westfielda granego przez Michaela Kelly'ego, Joe rozpoczyna walkę z przeciwnikami działającymi w ukryciu. Tym razem stawką jest nie tylko powodzenie misji, ale również jej własne życie, ponieważ wojna przenika każdy jego aspekt.

O czym opowiada „Special Ops: Lioness”?

„Lioness” to serial szpiegowski koncentrujący się na tajnych operacjach i działaniach wywiadowczych prowadzonych przeciwko największym zagrożeniom. Główną bohaterką jest Joe, która każdego dnia musi podejmować decyzje balansujące między obowiązkiem wobec kraju a odpowiedzialnością za najbliższych. Trzeci sezon ma jeszcze mocniej połączyć polityczne intrygi, akcję i osobiste dramaty bohaterów.

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