Gwiazda wystawiła legendarną rezydencję na sprzedaż. W środku zachwyca każdy detal

Posiadłość w Hollywood Hills należała do największych nazwisk świata filmu. Teraz Helen Mirren i jej mąż, reżyser Taylor Hackford, zdecydowali się wystawić ją na sprzedaż za znacznie niższą cenę niż kilka lat temu.

Historyczna rezydencja Helen Mirren szuka nowego właściciela

Laureatka Oscara Helen Mirren oraz ceniony reżyser Taylor Hackford oferują na sprzedaż swoją wieloletnią posiadłość w Hollywood Hills. Obecnie nieruchomość została wyceniona na 12 mln dolarów, choć w 2021 roku para oczekiwała za nią 18,5 mln dolarów. Oznacza to obniżkę ceny o 6,5 mln dolarów.

Rezydencja zajmuje ok. 10 199 stóp kwadratowych powierzchni i położona jest na rozległej, liczącej 6,5 akra działce. To jednak nie tylko luksusowy dom, ale także miejsce o wyjątkowym znaczeniu dla historii amerykańskiego kina.

Posiadłość została wybudowana w 1911 roku dla gwiazdy kina niemego Dustina Farnuma. W kolejnych dekadach jej właścicielami były kolejne znane postacie związane z przemysłem filmowym, w tym producent i dziennikarz Mark Hellinger oraz aktorka i producentka Gail Patrick, pełniąca funkcję producentki wykonawczej oryginalnego serialu „Perry Mason”.

To właśnie bogata przeszłość sprawia, że nieruchomość uchodzi za jedną z wyjątkowych w Hollywood Hills.

Klasyczny styl w nowoczesnym wydaniu

Za aranżację wnętrz odpowiadała firma Vesta Home, która postawiła na połączenie historycznego charakteru budynku z nowoczesnym komfortem. W pomieszczeniach dominują ciemne jedwabne dywany, głębokie odcienie zieleni, drewniane wykończenia, zabytkowe meble oraz duże czarno-białe fotografie nawiązujące do złotej ery Hollywood. Efekt ma oddawać filmową przeszłość domu, jednocześnie zachowując jego funkcjonalność jako współczesnej rezydencji.

Kompleks obejmuje reprezentacyjną rezydencję główną, osobny domek gościnny z trzema sypialniami, biuro, apartament nad garażem, basen oraz rozległe tarasy. Całość otaczają odnowione tereny zielone i stare drzewa, a z posesji rozciągają się panoramiczne widoki na wzgórza Hollywood.

Posiadłość jest oferowana na wyłączność przez Jonasa Hellera i Kurta Rappaporta z Westside Estate Agency. Agent nieruchomości Jonas Heller nie ma wątpliwości, że podobne oferty pojawiają się niezwykle rzadko. „To naprawdę wyjątkowa okazja nabycia jednej z najważniejszych historycznie i prywatnych posiadłości w Hollywood Hills. Nieruchomości tego kalibru, z tak bogatą historią i rozległymi terenami, rzadko trafiają się na sprzedaż” – podkreślił.

instagram Czytaj też:

Tak dziś wygląda Laura z „Domku na prerii”. Jej życie całkowicie się zmieniło Czytaj też:

Dramat gwiazdy „Domku na prerii” wyszedł na jaw po latach. Dziś tak sobie radzi