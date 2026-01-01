TVP czy TV Republika? Tak bawili się Polacy w sylwestra

TVP2 zorganizowała swoją tegoroczną imprezę sylwestrową na Śląsku. Na scenie pojawili się m.in. Maryla Rodowicz, Kayah, Doda, Michał Szpak, Ich Troje, Roxie Dawid Kwiatkowski. Największą gwiazdą wieczoru był Sting.

Tylu Polaków oglądało Sylwestra z Dwójką

„Sylwester z Dwójką” okazał się strzałem w dziesiątkę. Telewizja Polska poinformowała, że koncert w Katowicach oglądało łącznie niemal 2,9 mln widzów na antenach TVP2 i TVP Polonia. To wyniki oglądalności na żywo, oparte na wstępnych danych Nielsena.

Dużym zainteresowaniem wydarzenie cieszyło się także w internecie. Transmisję w serwisie TVP VOD śledziło na żywo około 370 tys. osób.

W trakcie emisji, między godziną 19.50 a 00.30, TVP2 i TVP Polonia osiągnęły łącznie 24-procentowy udział w rynku. Jak podkreśla nadawca, to jeden z najlepszych wyników Telewizji Polskiej w całym 2025 roku.

Tegoroczny sylwester przed telewizorami miał jednak jeszcze jeden wyraźny moment kulminacyjny. Najwięcej widzów przyciągnął noworoczny toast — w tej chwili z Telewizją Polską Nowy Rok witało niemal 4 mln osób. To właśnie wtedy przed ekranami zasiadło najwięcej widzów całego wieczoru.

Sylwester z Polsatem. Ile osób oglądało?

W tym samym czasie swoje sylwestrowe show nadawał także Polsat. Koncert organizowany w Toruniu oglądało średnio 2,34 mln widzów, a udział stacji w rynku wyniósł 19,7 proc. Ostatecznie to jednak Telewizja Polska może mówić o wygranym sylwestrowym wieczorze.

W trakcie „Sylwestrowej Mocy Przebojów” dla katowickiej publiczności zagrali m.in. Edyta Górniak, Beata Kozidrak, Lady Pank, Perfect, Enej, Urszula i Big Cyc, a także Boys, Skolim oraz Smolast. Najważniejszym punktem Sylwestrowej Mocy Przebojów 2025/26 miał być występ Thomasa Andersa, wokalisty legendarnego zespołu Modern Talking.

Sylwester z TV Republika. Koncert zdominowało disco polo

Swoją imprezę zorganizowała także Telewizja Republika. Na scenie w Chełmie pojawiły się znane zespoły i wykonawcy, wśród nich Weekend, Milano, Defis, Bayer Full, Playboys, M.I.G., Afterparty, Power Play, Classic, Nowator oraz Ines. Na razie nie ma wyników oglądalności Wystrzałowego Sylwestra.

Czytaj też:

Sylwester u gwiazd polskiego sportu. Tak witali 2026 rokCzytaj też:

Po Sylwestrze TV Republika zawrzało. Widzowie wściekli