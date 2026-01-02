Netflix usuwa dwa najlepsze filmy! Czasu jest niewiele

Jeżeli planowaliście seans tych klasyków, musicie się pospieszyć, bo Netflix pozbywa się ze swojej biblioteki dwóch perełek. Mowa o nagrodzonym czterema Oscarami „Pięknym umyśle” oraz kultowym, nagrodzonym sześcioma statuetkami Amerykańskiej Akademii Filmowej „Forreście Gumpie”.

Nadrabiaj te klasyki na Netflix, nim będzie za późno. Dlaczego warto?

„Piękny umysł” w reżyserii Rona Howarda to poruszająca biografia Johna Nasha – genialnego matematyka, który zmaga się z poważną chorobą psychiczną. Film oparty jest na faktach i pokazuje nie tylko drogę naukową wybitnego umysłu, ale również osobistą walkę z własnymi ograniczeniami. Russell Crowe stworzył jedną z najważniejszych ról w swojej karierze, a towarzysząca mu Jennifer Connelly została uhonorowana Oscarem za najlepszą rolę drugoplanową. Produkcja zdobyła w sumie cztery Oscary, w tym za najlepszy film, i do dziś uchodzi za jeden z najbardziej inspirujących dramatów biograficznych XXI wieku.

Z kolei „Forrest Gump” Roberta Zemeckisa to absolutny fenomen popkultury. Historia prostolinijnego, ale niezwykle dobrego człowieka, który nieświadomie staje się świadkiem i uczestnikiem najważniejszych wydarzeń w historii Stanów Zjednoczonych, podbiła serca widzów na całym świecie. Tom Hanks w roli Forresta stworzył postać, która na stałe zapisała się w historii kina, a film do dziś cytowany jest przez kolejne pokolenia widzów. Sześć Oscarów, kultowe dialogi, niezapomniana muzyka i uniwersalne przesłanie o życiu, miłości i przeznaczeniu sprawiają, że „Forrest Gump” pozostaje jednym z tych filmów, które po prostu trzeba zobaczyć – nawet po raz kolejny.

Dwa hity wszech czasów znikają z Netfliksa. Do kiedy je obejrzymy?

Pierwszy z tytułów będzie dostępny na Netflix tylko do soboty 3 stycznia, drugi do niedzieli 4 stycznia. Zniknięcie obu tytułów z platformy to idealny pretekst, by wrócić do tych klasyków lub obejrzeć je po raz pierwszy. Czasu jest jednak niewiele – to dosłownie ostatni weekend, by obejrzeć dwa filmy, które na stałe zapisały się w historii światowego kina.

Czytaj też:

7 mocnych thrillerów z 2025 roku. Te tytuły są już na Netflix i HBO Max!Czytaj też:

5 perełek na Netflix, 6 sztosów na HBO Max. To polecamy na pierwszy weekend tego roku