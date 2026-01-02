Ekscytujące nowości już na dniach! Zadowolą Polaków?

Styczeń w Disney+ przynosi ekscytujące nowości i długo oczekiwane powroty. Ryan Murphy przedstawia serial FX’s „The Beauty”, w którym dwóch agentów FBI próbuje odkryć prawdę o śmierci światowej sławy supermodelek i odkrywa spisek zagrażający przyszłości ludzkości. W najnowszej produkcji Marvel Television, „Wonder Man”, zaglądamy za kulisy Hollywood, a Will Smith zabiera nas w podróż do najodleglejszych zakątków świata i stawia przed nami wyjątkowe wyzwania w produkcji National Geographic „Will Smith: Wielka wyprawa”. Widzowie Disney+ będą mogli również cieszyć się powracającymi produkcjami, w tym drugim sezonem „Tysiąc ciosów” i trzecim sezonem „Zakłamania”. Oto wszystko, co nas czeka na Disney+ w styczniu 2026 roku.

„Wonder Man”

Ambitny aktor Simon Williams od lat nie może przebić się w Hollywood. Przypadkiem spotyka Trevora Slattery’ego, kolegę po fachu, który największe role ma już za sobą, i dowiaduje się, że legendarny reżyser Von Kovak kręci remake superbohaterskiego filmu „Wonder Man”. Dwaj aktorzy na przeciwległych krańcach drogi życiowej będą zażarcie walczyć o występ w produkcji, która może odmienić ich losy, a widzowie dostaną szansę, by zajrzeć za kulisy przemysłu rozrywkowego.

Premiera serialu: 26 stycznia

„The Beauty”

W serialu świat wielkiej mody ukazuje swoje mroczne oblicze, gdy międzynarodowe supermodelki zaczynają ginąć w tajemniczych okolicznościach. Agenci FBI, Cooper Madsen i Jordan Bennett, ruszają do Paryża, by odkryć prawdę. Wkrótce natrafiają na ślad wirusa przenoszonego drogą płciową, który przemienia zwykłych ludzi w ideały piękna, ale ma przerażające konsekwencje. Ich śledztwo prowadzi prosto do Korporacji – tajemniczego miliardera z branży tech, który w sekrecie stworzył cudowny lek „The Beauty”. Zrobi on wszystko, by chronić swoje warte biliony dolarów imperium, nie cofając się nawet przed wysłaniem swojego bezwzględnego zabójcy. Gdy epidemia się rozprzestrzenia, w sam środek chaosu trafia zdesperowany outsider Jeremy. Agenci rozpoczynają wyścig z czasem przez Paryż, Wenecję, Rzym i Nowy Jork, by powstrzymać zagrożenie, które może odmienić przyszłość ludzkości.

Premiera serialu: 22 stycznia

„Tysiąc ciosów”, 2. sezon

Historia zainspirowana losamI ludzi walczących o przetrwanie na londyńskim East Endzie w latach 80. XIX wieku. Rok po wydarzeniach ukazanych w pierwszym sezonie Ezechiasz jest cieniem dawnego siebie, a Cukier Goodson, odsunięty od rodziny, powoli zapija się na śmierć. W momencie gdy Wapping chyli się ku upadkowi, pojawia się Mary Carr ze swoją wierną adiutantką, Alice Diamond. Pod nieobecność Mary Eliza zawiodła jako królowa i kotrolę nad gangiem z Elephant and Castle przejął Indigo Jeremy. Mary powraca, by wskrzesić Czterdzieści Słonic i odzyskać koronę – odrywa Cukra od nałogu, by skorzystać z jego pomocy, i tworzy sojusz z Ezechiaszem, zamierzając ostatecznie pozbyć się Indigo Jeremy'ego. Jak zawsze Mary ma plan, tym razem jednak bardziej ryzykowny niż kiedykolwiek.

Premiera: 9 stycznia

„Zakłamanie”, 3. sezon

W trzecim sezonie „Zakłamania” Lucy Albright (Grace Van Patten) i Stephen DeMarco (Jackson White) odnawiają swój burzliwy romans w college'u Baird. Obiecują zmianę, ale dawne grzeszki nie dają o sobie zapomnieć, a Lucy zostaje wplątana w aferę, z którą nie chce mieć nic wspólnego. Echa zeszłorocznych wydarzeń zmuszają też ich przyjaciół do konfrontacji z własnymi demonami. Na kampusie aż kipi od skandalicznych sekretów, a ich okrutne konsekwencje zagrażają Lucy i wszystkim w jej otoczeniu.

Premiera: 13 stycznia

„Will Smith: Wielka wyprawa”

Kręcona przez pięć lat, seria „Will Smith: Wielka wyprawa” ukazuje podróż Willa Smitha przez siedem kontynentów – od lodowców Antarktydy po dżunglę Amazonii, Himalaje, pustynie Afryki, wyspy Pacyfiku i góry lodowe Arktyki. Zainspirowany przez swojego zmarłego mentora, Will rzuca się na głęboką wodę i przez 100 dni podejmuje niesamowite wyzwania: jedzie na nartach na biegun południowy, łapie gigantyczną anakondę, doi jadowitą tarantulę, wspina się w górach i nurkuje pod lodem na biegunie północnym. Pod okiem ekspertów, naukowców i odkrywców Will dokonuje odkryć naukowych i nawiązuje głębokie relacje międzyludzkie – od społeczności Waorani w Amazonii po lud San z Kalahari – których wiedza i hart ducha dostarczają potężnych lekcji na temat naszej przyszłości na tej planecie. Opowiedziana z kinową skalą, dostępnością i autentycznością, jaką może zapewnić tylko National Geographic, ta jedyna w swoim rodzaju przygoda łączy w sobie najnowocześniejszą naukę, opowieści o środowisku naturalnym i śmiałe odkrycia.

Premiera: 14 stycznia

Na platformie Disney+ od 1 stycznia obejrzycie także całą serię filmów o Bournie, a także wszystkie 5 sezonów serialu „Szpital New Amsterdam”.

