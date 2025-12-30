Miliony Polaków przed ekranem. Ta stacja była świątecznym liderem

Boże Narodzenie to czas wspólnego przeżywania emocji, także tych telewizyjnych. Tegoroczne święta jednoznacznie pokazały, że dla milionów Polaków naturalnym wyborem był Polsat. Wyniki oglądalności z trzech świątecznych dni potwierdziły silną pozycję stacji i jej wyraźną przewagę nad konkurencją.

Wielkie Kolędowanie i muzyczne emocje

Wigilia na antenie Polsatu upłynęła pod znakiem muzyki i refleksji. Premierowe „Wielkie Kolędowanie z Polsatem” stało się jednym z najbardziej nastrojowych punktów świątecznej ramówki. W wyjątkowej scenerii Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej spotkali się artyści reprezentujący różne muzyczne światy: Beata Kozidrak, Małgorzata Walewska, Kayah, Natalia Szroeder, Sebastian Karpiel-Bułecka, Ralph Kamiński oraz Żaneta Łabudzka.

Różnorodność interpretacji kolęd i pastorałek, specjalne aranżacje oraz ciepła, podniosła oprawa wizualna sprawiły, że koncert był prawdziwym świętem wspólnego kolędowania. Widzowie odpowiedzieli wysoką oglądalnością: program osiągnął 18,4 proc. udziału w grupie 16–59 oraz 17,2 proc. w grupie 4+, wyraźnie dystansując konkurencyjne propozycje.

„Kevin sam w domu” – tradycja silniejsza niż upływ czasu

Wigilijny wieczór po raz kolejny potwierdził, że bez „Kevina samego w domu” trudno wyobrazić sobie święta. Kultowa komedia familijna, od lat obecna w bożonarodzeniowej ramówce Polsatu, znów zgromadziła przed telewizorami całe rodziny i kilka pokoleń widzów.

Tegoroczna emisja przyciągnęła ponad 3,1 mln osób. Film zanotował 33,2 proc. udziału w grupie 16–59 oraz 29,9 proc. w grupie 4+, pozostając jednym z najmocniejszych punktów świątecznej oferty stacji i niezmiennie budząc ciepłe, nostalgiczne emocje.

Silna antena przez całe Boże Narodzenie

Przez cały świąteczny okres Polsat proponował różnorodną ofertę dla widzów w każdym wieku. Popularnością cieszyły się kolejne seanse filmowe, które sprzyjały wspólnemu, rodzinnemu spędzaniu czasu przed ekranem. Drugi dzień świąt rozpoczął się od porannego programu „Halo tu Polsat”, który w bożonarodzeniowej atmosferze towarzyszył widzom od samego rana. Wieczorem antenę wypełniły familijne hity – „Kraina Lodu 2” oraz emitowany później „Król Lew”, potwierdzając siłę ponadczasowych historii skierowanych do całych rodzin.

Ważnym elementem ramówki było także świąteczne wydanie „Wydarzeń”, emitowane w ścisłym prime time. Program dostarczał rzetelnych informacji w spokojnej, refleksyjnej oprawie i notował wysokie poziomy oglądalności. Efekty tej strategii były jednoznaczne. Aż 9 programów Polsatu znalazło się w pierwszej dwudziestce audycji o najwyższym AMR w grupie 4+. Wśród widzów komercyjnych w pierwszej dziesiątce programów o najwyższym AMR w grupie 16–59 aż 8 pozycji należało do Polsatu. Polsat zakończył świąteczny okres z niemal 10,5 proc. udziału w grupie komercyjnej 16–59 oraz ponad 11 proc. w grupie 20–54, notując przy tym wyraźne wzrosty rok do roku. To efekt konsekwentnie budowanej oferty, opartej na rodzinnej rozrywce, emocjach i sprawdzonych formatach, które idealnie wpisały się w bożonarodzeniowy klimat.

