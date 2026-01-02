Sylwester spędziła w szpitalnym łóżku. Piosenkarka mówi o nadziei

Pink podzieliła się z fanami osobistym wyznaniem prosto ze szpitalnego łóżka, ujawniając, że sylwestrową noc spędziła właśnie w nim i to po operacji. W emocjonalnym wpisie artystka nie tylko opowiedziała o swoim stanie zdrowia, ale też przekazała przesłanie pełne nadziei na rok 2026.

Operacja i „dwa nowe, lśniące dyski”

46-letnia wokalistka, znana z przebojów „Just Give Me A Reason” i „So What”, opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym leży w szpitalnym łóżku w fartuchu pacjenta. Na jej szyi widoczny jest duży, biały bandaż, spod którego wychodzi rurka. Mimo to Pink pozuje do selfie z uśmiechem.

Jak wyjaśniła, przeszła zabieg operacji szyi, podczas którego wstawiono jej „dwie nowe, błyszczące płyty w kark”. W podpisie do zdjęcia napisała krótko, ale wymownie: „Rock ’n’ roll to sport kontaktowy”. Artystka od lat słynie z ekstremalnych występów na żywo, podczas których wykonuje powietrzne akrobacje na linach i podejmuje duże ryzyko sceniczne. Jak sama dała do zrozumienia, intensywny styl pracy odcisnął swoje piętno na jej zdrowiu.

Samotny wieczór i przesłanie na Nowy Rok

Pink ujawniła, że gdy wybijała północ, była sama w szpitalnym pokoju, podczas gdy jej bliscy spędzali czas na snowboardzie. To jednak nie odebrało jej optymizmu. W swoim wpisie podsumowała miniony czas i jasno określiła, co chce zostawić za sobą.

„Chcę wszystkim życzyć szczęśliwego Nowego Roku. Z wielką radością żegnam rok węża i witam rok konia. W 2025 roku zostawiam za sobą cały mój ból. Ten rok był dla nas wszystkich pełen wrażeń, od absolutnie druzgocących po lekko irytujące. Pośród tego wszystkiego było mnóstwo piękna”.

W dalszej części wpisu artystka podkreśliła, że kończy rok, skupiając się na swoim zdrowiu i potrzebach organizmu. „W tym roku spełniłam marzenia, a także koszmary. Kończę rok, oddając cześć swojemu ciału, zwracając na nie uwagę i je naprawiając. Może to nie jest jakiś wyszukany lifting, ale dostaję dwa nowe, lśniące dyski w szyi. Nową bliznę, nowe przypomnienie, że doceniam to naczynie, które mam, i wykorzystuję je w pełni”.

Nie zabrakło także refleksji nad samotnym sylwestrem w szpitalu i nadziei na przyszłość. „Rock and roll to sport kontaktowy. I kiedy siedzę tu sama w sylwestra w szpitalnym pokoju, podczas gdy moja rodzina radośnie jeździ na snowboardzie, wiem, że rok 2026 będzie lepszy, bo właśnie takiego wyboru dokonałam”.

„Wybieram radość i zostawiam za sobą ból”

Pink podzieliła się również szerszym przesłaniem, kierowanym do wszystkich, którzy zmagają się z trudnościami. „Mam nadzieję i modlę się, aby każdy mógł spełnić to życzenie, mieć taki wybór. Wiem, że dla niektórych nie jest to możliwe. W tym roku będę pracować nad tym, aby pomóc innym w wyborze, który mogą podejmować dla siebie i swoich rodzin, i w dążeniu do szczęścia”.

W dalszych słowach podkreśliła, że stawia na dobrostan psychiczny i odwagę w dbaniu o siebie. „Zróbmy coś lepszego dla siebie i dla innych. Nie bójmy się dbać o siebie i innych. Wybieram radość i zostawiam za sobą ból. Wybieram pozytywne myśli zamiast negatywnych. I będę się wściekać na gasnące światło. Odzyskam swoją dzikość. I będę nadal szukać światła, nawet gdy doświadczę ciemności”.

Na zakończenie życzyła fanom: „Szczęśliwego Nowego Roku i obyście doświadczyli więcej radości niż smutku, więcej słońca niż deszczu, więcej miłości niż nienawiści. Zrzućmy tę starą skórę węża. I znajdźmy w sobie siłę”.

Reakcje fanów i słowa wsparcia

Pod wpisem natychmiast pojawiła się lawina komentarzy. Fani i przyjaciele dziękowali artystce za szczerość i życzyli jej szybkiego powrotu do zdrowia. „Dziękuję za to. Szczęśliwego powrotu do zdrowia i szczęśliwego Nowego Roku” — napisał jeden z internautów. Inny dodał: „Czytanie tego było jak uścisk i jednocześnie budzik. Dziękuję za Twoją wrażliwość i siłę. Twoje słowa są mocne, szczere i pełne światła – nawet w ciemności”.

Nie zabrakło też bardziej osobistych reakcji. „Kocham Cię ponad miarę! Najszczęśliwszego Nowego Roku – jakie piękne słowa, by zerwać ze starym i powitać nowe. Ruszaj naprzód, szalej i poczuj słońce na twarzy! Ściskam Cię” — napisała jedna z osób.

Problemy zdrowotne Pink na przestrzeni lat

To nie pierwszy raz, gdy Pink otwarcie mówi o swoich problemach ze zdrowiem. We wrześniu 2025 roku ujawniła, że podczas rodzinnych wakacji zaraziła się bakterią E. coli. Wówczas opublikowała zdjęcie, na którym była podłączona do kroplówki, opatrując je komentarzem: „To wszystko jest normalne i wszystko idzie naprawdę dobrze. Kiedy jedziesz na wakacje, jesz, a bakteria E. coli postanawia zadomowić się w twoich jelitach, zabijasz ją przyjaciółmi, córkami, czerwonym winem i kroplówką z witaminami”. Wcześniej opowiadała również o „brutalnej” operacji biodra, którą przeszła w 2021 roku, oraz o długim procesie rekonwalescencji.

