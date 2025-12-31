Sylwestrowa Moc Przebojów 2025 Polsatu. Te gwiazdy wystąpią w Toruniu

Sylwestrowa Moc Przebojów 2025/26 zapowiada się jako jedno z największych muzycznych wydarzeń ostatnich lat. Tym razem centrum sylwestrowej zabawy stanie się toruński Rynek Staromiejski, który na jedną noc zamieni się w gigantyczną, plenerową scenę pełną gwiazd. Polsat zapowiada wyjątkową oprawę i największą liczbę artystów w historii swoich sylwestrowych koncertów.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2025 w Toruniu. Gwiazdy polskiej sceny

Impreza rozpocznie się 31 grudnia o godzinie 19:45 i będzie transmitowana na żywo na antenie Telewizji Polsat. Organizatorzy podkreślają, że tegoroczna edycja ma pobić dotychczasowe rekordy pod względem liczby wykonawców. Na scenie pojawią się zarówno legendy polskiej muzyki, jak i artyści młodszego pokolenia, a także jedna międzynarodowa gwiazda, która ma być kulminacyjnym punktem wieczoru.

Line up Sylwestrowej Mocy Przebojów robi ogromne wrażenie. W Toruniu wystąpią m.in. Lady Pank, Perfect i Łukasz Drapała, Beata i Bajm, Edyta Górniak, Golec uOrkiestra, Enej, Anna Wyszkoni, Alicja Majewska, Majka Jeżowska, Urszula oraz Big Cyc. Nie zabraknie także wykonawców reprezentujących różne muzyczne style i pokolenia, wśród nich Julii Żugaj, duetów Kuba i Kuba oraz Alien&Majtis, Jonatana i BumBum OrkeStar, a także Zenka Martyniuka. Na scenie pojawią się również Sławomir i Kajra, Marcin Miller z zespołem Boys, Skolim, Smolasty, Łobuzy oraz Magda Narożna z zespołem Piękni i Młodzi. Całość dopełni Norbi, znany z niejednej sylwestrowej nocy.

Thomas Anders z Modern Talking i gwiazdy Polsatu

Najważniejszym punktem Sylwestrowej Mocy Przebojów 2025/26 ma być występ Thomasa Andersa, wokalisty legendarnego zespołu Modern Talking. Międzynarodowa gwiazda zaprezentuje publiczności swoje największe przeboje, w tym „You’re My Heart, You’re My Soul” oraz „Cheri Cheri Lady”. Jego koncert ma być symbolicznym muzycznym mostem łączącym pokolenia i jednym z najmocniejszych momentów całego wydarzenia.

Oprócz artystów na scenie w Toruniu pojawią się także znane twarze Telewizji Polsat. Sylwestrową noc poprowadzą Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Ilona Krawczyńska, Maciej Rock, Olek Sikora oraz Adam Zdrójkowski. Do grona prowadzących dołączą również dziennikarz Radia ZET Kamil Baleja oraz Julia Żugaj, gwiazda internetu, która razem z Adamem Zdrójkowskim prowadziła także ubiegłoroczną sylwestrową imprezę z „domówkowej” strefy live.

