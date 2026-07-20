Szpiegowski thriller z gwiazdorską obsadą. Po tym filmie trudno zasnąć

„Bardzo poszukiwany człowiek” to produkcja z gwiazdorską obsadą, która stawia pytania o zaufanie, manipulację i cienką granicę między sprawiedliwością a bezwzględnością służb specjalnych.

„Bardzo poszukiwany człowiek”. Tajemniczy Czeczen w centrum międzynarodowej intrygi

Akcja filmu rozgrywa się w Niemczech, 10 lat po atakach na nowojorskie wieże World Trade Center. Choć od tamtych wydarzeń minęła dekada, zachodnie służby wywiadowcze nadal koncentrują się na zwalczaniu islamistycznego terroryzmu.

Do Hamburga przybywa skrajnie wycieńczony młody Czeczen Issa Karpow, w którego wciela się Grigorij Dobrygin. Mężczyzna pojawia się w jednym z prywatnych banków, domagając się dostępu do ogromnej fortuny zdeponowanej tam wiele lat wcześniej. Jego niespodziewane działania natychmiast zwracają uwagę brytyjskich i niemieckich agentów, którzy zaczynają podejrzewać, że może mieć związki z organizacjami terrorystycznymi.

Gwiazdorska obsada thrillera. Kiedy oglądać?

Kluczową postacią całej historii jest doświadczony bankier Tommy Brue, grany przez Willema Dafoe. To właśnie on jako jedyny ma dostęp do konta, o które ubiega się Issa. W rozwikłanie zagadki angażuje się również młoda, ambitna prawniczka Annabel Richter, w tej roli Rachel McAdams.

Z każdą kolejną sceną napięcie rośnie, a bohaterowie muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Issa rzeczywiście stanowi zagrożenie, czy też padł ofiarą podejrzeń i bezwzględnej gry wywiadów.

Film „Bardzo poszukiwany człowiek” będzie można obejrzeć w poniedziałek, 20 lipca, o godz. 22:10 na antenie TVP1.

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