Nowy miniserial już w sieci. Polacy kochają tego aktora – poznajecie?

Piątek 2 stycznia to dzień debiutu nowego, pięcioodcinkowego serialu „Amadeus”. W produkcji występują laureat nagrody BAFTA i nominowany do Emmy Will Sharpe jako muzyczny geniusz Wolfgang Amadeusz Mozart, nominowany do Złotego Globu Paul Bettany jako zazdrosny kompozytor dworski Antonio Salieri, a Gabrielle Creevy buduje postać gorliwej i lojalnej żony Mozarta Konstancji Weber.

Widowiskowa nowość w sieci. Miniserial rozkocha w sobie Polaków?

Serial jest niczym wielowarstwowa symfonia, w której harmonijnie splatają się wątki rywalizacji genialnych umysłów, konfliktów i pragnienia zemsty. To śmiała ekranizacja stworzona na podstawie nagradzanej sztuki scenicznej Petera Shaffera, zaadaptowana przez Joe Bartona. Ta reinterpretacja wydarzeń ukazuje mityczny wzlot i upadek jednego z najbardziej legendarnych kompozytorów w historii i wirtuoza XVIII wieku.

25-letni Amadeusz (Will Sharpe) przybywa do tętniącego życiem Wiednia, aby odnaleźć własną drogę artystyczną. Poznaje tam młodą i temperamentną śpiewaczkę Konstancję Weber (Gabrielle Creevy), która wkrótce zostaje jego żoną. Dzięki jej kontaktom Amadeusz zostaje przedstawiony szanowanemu i pobożnemu Antonio Salieriemu (Paul Bettany). Ten jeszcze nie czuje zagrożenia ze strony młodego chłopaka, więc wprowadza Amadeusza w muzyczne kręgi, a między nimi rodzi się przyjaźń. W świetle niezwykłego talentu Amadeusza wady jego charakteru bledną, Salieri natomiast zaczyna wątpić w sens swojej wiary. Wkrótce rywalizacja kompozytorów przeradza się w obsesję, a Salieri postanawia rozprawić się z wybrańcem Boga raz na zawsze.

W rolach drugoplanowych w serialu Amadeus występują: Rory Kinnear, Lucy Cohu, Jonathan Aris, Ényì Okoronkwo, Jessica Alexander, Hugh Sachs, Paul Bazely, Rupert Vansittart, Anastasia Martin, Nancy Farino, Olivia-Mai Barrett, Viola Prettejohn i Jyuddah Jaymes.

Od dziś, czyli 2 stycznia, na SkyShowtime można obejrzeć już dwa z pięciu odcinków serialu „Amadeus”. Kolejne będą trafiać do serwisu co tydzień.

Czytaj też:

5 perełek na Netflix, 6 sztosów na HBO Max. To polecamy na pierwszy weekend tego rokuCzytaj też:

Telewizja w Polsce 2025. Widzowie: Masakra, drama, ustawka