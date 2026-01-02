Dominacja polskich seriali. To wskazuje zestawienie

Polacy, który mieli teraz wolne, najwyraźniej masowo zaczęli oglądać rodzime produkcje. I nie chodzi tylko o nowe tytuły – wracali też do hitów sprzed kilku miesięcy. Według najnowszych statystyk aż pięć z dziesięciu najchętniej oglądanych teraz produkcji na HBO Max to nasze polskie tytuły. Jakie?

Pięć polskich seriali wśród czołówki! Masowa oglądalność

5. „Przesmyk”

Serial opowiada historię Ewy Oginiec (Lena Góra), która po osobistej tragedii chce wycofać się z wywiadu i zacząć normalne życie. Wszystko komplikuje się, kiedy jej partner Skiner (Karol Pocheć), który także jest agentem, zostaje zdemaskowany przez wywiad rosyjski i znika bez śladu.

4. „Porządny człowiek”

Paweł – główny bohater serialu – to przykładny mąż i ojciec oraz wysokiej klasy kardiochirurg, pnący się po szczeblach kariery. Jedno niespodziewane zdarzenie wywraca jego poukładane oraz pozornie idealne życie do góry nogami. Mężczyzna zaczyna dostrzegać układy, które rządzą jego światem i zdaje sobie sprawę, że jest uwięziony w sidłach spełniania oczekiwań innych. Czy doprowadzony do absolutnego kresu wytrzymałości, nadal będzie kierował się wewnętrznym kompasem, wskazującym co dobre, a co złe, czy jednak przekroczy granice tego co moralnie akceptowalne i da się ponieść mrocznym emocjom, nie zważając na konsekwencje…?

3. „Lady Love”

Tytułowa bohaterka serialu „Lucy Love” to pochodząca z polskiego miasteczka dziewczyna o zmysłowym ciele oraz głowie pełnej ideałów i marzeń, które zostają wystawione na ciężką próbę. W 1975 r. spełnia swoje marzenie – wstępuje do klasztoru, żeby zostać zakonnicą. Tam czeka na nią jednak gorzkie rozczarowanie. Po powrocie do domu rozpoczyna pracę kelnerki i poznaje niemieckiego inżyniera, Andresa. Kiedy żyje nadzieją, że ukochany zabierze ją z Polski, ten niespodziewanie znika… Wówczas Lucyna jest zmuszona poślubić taksówkarza Janusza. Małżeństwo szybko przeraża się w koszmar. Lucyna decyduje się na ucieczkę do RFN, bez względu na cenę, którą musi zapłacić. Za granicą rozpoczyna nowe życie, zanurzając się w świat pornobiznesu. Przemysłu, który przynosi jej sławę i uwielbienie publiczności, ale też wrogów… I to nawet wśród najbliższych.

2. „Zabić miss”

Ttrzyodcinkowy serial dokumentalny, który przedstawia nie tylko intymny portret życia Agnieszki Kotlarskiej, ale także studium platonicznej miłości, która wymyka się spod kontroli i przeradza w niebezpieczną obsesję. Produkcja ma na celu nie tylko oddanie hołdu ikonie piękna, ale także zwrócenie uwagi na problem stalkingu – zjawisko, które trzy dekady później pozostaje równie aktualne i niebezpieczne.

1. „Niebo. Rok w piekle”

Serial opowiada historię młodego i zagubionego w swoich wyborach Sebastiana (Stanisław Linowski), który trafia pod skrzydła charyzmatycznego guru (Tomasz Kot) prowadzącego wspólnotę duchową „Niebo”. To co na początku wydawało się niewinną duchową komuną, szybko okazuje się miejscem rządzącym się brutalnym systemem przemocy, manipulacji i fanatyzmu. To opowieść o zmaganiach człowieka, który w końcu zauważa, że niebo bardzo szybko może stać się piekłem.

