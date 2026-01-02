Tu będzie mieszkać Viki Gabor. Bodgan Trojanek opowiada o „przyszłości”

Romski ślub Viki Gabor i Giovanniego Trojanka wciąż rozpala emocje fanów i internautów. Teraz głos zabrał Bogdan Trojanek, dziadek 19-latka, który w rozmowie z „Faktem” zdradził, gdzie młodzi planują mieszkać i jaką przyszłość widzi dla nich rodzina.

Romski ślub Viki Gabor. Gdzie teraz zamieszka piosenkarka?

Nagranie z romskich zaślubin 18-letniej Viki Gabor i 19-letniego Giovanniego Trojanka pojawiło się w sieci w sobotę 27 grudnia. Opublikował je Bogdan Trojanek, nie spodziewając się, że materiał wywoła tak silną reakcję. W komentarzach pojawiła się fala krytyki i sugestii, że młoda piosenkarka mogła zostać zmuszona do ślubu przez rodzinę. Dziadek Giovanniego mówi wprost o hejcie, jakim wylał się na jego wnuka i młodą gwiazdę estrady.

Choć emocje wokół ceremonii nie opadły, fani artystki coraz częściej pytają o przyszłość nowożeńców. W rozmowie z „Faktem” Bogdan Trojanek wyjaśnia, że jego Giovanni na co dzień mieszka i uczy się w Wielkiej Brytanii. „To jest fajne, że mój wnuk się dalej edukuje, Viki też będzie się edukować w Wielkiej Brytanii. Mój wnuk mieszka w Londynie, tam się urodził, tam mieszka, więc myślę, że oni sobie będą mieszkać, tam, gdzie będą chcieli. Są przecież samoloty, w dwie godziny przylecą z Londynu do Krakowa, a stąd do Szczecinka” — mówi Bogdan Trojanek.

Dom w Szczecinku i finansowe wsparcie

Jak ujawnia dziadek Giovanniego, młody mężczyzna ma także nowo wybudowany dom w Szczecinku, zlokalizowany tuż obok jego posesji. To kolejna z opcji, jaką mają zakochani. „Mogą mieszkać, gdzie chcą, na całym świecie. Ale mój wnuk ma tu obok mnie wybudowany dom w Szczecinku”.

Bogdan Trojanek podkreśla również, że Viki Gabor i Giovanni mogą liczyć na jego pomoc finansową. Przypomina, że od lat działa w branży artystycznej i biznesowej. — „Od wielu lat jestem artystą, prowadziłem restauracje, a obecnie prowadzę hotel, więc będę wspierał moich wnuków. Będzie wsparcie finansowe” — zapowiada.

